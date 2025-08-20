Trà mật ong Boncha thanh mát chinh phục giới trẻ trong dịp hè

Giới trẻ ngày càng quan tâm nhiều hơn đến trải nghiệm cá nhân và sức khỏe tinh thần. Các hoạt động như phượt, khám phá, cắm trại được ưa chuộng vì mang lại cảm giác thư giãn, tự do và gần gũi với thiên nhiên.

Đức Duy (24 tuổi, TPHCM), một phượt thủ dày dặn kinh nghiệm chia sẻ, mỗi chuyến đi là một hành trình khám phá đầy thú vị, qua đó để lại những kỷ niệm đáng nhớ của tuổi trẻ. Để mỗi hành trình được thuận lợi, các bạn trẻ cần chuẩn bị kỹ càng từ hành trang, lịch trình đến sức khỏe và tinh thần thoải mái.

“Trong balo của mình lúc nào cũng có sẵn một chai trà mật ong để giải khát vì hương vị thanh mát giúp mình làm mới tinh thần và luôn sảng khoái trong suốt hành trình”, Duy cho biết.

Trà mật ong Boncha là bạn đồng hành thân thiết của giới trẻ (Ảnh: Uniben).

Phương Linh (20 tuổi, Hà Nội), một bạn trẻ đam mê xê dịch cho biết, chinh phục những cung đường núi khó nhằn dài hàng mấy cây số không chỉ là dịp tận hưởng thiên nhiên mà còn là cách cô vượt qua giới hạn của bản thân. “Dưới nắng nóng gay gắt, chỉ cần nhấp một ngụm trà mật ong Boncha thanh mát sau khi leo dốc thực sự là một cảm giác sảng khoái”, Linh chia sẻ.

Nhiều bạn trẻ khác trong các hội nhóm du lịch cũng đồng tình rằng việc mang theo đồ uống thanh mát là điều không thể thiếu trong mỗi chuyến đi. Vì thế, trà mật ong Boncha thanh mát từ mật ong nguyên chất và chiết xuất trà nguyên lá đã trở thành đồ uống tiện lợi và hợp gu sống khỏe, sống hết mình của giới trẻ.

Trải nghiệm thanh mát cùng Boncha cho hè thêm hứng khởi (Ảnh: Uniben).

Không cần rời thành phố, nhiều bạn trẻ năng động chọn rèn luyện bản thân với chạy bộ, đạp xe, bơi lội, hoặc các bộ môn mới như pickleball để nâng cao thể chất và gắn kết bạn bè. Song song việc chọn hoạt động phù hợp, các bạn trẻ cũng chú trọng lựa chọn thực phẩm và đồ uống có lợi cho sức khỏe.

Trà mật ong Boncha được nhiều bạn trẻ lựa chọn nhờ thành phần có lợi cho sức khỏe, mang đến sự thanh mát sảng khoái. Theo nghiên cứu, trà xanh và mật ong đều là các thực phẩm chứa các chất chống oxy hóa và hỗ trợ hạn chế các cơn đau nhức, kéo dài thời gian chơi thể thao, ngoài ra, mật ong còn chứa vitamin và khoáng chất có lợi cho hệ tiêu hóa.

Mùa hè chỉ kéo dài vài tháng, nhưng với thế hệ trẻ, từng khoảnh khắc đều xứng đáng để sống trọn. Đôi khi, chỉ một chai trà mật ong Boncha mát lạnh cũng đủ để khuấy động cảm xúc, giúp hành trình ấy trở nên trọn vẹn hơn.

Trà mật ong Boncha từ mật ong nguyên chất kết hợp chiết xuất từ trà nguyên lá mang đến trải nghiệm thanh mát được giới trẻ yêu thích. Với các hương vị sáng tạo như chanh, tắc, việt quất, trà xanh hoa lài và ô long đào, trà mật ong Boncha chinh phục mọi khẩu vị và cá tính.

Sản phẩm được sản xuất bởi Công ty cổ phần Uniben - doanh nghiệp thực phẩm và nước giải khát hàng đầu Việt Nam, sở hữu ba nhà máy hiện đại tiêu chuẩn châu Âu với các thương hiệu 3 Miền, Reeva, Boncha, Joco và Abben.