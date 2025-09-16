Trà mật ong BONCHA - người bạn đồng hành của giới trẻ mùa khai trường

Học sinh - sinh viên cả nước đã bước vào năm học mới. Bên cạnh chuẩn bị trang phục gọn gàng, và dụng cụ, thiết bị học tập đầy đủ, các học sinh - sinh viên còn cần nạp thêm nguồn năng lượng, sẵn sàng chinh phục mục tiêu mới.

Trà mật ong BONCHA là thức uống đồng hành cùng người dùng trẻ khởi động chặng đường mới thật tự tin đón năm học đầy hứng khởi.

Bộ sưu tập hương vị chinh phục mọi cá tính

Nếu mỗi năm học là một chương mới, thì mỗi hương vị BONCHA chính là một dấu ấn cá tính giúp người trẻ tự tin thể hiện chất riêng. BONCHA không gói gọn trong một khuôn mẫu mà mang đến đa dạng hương vị để khám phá:

Sự kết hợp quen thuộc: Vị chanh tươi thanh mát hay tắc thơm thú vị, hòa quyện với sự ngọt dịu của mật ong nguyên chất và hậu vị chua sảng khoái, là lựa chọn phù hợp cho những ai yêu thích sự cân bằng, tươi mới.

Tuyên ngôn của sự phá cách: Vị việt quất mới lạ, chua ngọt độc đáo chính là lựa chọn dành cho những bạn trẻ không ngại khác biệt, luôn tìm tòi những trải nghiệm mới mẻ.

Chuẩn gu năng động: Ô long đào là sự kết hợp thời thượng, mang đến năng lượng tươi mới, ngọt ngào.

Nốt hương tinh tế: Dành cho những ai yêu sự nhẹ nhàng, trà xanh hoa lài với hương thơm dịu dàng, chiều chuộng khẩu vị ít ngọt, giúp tinh thần thư giãn sau giờ học.

“Nhóm bạn của tôi mỗi người một quê, một gu khác nhau, nhưng điểm chung là ai cũng mê BONCHA”, Linh (18 tuổi, sinh viên năm nhất, TPHCM) chia sẻ.

Thời sinh viên thêm ngọt ngào cùng BONCHA.

Sự thanh mát cho nhịp sống đầy năng lượng

Với lịch học dày đặc hay hoạt động ngoại khóa liên tục, giới trẻ ưu tiên những lựa chọn nhanh gọn và chất lượng. Trà mật ong BONCHA với thiết kế chai tiện dụng, dễ dàng mang theo, trở thành lựa chọn thích hợp trong balo đi học hay túi thể thao.

Với thành phần từ mật ong nguyên chất và chiết xuất trà xanh, BONCHA không chỉ giúp xua tan cơn khát mà còn mang lại sự sảng khoái tự nhiên cho tinh thần. Thiết kế tiện dụng, dễ dàng nằm gọn trong balo hay túi xách biến BONCHA trở thành "vũ khí bí mật" sẵn sàng tiếp sức cho người dùng mọi lúc, mọi nơi.

Bộ sưu tập thanh mát với đa dạng lựa chọn sáng tạo.

Hơn cả một thức uống, đó là cảm hứng của người trẻ

Điều làm nên sức hút của BONCHA không chỉ nằm ở hương vị. Thương hiệu này đã chứng tỏ sự thấu hiểu sâu sắc thế hệ trẻ qua cách "bắt sóng" văn hóa người trẻ: từ những chiến dịch truyền thông sáng tạo, những nội dung lan tỏa trên mạng xã hội cho đến việc đồng hành cùng các sự kiện âm nhạc lớn.

Không chỉ là một sản phẩm, trà mật ong BONCHA còn góp phần mang đến một phong cách sống - phong cách của những bạn trẻ hiện đại, năng động, biết cân bằng giữa học tập và trải nghiệm, luôn khát khao thể hiện bản thân và tỏa sáng.

Một chai trà mật ong BONCHA mát lạnh trong balo không chỉ giúp các bạn trẻ tỉnh táo, mà còn là lời khẳng định cho một năm học mới sẵn sàng bứt phá mọi giới hạn.

Trà mật ong BONCHA từ mật ong nguyên chất và chiết xuất trà xanh nguyên lá là thương hiệu trà được giới trẻ yêu thích. Thương hiệu mang đến các hương vị sáng tạo như chanh, tắc, việt quất, trà xanh hoa lài, ô long đào phù hợp mọi khẩu vị của giới trẻ.

Sản phẩm được sản xuất bởi Công ty Cổ phần Uniben - doanh nghiệp thực phẩm và nước giải khát hàng đầu Việt Nam - sở hữu 3 nhà máy hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu với các thương hiệu uy tín như 3 Miền, Reeva, BONCHA, JOCO, ABBEN.