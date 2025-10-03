TOTO mang “vũ trụ sắc màu” tới triệu gia đình qua loạt sản phẩm mới

Đổi mới để chạm đến trái tim khách hàng

TOTO đồng hành cùng khách hàng trong hành trình “Rực rỡ từng khoảnh khắc - Sống trọn yêu thương” (Ảnh: TOTO).

Trong nhịp sống hiện đại, nhu cầu về không gian phòng tắm không chỉ dừng lại ở tiện nghi, mà còn là nơi để mỗi người tìm thấy sự thư giãn, yêu thương bản thân và gắn kết cùng gia đình. Vì thế, TOTO - thương hiệu thiết bị vệ sinh với hơn một thế kỷ tiên phong đổi mới, không chỉ mang đến những sản phẩm bền bỉ, chất lượng vượt trội, mà còn lan tỏa triết lý sống nhân văn: từ yêu mình đến yêu người, từ chăm sóc cá nhân đến kết nối cộng đồng.

Tiếp nối hành trình ấy, TOTO Việt Nam ra mắt loạt sản phẩm mới với thông điệp “Rực rỡ từng khoảnh khắc - Sống trọn yêu thương”. Bộ sưu tập được kỳ vọng sẽ đáp ứng trọn vẹn và đồng bộ nhu cầu đa dạng của khách hàng: từ những gia chủ mong muốn khẳng định gu thẩm mỹ riêng, đến những gia đình đề cao sự tiện nghi, bền bỉ trong một mức chi phí hợp lý.

Sản phẩm cao cấp, đa dạng, cá nhân hóa

Ở phân khúc cao cấp, TOTO mở rộng lựa chọn cá nhân hóa không gian với bộ sưu tập chậu rửa 4 màu lấy cảm hứng từ 4 mùa, giúp gia chủ thể hiện phong cách riêng. Thương hiệu cũng bổ sung 3 màu mạ PVD ánh kim mới, nâng tổng số màu sắc lên 14, mang đến sự tinh tế cho nội thất phòng tắm.

Sen tắm GB25 dòng G được cải tiến với công nghệ Calming Shawl độc quyền, mang đến dòng nước ôm trọn vùng cổ - vai - gáy mà không làm ướt mặt và tóc, giúp người dùng trải nghiệm thư giãn trọn vẹn, biến phòng tắm thành nơi tái tạo năng lượng sau ngày dài.

Sen tắm GB25 dòng G tích hợp công nghệ Calming Shawl (Ảnh: TOTO).

Bên cạnh đó, TOTO chú trọng phân khúc phổ thông - nhóm khách hàng quan tâm tới sự bền bỉ và an toàn trong ngân sách tối ưu. Không phải ai cũng cần một phòng tắm xa hoa, nhưng mọi gia đình đều xứng đáng sở hữu không gian sạch sẽ, tiện nghi mỗi ngày. Tiếp nối thành công của bàn cầu một khối MS857 (ra mắt tháng 4), TOTO hoàn thiện giải pháp phòng tắm đồng bộ dành cho phân khúc này.

Giải pháp đồng bộ phòng tắm hoàn thiện hơn với Sen tắm GB25 dòng L - thẩm mỹ và tiện nghi hòa quyện (Ảnh: TOTO).

Điểm nhấn là bộ sen tắm GB25 dòng L với bát sen gắn tường hoặc trần kích thước lớn, mang cảm giác nước bao phủ trọn vẹn; sen cây có bảng điều khiển nút bấm “phím đàn” và kệ kính tiện lợi, thao tác nhanh, dễ dàng vệ sinh; kết hợp cùng chậu đặt bàn LT328CTR phủ men Cefiontect chống bám bẩn, lòng chậu sâu hơn 18% hạn chế văng nước, an toàn và phù hợp cho gia đình có trẻ nhỏ.

Bộ sen vòi dòng LH thiết kế mạnh mẽ, thân vòi đúc chắc, đầu vòi dài hơn 33% giúp nước xả đúng tâm, giảm bắn, phủ 6 lớp mạ chống ăn mòn, giữ độ bền và sáng bóng lâu dài.

Sản phẩm bền chắc, dễ sử dụng, thiết kế tinh gọn phù hợp nhiều không gian sống, thể hiện nỗ lực của TOTO trong việc cung cấp giải pháp phòng tắm chất lượng, tiện ích và chi phí hợp lý.

Viết tiếp hành trình lan tỏa giá trị sống trọn vẹn

TOTO Việt Nam không chỉ giới thiệu sản phẩm mới mà còn chia sẻ câu chuyện chưa từng kể về hành trình phát triển nắp rửa điện tử Washlet từ những năm 1980. Câu chuyện này được tái hiện sinh động qua các tập truyện tranh (comic series), thể hiện tầm nhìn chăm sóc từng cá nhân từ những ngày đầu và lan tỏa tinh thần sống trọn yêu thương trong cuộc sống hàng ngày.

Ngày 17/9, TOTO tổ chức sự kiện ra mắt dành riêng cho hệ thống phân phối, đại lý, kiến trúc sư, chủ đầu tư và nhà thầu. Song song đó, nhiều hoạt động truyền thông đa dạng như livestream trên Facebook, Shopee, trải nghiệm sản phẩm và triển lãm trực tuyến sẽ tiếp tục trong nửa cuối năm 2025. TOTO cũng sẽ tổ chức chuỗi sự kiện nhằm mang sản phẩm đến gần hơn với khách hàng.

Tháng 10, TOTO cho biết sẽ công bố chương trình ưu đãi lớn nhất năm của nhãn, tạo cơ hội cho người tiêu dùng toàn quốc sở hữu sản phẩm chất lượng với giá hấp dẫn.

Với triết lý “Sáng tạo vì con người - Khách hàng là trung tâm", TOTO không chỉ tập trung vào sản phẩm mà còn liên tục nâng cao dịch vụ, cam kết “nhanh chóng - an toàn - tận tâm” trong toàn bộ hành trình từ tư vấn đến hậu mãi.

“TOTO không ngừng tiên phong tạo ra những giải pháp dẫn đầu xu hướng, không chỉ ở phân khúc cao cấp mà cả các dòng sản phẩm phổ thông, để ai cũng có thể tận hưởng khoảnh khắc chăm sóc bản thân”, đại diện TOTO chia sẻ.

Thông tin liên hệ:

Chi nhánh và showroom tại Hà Nội: Tầng 2, tháp 2, tòa nhà Capital Place, 29 Liễu Giai, phường Ngọc Hà - Điện thoại: (024) 37714354.

Chi nhánh và showroom tại TPHCM: Tòa nhà 1A, 1A Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn - Điện thoại: (028) 38229520.

Chi nhánh tại Đà Nẵng: Tòa nhà ACB, Số 218 Bạch Đằng, phường Hải Châu - Điện thoại: (0236) 3565261.

Website: vn.toto.com

TOTO Vietnam Shopee: https://vn.shp.ee/p8FiFNx