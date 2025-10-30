TOTO đón đầu xu hướng mới trong thiết kế phòng tắm hiện đại

Nâng cấp không gian phòng tắm là nhu cầu thiết thực

Các gia đình trẻ hiện nay luôn chú trọng đến trải nghiệm cá nhân, ngay cả những không gian như phòng tắm. Nhu cầu về một phòng tắm tiện nghi, sạch, dễ sử dụng, bền mà vẫn cá nhân hóa là nhu cầu của nhiều gia đình.

Thấu hiểu nhu cầu này, TOTO đã mang đến những sản phẩm dấu ấn riêng như nắp rửa điện tử Washlet (sản phẩm được khắc họa rõ nét qua loạt truyện tranh “Lịch sử phát triển nắp rửa điện tử Washlet” đăng tải định kỳ trên Fanpage của thương hiệu).

TOTO cũng không ngừng cải tiến liên tục để mang đến các sản phẩm chất lượng cao, chi phí hợp lý, giúp nâng cấp không gian phòng tắm tiện nghi hơn.

Không gian tái tạo năng lượng, tiện nghi mà TOTO mang lại (Ảnh: TOTO).

Với thông điệp “Rực rỡ từng khoảnh khắc, sống trọn yêu thương”, TOTO cho ra mắt nhiều sản phẩm mới mùa mua sắm cuối năm từ chậu rửa, đến sen tắm, sen vòi, bàn cầu với nhiều cải tiến quan trọng.

Nổi bật nhất trong số đó là sản phẩm sen tắm GB25 dòng L phân khúc giá phổ thông, phù hợp cho mọi nhu cầu nâng cấp phòng tắm.

Sen tắm GB2 dòng L: Giải pháp hoàn hảo cho các gia đình trẻ

Hướng đến nhu cầu đa dạng của mỗi gia đình, nhất là không đánh đổi giữa chất lượng và giá, sen tắm GB25 dòng L của TOTO là lựa chọn phù hợp. Sản phẩm này mang đến nhiều lựa chọn như sen gắn trần hoặc gắn tường (bát sen lớn: 300mm vuông, 252mm tròn), đem đến trải nghiệm tắm thư giãn với dòng nước ôm trọn cơ thể, dễ dàng xua tan mệt mỏi sau cả ngày dài vất vả.

Trải nghiệm dòng nước bao phủ toàn bộ cơ thể với sen tắm GB25 dòng L (Ảnh: TOTO).

Sen cây kết hợp điều chỉnh độ cao và nhiệt độ linh hoạt, thao tác dễ dàng. Bảng điều khiển nút bấm phím đàn hiện đại, dễ dùng, thân thiện cho cả người lớn tuổi và trẻ nhỏ.

Sen tắm GB25 dòng L tích hợp kệ để đồ bằng kính cao cấp, giúp giữ phòng tắm gọn gàng, sạch đẹp, tối ưu diện tích các căn hộ có không gian tắm nhỏ (dưới 5m²).

Không chỉ chú trọng về tính thẩm mỹ, các dòng sản phẩm của TOTO còn mang đến trải nghiệm ưu việt, trọn vẹn cho không gian phòng tắm.

Sự kết hợp của sen tắm GB25 dòng L với các bộ sản phẩm dưới đây sẽ giúp mọi gia đình có trải nghiệm chất lượng TOTO trọn vẹn.

- Bàn cầu MS857 (kèm nắp rửa điện tử Washlet C2 cơ bản).

- Chậu đặt bàn LT328CTR phủ men Cefiontect ưu tiên hạn chế bám bẩn; lòng chậu sâu hơn khoảng 18% nhằm giảm văng nước, phù hợp gia đình có trẻ nhỏ.

- Bộ sen vòi dòng LH thiết kế thân vòi đúc, đầu vòi dài hơn 33% giúp nước xả đúng tâm, giảm bắn, phủ 6 lớp mạ chống ăn mòn, giữ độ bền và sáng.

Đây là bộ giải pháp phù hợp cho phân khúc phổ thông, vừa vặn cả về không gian và giá thành, giúp nhiều gia đình Việt dễ dàng sở hữu sản phẩm tiêu chuẩn Nhật Bản trong tổ ấm của mình.

TOTO liên tục mang đến nhiều trải nghiệm toàn diện cho các khách hàng

Từ tháng 8, TOTO ra mắt nhiều sản phẩm mới, hướng đến phục vụ đa dạng nhu cầu của khách hàng mùa mua sắm cuối năm. Bên cạnh ra mắt sản phẩm mới, TOTO cũng triển khai các chương trình khuyến mại cuối năm, áp dụng đến hết ngày 31/12, thông qua chuỗi hoạt động truyền thông và tương tác gần gũi.

Diễu hành “Rực rỡ từng khoảnh khắc - Sống trọn yêu thương” vào tháng 10 - 11. Đoàn xe TOTO diễu hành ở 3 thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM, mang đến trải nghiệm trực quan sinh động cùng cơ hội nhận quà tặng hấp dẫn cho khách hàng ghi lại khoảnh khắc bắt gặp đoàn xe.

Loạt video "Khoảnh khắc nho nhỏ - Hạnh phúc TOTO" là chuỗi video chia sẻ cuộc sống của các nhân vật có sức ảnh hưởng (KOL/KOC) qua từng ngành nghề của họ và những khoảnh khắc hạnh phúc khi có TOTO đồng hành.

Livestream và triển lãm trực tuyến: lần đầu tiên, TOTO kết nối trực tiếp với khách hàng qua livestream trải nghiệm sản phẩm trên Facebook, Shopee và triển lãm cá nhân hóa trực tuyến giúp người dùng dễ dàng khám phá, lựa chọn giải pháp phù hợp cho tổ ấm của mình.

Triển lãm cá nhân hóa “Một gang tay” trên website của TOTO - Cùng TOTO thiết kế căn phòng tắm mơ ước (Ảnh: TOTO).

Với TOTO, khách hàng không chỉ là người sử dụng sản phẩm, mà là trung tâm của mọi nỗ lực phát triển và cải tiến dịch vụ.

Với cam kết "Nhanh chóng - An toàn - Tận tâm", TOTO đã xây dựng hệ thống chăm sóc khách hàng thống nhất và đáng tin cậy trên toàn quốc. TOTO cam kết mang đến hành trình trải nghiệm sản phẩm toàn diện, xuyên suốt để gìn giữ, chăm sóc và nâng tầm không gian sống bền vững mỗi ngày.

Liên hệ: TOTO Việt Nam

Chi nhánh và showroom tại Hà Nội: tầng 2, tháp 2, tòa nhà Capital Place, 29 Liễu Giai, phường Ngọc Hà, điện thoại: (024) 37714354.

Chi nhánh và showroom tại TP HCM: tòa nhà 1A, 1A Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn, điện thoại: (028) 38229520.

Chi nhánh tại Đà Nẵng: tòa nhà ACB, Số 218 Bạch Đằng, phường Hải Châu, điện thoại: (0236) 3565261.

