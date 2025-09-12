Toshiba mang “Vũ trụ tươi mát” trong tủ lạnh Toshiba NaturePURE 711 lít đến TPHCM

Người Việt ưu tiên bữa cơm nhà cho lối sống lành mạnh

Trong thời đại số với nhiều lựa chọn ẩm thực, người Việt vẫn dành ưu tiên đặc biệt cho bữa cơm gia đình. Theo khảo sát gần đây trên các nền tảng mạng xã hội của Kompa, 62% người Việt thường xuyên nấu ăn tại nhà, con số này gấp đôi so với tỷ lệ 38% chọn ăn ngoài.

Xu hướng này phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng đối với lối sống lành mạnh trong cộng đồng, tạo ra nhu cầu ngày càng lớn đối với các thiết bị bảo quản thực phẩm hiện đại, đặc biệt là tủ lạnh dung tích lớn với công nghệ bảo quản tiên tiến.

Thấu hiểu xu hướng này, Toshiba đã giới thiệu tủ lạnh NaturePURE 711 lít ra thị trường Việt Nam.

“Vũ trụ tươi mát” trong tủ lạnh Toshiba NaturePURE 711 lít là cách Toshiba chuyển hóa công nghệ thành trải nghiệm, không chỉ phục vụ mà còn gắn kết gia đình Việt (Ảnh: Toshiba).

“Vũ trụ tươi mát” lan tỏa từ Hà Nội vào TPHCM

"Vũ trụ tươi mát" lần đầu giới thiệu tại Hà Nội được đông đảo người dân Thủ đô quan tâm và tham dự. Đến nay, sự kiện đã có mặt tại TPHCM từ ngày 12 đến ngày 14/9 tại Gigamall.

Các gia đình có cơ hội tận mắt chứng kiến dung tích lớn và sức chứa khổng lồ của siêu tủ lạnh 711 lít thông qua khu trưng bày hai dòng sản phẩm Basic và Auto Ice, cùng hai kiểu dáng Side-by-Side và Four-Door. Khách tham quan sẽ còn được tư vấn và trải nghiệm trực tiếp những tính năng tiên tiến nhất của siêu tủ lạnh 711 lít.

Trong đó không thể không kể đến tính năng lọc khí diệt khuẩn PureAIR và PureAIR Turbo giúp bảo quản thực phẩm luôn tươi ngon và an toàn. Đồng thời, tính năng PureICE độc đáo là công nghệ giúp tạo ra đá sạch tinh khiết chỉ trong vòng 95 phút, cũng là một thế mạnh của tủ lạnh 711 lít.

Đặc biệt, người tham gia còn có cơ hội tái hiện nhu cầu mua sắm và dự trữ thực phẩm hằng ngày ngay trên sân khấu với thử thách “Lấp đầy siêu tủ lạnh - Vũ trụ quà về tay”. Đây không chỉ là trò chơi, mà là trải nghiệm thực tế giúp các gia đình trực tiếp khám phá dung tích khổng lồ và khả năng bảo quản linh hoạt của tủ lạnh 711 lít.

Trong thử thách, thành viên phải cùng nhau mua sắm, sau đó sắp xếp vào tủ lạnh một cách khoa học. Sự phối hợp này mang đến những khoảnh khắc bất ngờ, gay cấn mà cũng đầy tiếng cười, biến hoạt động trải nghiệm siêu tủ lạnh 711 lít thành kỷ niệm gắn kết đáng nhớ cho mỗi gia đình.

Như tên gọi, “Vũ trụ tươi mát” mở ra nhiều trải nghiệm và quà tặng bất ngờ cho các gia đình tại TPHCM (Ảnh: Toshiba).

Bên cạnh đó, cho lần đổ bộ tại TPHCM, Toshiba còn đem đến những trải nghiệm mới mẻ tại không gian sự kiện. Đó là góc “sống ảo”, nơi nhiều khoảnh khắc cùng gia đình được lưu dấu. Loạt trò chơi tương tác mới lần đầu có mặt tại sự kiện ở TPHCM giúp khuấy đảo không khí, tạo niềm vui gắn kết cho cả gia đình.

Đặc biệt, Toshiba đã chuẩn bị hàng nghìn phần quà để lan tỏa năng lượng cho mọi khách tham quan sự kiện và trải nghiệm các trò chơi.

Từ thành công và những phản hồi tích cực tại sự kiện trải nghiệm Toshiba NaturePURE 711 lít ở Hà Nội, “Vũ trụ tươi mát” tiếp tục được mang đến TPHCM như một dấu mốc mới trên hành trình đồng hành cùng gia đình Việt.

Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu tủ lạnh 711 lít, sự kiện còn mở ra một không gian để các gia đình được gắn kết, tận hưởng và lan tỏa cảm hứng về lối sống khỏe mạnh.

Đây hứa hẹn là một sự kiện sôi động và thú vị cho các gia đình tại TPHCM và các tỉnh lân cận, đặc biệt là gia đình có con nhỏ. Khách hàng có thể ghé thăm sự kiện tại Gigamall từ 12-14/9 để trải nghiệm “Vũ trụ tươi mát” trong tủ lạnh Toshiba NaturePURE 711 lít.