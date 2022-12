Tinh thần "luôn vượt trội" mang lại thành công không giới hạn

Thành quả hôm nay, là khởi đầu... cho hành trình vượt trội xa hơn, không chỉ trong thể thao mà trong chính cuộc sống. Đó là thông điệp "Luôn vượt trội" mà Techcombank muốn gửi gắm thông qua nhiều hoạt động, trong đó có sự kiện "đối thoại với tương lai" được tổ chức vừa qua.

Đồng hành vượt trội cùng thế hệ trẻ

Để xây dựng một đất nước Việt Nam giàu đẹp, vững mạnh, không thể không kể đến vai trò của thế hệ trẻ, những người đang chiếm hơn ⅓ dân số. Thế hệ trẻ hôm nay là những người có suy nghĩ táo bạo, dám nghĩ, dám làm, dám bước ra khỏi vùng an toàn, liên tục học hỏi, không ngừng phát triển bản thân để chinh phục những mục tiêu cao hơn nhưng họ cũng lớn lên trong thời kỳ áp lực kinh tế toàn cầu với sự cạnh tranh khốc liệt. Với họ, thành công không phải là đích đến, mà là một trạm tiếp sức để có thể đi xa hơn. Thành công không dừng ở việc tạo ra các dấu ấn hiện tại mà biến thành sức bật, chinh phục các mục tiêu tiếp theo.

Dựa trên 3 thông điệp trụ cột: Sống khỏe (điều kiện nền tảng), phát triển bản thân (ưu thế cạnh tranh) và thành công (nỗ lực và mục tiêu), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), thông qua chuỗi hoạt động thiết thực, cam kết giúp con người Việt Nam thúc đẩy quá trình phát triển để "vượt trội hơn" (Be Greater).

Chú trọng bồi đắp cho điều kiện nền tảng sống khỏe, nhiều năm qua, Techcombank đã trở thành người đồng hành để ủng hộ những người luôn nỗ lực, kiên trì từ trên đường chạy đến những hành trình vượt thử thách cuộc sống. Giải marathon Quốc tế TPHCM Techcombank được tổ chức nhiều năm qua chính là một chiến dịch vì cộng đồng "vượt trội hơn mỗi ngày" mà Techcombank đang kiên trì theo đuổi. Dấu ấn 5 năm vượt trội từ giải chạy lớn đã mang thương hiệu Techcombank đi vào lòng người từ những bước chạy mang sự nỗ lực, tinh thần kiên định để gặt hái thành công.

Trên hành trình ấy, những người trẻ cũng là một phần trong những nỗ lực của thương hiệu Techcombank mang đến cho cộng đồng. Họ cũng chính là người thể hiện nguồn năng lượng tích cực và nguồn cảm hứng mạnh mẽ để lan tỏa những giá trị tích cực của tinh thần vượt trội hơn, thành công hơn mà Techcombank hướng đến.

Giải marathon Quốc tế Hồ Chí Minh Techcombank mùa 5 gây ấn tượng ở quy mô và uy tín với gần 12.000 người tham gia.

"Techcombank tự hào trong việc đồng kiến tạo nền tảng sống khỏe, để lan tỏa tinh thần Vượt trội hơn mỗi ngày" đến cộng đồng. Chúng tôi tin rằng cuộc sống được hun đúc từ hoài bão, ta luôn dấn bước để vượt trội hơn, mỗi bước chạy, mỗi km hoàn thành là một thành công và vươn tầm chinh phục những thành tích tốt hơn. Thành quả hôm nay, là khởi đầu... cho hành trình vượt trội xa hơn, không chỉ trong thể thao mà trong chính cuộc sống. Hiện thực hóa tầm nhìn "Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống", Techcombank sẽ tiếp tục đồng hành cùng các ban ngành và các bên để tạo nên nhiều chương trình ý nghĩa, thực thi lời hứa thương hiệu tạo điều kiện cho một cộng đồng "Vượt trội hơn mỗi ngày", bà Thái Minh Diễm Tú - Giám đốc Khối Tiếp thị Techcombank chia sẻ.

Tiếp thêm cảm hứng cho những đỉnh cao thành công

Để truyền cảm hứng mạnh mẽ hơn đến thế hệ trẻ, Techcombank đồng hành cùng Forbes Việt Nam trong dự án The Greater Than 30. Với chuỗi hoạt động và sự kiện "Đối thoại với tương lai", các gương mặt tuổi trẻ Forbes Under 30 ở nhiều lĩnh vực sẽ chia sẻ những câu chuyện thực tế đầy cảm hứng về con đường họ đang đi, mục tiêu phấn đấu, cách thức xây dựng sự nghiệp tạo ra nguồn cảm hứng cho cộng đồng. Với tuổi trẻ hôm nay, thành công không dừng ở việc tạo ra các dấu ấn hiện tại mà biến thành sức bật, chinh phục các mục tiêu tiếp theo.

Sự khác biệt và nỗ lực chính là nguồn cảm hứng bất tận mà Techcombank muốn tiếp tục mang đến cùng cộng đồng thông qua sự kiện "Đối thoại với tương lai" với những gương mặt xuất sắc của Forbes Under 30.

Bà Thái Minh Diễm Tú - Giám đốc Khối tiếp thị Techcombank chia sẻ tại sự kiện "Đối thoại với tương lai" do Forbes Việt Nam tổ chức.

"Chung mục tiêu, Techcombank đã bắt tay cùng Forbes để xây dựng The Greater than 30 platform, nhằm hướng đến lan tỏa và tạo dựng những nền tảng để vinh danh, truyền cảm hứng về tinh thần vượt trội trong cộng đồng.

Techcombank hướng đến thế hệ Việt Nam với tinh thần luôn vượt trội, tạo dựng nhiều thành công và mang Việt Nam đi xa hơn trong tương lai...", bà Thái Minh Diễm Tú - Giám đốc Khối Tiếp thị Techcombank chia sẻ.

Thành công là không có điểm dừng bởi sự nỗ lực cố gắng của con người là hành trình không có điểm cuối. Đó cũng là động lực và sự gắn kết để Techcombank tiếp tục tạo điều kiện cho những người trẻ tuổi nói riêng và cộng đồng nói chung để luôn vượt trội, luôn thành công.