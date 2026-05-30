Thi sáng tác âm nhạc sơ tuyển bằng AI, vào chung kết sẽ diễn trực tiếp

Ngày 29/5, Trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh vừa có thông báo cuộc thi sáng tác âm nhạc bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Cuộc thi dành cho tổ chức, cá nhân (gọi chung là thí sinh) là công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập hoặc làm việc trong và ngoài tỉnh Cà Mau. Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 tác phẩm dự thi.

Theo ban tổ chức, nội dung tác phẩm dự thi khai thác cảm hứng từ vùng đất, văn hóa, con người Cà Mau và tinh thần sáng tạo trong thời đại số như: Thiên nhiên, văn hóa, con người và nhịp sống Cà Mau; khát vọng tuổi trẻ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; sự giao thoa giữa truyền thống và công nghệ hiện đại; tinh thần sáng tạo, kết nối, khởi nghiệp và phát triển bền vững.

Tác phẩm âm nhạc không giới hạn thể loại, như: Pop, Ballad, R&B, Rock, Jazz, Hip-hop/Rap, EDM, Acoustic, dân gian đương đại, bán cổ điển và các thể loại sáng tạo khác. Trong đó, tác phẩm phải có ít nhất một phần lời bằng tiếng Việt, được phép kết hợp tiếng Anh hoặc tiếng địa phương.

Ban tổ chức cho biết, thí sinh được tự do ứng dụng AI và công nghệ số ở bất kỳ mức độ nào (một phần hoặc toàn phần) trong quá trình sáng tác, phối khí, thu âm, thiết kế hình ảnh, sản xuất MV Lyric (3-5 phút).

Tuy nhiên, bắt buộc thí sinh phải thông tin rõ công cụ AI đã sử dụng và mức độ ứng dụng trong phần thuyết minh hồ sơ. Ban giám khảo có quyền yêu cầu thí sinh chứng minh quy trình sáng tác nếu cần thiết.

Theo ban tổ chức, tác phẩm dự thi phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau: Là sáng tác mới, chưa từng đạt giải tại bất kỳ cuộc thi nào; tác phẩm đã đăng tải cá nhân trên mạng xã hội (YouTube, TikTok,...) mà chưa thu phí và chưa đạt giải vẫn xem là hợp lệ; chưa phân phối có thu phí hoặc đăng ký bản quyền thương mại trên bất kỳ nền tảng nào trước ngày công bố cuộc thi.

Tác phẩm hoàn toàn do tác giả/nhóm tác giả thực hiện, không vi phạm bản quyền âm nhạc, ca từ, hình ảnh của bên thứ ba. Đối với tác phẩm ứng dụng AI, tác giả cam kết đã tuân thủ điều khoản sử dụng của công cụ AI liên quan.

Cuộc thi gồm vòng sơ tuyển với việc thí sinh gửi tác phẩm dự thi dưới hình thức MV Lyric hoàn chỉnh (định dạng MP4 hoặc MOV, chất lượng tối thiểu Full HD 1920×1080).

Đối với vòng chung kết, tác phẩm được lựa chọn phải được dàn dựng thành tiết mục biểu diễn trực tiếp trên sân khấu với tối thiểu 8 người, thời lượng 3-7 phút.

Ban tổ chức thông tin, thời hạn nhận hồ sơ dự thi đến hết ngày 9/9; dự kiến công bố kết quả sơ tuyển ngày 25/9 và vòng chung kết, trao giải ngày 23-24/10.