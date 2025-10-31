Thăng hoa trong mọi khoảnh khắc của ngày trọng đại với The Reverie Saigon

Từ không gian ngập tràn ánh vàng của buổi chiều hoàng hôn cạnh hồ bơi ngoài trời - nơi tổ chức lễ Vow trước khi bước vào bữa tiệc lãng mạn, sảnh tiệc La Scala Ballroom rộng lớn tựa như bản hoan ca vang vọng trong nhà hát, cho đến những buổi tiệc thân mật và riêng tư tại Amber & Jade, The Reverie Saigon góp mặt trong hành trình ấy bằng sự lộng lẫy tinh tế và dấu ấn khó quên.

Sảnh tiệc La Scala Ballroom rộng lớn tựa như bản hoan ca vang vọng trong nhà hát (Ảnh: The Reverie Saigon).

Không chỉ dừng lại ở biểu tượng của dịch vụ lưu trú đẳng cấp, The Reverie Saigon còn là địa điểm hàng đầu được các khách hàng gửi gắm để tổ chức ngày trọng đại.

Tọa lạc tại trái tim sôi động của thành phố, khách sạn sở hữu những không gian sảnh tiệc lộng lẫy và tinh tế, được tạo nên từ các thiết kế nội thất ấn tượng, sẵn sàng thỏa mãn mọi yêu cầu của các cặp đôi.

Bên cạnh khung cảnh lộng lẫy, lễ cưới của bạn sẽ thật sự thăng hoa khi được dẫn dắt bởi đội ngũ chuyên gia tổ chức sự kiện - những “người kể chuyện” luôn thấu hiểu và đồng hành cùng bạn.

Để các khách mời được đắm chìm vào chính câu chuyện tình yêu độc đáo của cô dâu và chú rể, mọi chi tiết từ ý tưởng đến khâu chuẩn bị và cả thực đơn tiệc đều được cá nhân hoá một cách tỉ mỉ, nhằm tạo nên một trải nghiệm trọn vẹn và đáng nhớ nhất.

Đội ngũ tổ chức chuyên nghiệp của The Reverie Saigon mang đến đa dạng lựa chọn không gian và dịch vụ, phù hợp mọi ý tưởng hôn lễ (Ảnh: The Reverie Saigon).

Điểm nhấn đầu tiên chính là sảnh La Scala Ballroom với kiến trúc trần cao độc đáo, La Scala gây ấn tượng bởi vẻ lung linh, xa hoa và sức chứa từ 200 đến 480 khách.

Tại đây, những chiếc đèn chùm pha lê Swarovski tinh xảo lấp lánh như bầu trời sao, kết hợp cùng các vòm cửa uốn cong đầy duyên dáng được mạ vàng 24K nổi bật, tạo nên một không gian đậm chất Ý cổ điển.

La Scala Ballroom - không gian tựa thế giới cổ tích, nơi câu chuyện tình yêu được tái hiện đầy lãng mạn và trang trọng (Ảnh: The Reverie Saigon).

“The Reverie Saigon thấu hiểu, vẻ đẹp của tình yêu không chỉ nằm ở đại tiệc xa hoa. Vì thế, chúng tôi mang đến sự lựa chọn hoàn hảo cho những khoảnh khắc riêng tư và ấm cúng”, đại diện thương hiệu chia sẻ.

Tại lầu 4, sảnh tiệc Amber & Jade là không gian lý tưởng cho tiệc cưới thân mật. Trong không gian được thiết kế sang trọng và trang nhã, ngập tràn ánh sáng tự nhiên nhờ thiết kế kính trải dài từ sàn đến trần, mở ra tầm nhìn thoáng đãng về phía đại lộ Đồng Khởi sầm uất.

Với sức chứa từ 50 đến 100 khách, nơi đây mang đến sự tinh tế, gần gũi, đảm bảo mọi chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ trong bầu không khí ấm áp. Đặc biệt, tại đây khách hàng còn được thưởng thức ẩm thực tinh hoa thông qua thực đơn đặc quyền từ nhà hàng đạt sao Michelin - Long Triều, tạo nên một trải nghiệm vị giác độc đáo và xứng tầm trong ngày trọng đại.

The Reverie Saigon mang đến dịch vụ “Hôn lễ cá nhân hoá” - nơi mọi chi tiết được thiết kế tinh tế theo phong cách riêng, tạo nên ngày chung đôi trọn vẹn và đáng nhớ (Ảnh: The Reverie Saigon).

The Reverie Saigon còn mang đến một không gian ngoài trời thoáng đãng ngay giữa lòng thành phố, thích hợp cho nghi thức trao lời thề (Vow) độc đáo. Tọa lạc tại tầng 6, khu vực hồ bơi mở ra một bối cảnh nên thơ.

Dưới ánh nắng lấp lánh vàng óng của buổi chiều hoàng hôn, khoảnh khắc trao lời thề trở nên linh thiêng và đầy cảm xúc, như một minh chứng mạnh mẽ cho hành trình tình yêu sắp tới. Đây là lựa chọn cho những cặp đôi mong muốn đưa yếu tố văn hóa lãng mạn và bay bổng này vào ngày hạnh phúc của mình, trước khi tiến vào bữa tiệc chính.

Bên cạnh không gian hoàn hảo, trải nghiệm ẩm thực là một trong những yếu tố quan trọng nhất để ngày trọng đại được trở nên trọn vẹn. The Reverie Saigon dẫn dắt các khách hàng khám phá một hành trình vị giác mê hoặc, với sự đa dạng của thực đơn từ tinh hoa ẩm thực Á, Âu đến Fusion đầy sáng tạo.

Tại đây, đội ngũ đầu bếp hàng đầu không chỉ đảm bảo mỗi món ăn đều được chuẩn bị một cách tinh tế nhất mà còn sẵn lòng đồng hành trong việc khắc hoạ dấu ấn riêng.

Những thực đơn được thiết kế theo yêu cầu, để đáp ứng những tiêu chí khắt khe nhất của chủ nhân buổi tiệc, đảm bảo mọi vị khách tham dự đều có thể thưởng thức và cảm nhận được dấu ấn của cô dâu và chú rể qua từng hương vị.

Phòng nghỉ sang trọng tại The Reverie Saigon - không gian riêng tư và tinh tế, mang đến trải nghiệm hoàn hảo (Ảnh: The Reverie Saigon).

Hôn lễ là khúc dạo đầu của một chương mới đầy lãng mạn, tuy vậy vẫn đòi hỏi sự tỉ mỉ và chuyên nghiệp trong khâu tổ chức. Thấu hiểu điều này, The Reverie Saigon giúp kiến tạo ngày chung đôi với dịch vụ “Hôn lễ cá nhân hoá” (Bespoke).

Khi mang đến trọn bộ dịch vụ cưới độc quyền, kết hợp tinh tế giữa ẩm thực đỉnh cao, thiết kế không gian ấn tượng, đến phòng nghỉ sang trọng, được điều chỉnh linh hoạt theo phong cách riêng của từng cặp đôi.

The Reverie Saigon mang đến gói tiệc cưới ưu đãi The Intimate Exquisite Moment - khoảnh khắc thăng hoa và tuyệt mỹ, gồm trọn gói dịch vụ cao cấp như trang trí hoa tươi, bánh cưới và quà tặng khách với mức giá từ 1,688 triệu đồng/khách.

Chi tiết truy cập trang web: https://www.thereveriesaigondining.com/the-intimate-exquisite-moment hoặc liên hệ email: sales@thereveriesaigon.com