Tháng 11, cùng Pepero trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc giữa lòng Hà Nội

Biểu tượng của sự sẻ chia

Ra đời năm 1983, Pepero là thương hiệu bánh que phủ socola nổi tiếng thuộc tập đoàn Lotte, bán chạy số 1 tại Hàn Quốc (theo NielsenIQ Korea, thông qua dịch vụ theo dõi thị trường bao gồm đại siêu thị, siêu thị, cửa hàng truyền thống, cửa hàng tiện lợi và Union Shop trong ngành hàng bánh quy và bánh ngọt Hàn Quốc từ tháng 1/2022 đến tháng 12/2024).

Những chiếc bánh quy thơm phức, giòn tan được phủ đẫm một lớp socola và topping đã chiếm được sự yêu thích của người tiêu dùng thuộc mọi độ tuổi tại Hàn Quốc.

Một trong những điểm đặc trưng khiến Pepero được yêu thích chính là sự tiện lợi. Hình dạng thanh que giúp người dùng dễ dàng thưởng thức, thích hợp để mang theo mọi lúc, mọi nơi, từ các buổi học, buổi hẹn hay trong những chuyến đi chơi.

Bên cạnh đó, Pepero còn đa dạng về hương vị và kết cấu. Lớp phủ bên ngoài luôn thấm đẫm socola cùng các topping chất lượng như hạnh nhân thơm bùi, cookie giòn tan hay bỏng giòn lạ miệng. Nhờ đó, Pepero không chỉ là món ăn vặt quen thuộc, mà còn là một trong những biểu tượng của văn hóa Hàn Quốc hiện đại, được yêu thích trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam.

6 vị bánh Pepero tại thị trường Việt Nam (Ảnh: Pepero).

Pepero từ lâu đã trở thành một biểu tượng văn hoá và tinh thần sẻ chia. Bắt nguồn từ lời nhắn nhủ của những nữ sinh Busan từ năm 1993, ngày Pepero (Pepero Day 11/11) đã trở thành ngày lễ tại Hàn Quốc để mọi người nhắn gửi những lời yêu thương và sự trân trọng tới những người xung quanh.

Thông điệp “11/11 is Pepero Day” không chỉ gợi nhắc ý nghĩa của sự kết nối mà còn lấy cảm hứng từ hình dáng thanh mảnh, song song của những chiếc bánh Pepero - biểu tượng cho tình bạn, tình yêu và những điều ngọt ngào được chia sẻ.

Năm nay, không khí lễ hội ấm áp ấy được Pepero mang đến Việt Nam thông qua Pepero Pop-up Store, sự kiện diễn ra từ ngày 2/11 đến 16/11 tại Lotte Mall West Lake, Hà Nội. Sự kiện hứa hẹn mang đến cơ hội trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc một cách gần gũi và sinh động.

Bước vào không gian văn hóa sống động

Từ ngày 2/11 đến 16/11 tại Pepero Pop-up Store, Lotte Mall West Lake Hà Nội, khách hàng sẽ được hoà mình trong không gian màu sắc trẻ trung và không khí sôi động của Pepero. Không chỉ đơn thuần là gian hàng trưng bày, khu vực này được thiết kế như một hành trình trải nghiệm, nơi mọi người có thể chụp ảnh (check-in), tham gia các hoạt động tương tác và nhận về nhiều phần quà hấp dẫn.

Dù mới khai trương nhưng Pepero Pop-up Store đã thu hút được nhiều khách hàng tới tham quan và trải nghiệm (Ảnh: Pepero).

Năm 2025, nhóm nhạc Stray Kids trong vai trò đại sứ toàn cầu của Pepero đã góp phần đưa thương hiệu đến gần hơn với giới trẻ, đặc biệt là V-STAY (cộng đồng người hâm mộ Stray Kids tại Việt Nam). Tại pop-up store, hình ảnh các thành viên Stray Kids sẽ được tái hiện sinh động qua khu vực trưng bày, máy trò chơi và góc check-in, nơi người hâm mộ có thể chụp ảnh lưu niệm, chia sẻ khoảnh khắc cùng thần tượng theo phong cách Pepero.

Góc check-in cùng Stray Kids siêu xinh tại Pepero Pop-up Store (Ảnh: Pepero).

Khách tham quan sẽ được thưởng thức miễn phí các sản phẩm Pepero, đồng thời có cơ hội sở hữu nhiều phần quà lưu niệm độc quyền như móc khoá nhân vật Pepero, túi tote, gối, dây đeo điện thoại hay griptok (phụ kiện cho điện thoại) xinh xắn. Ngoài ra, khách còn có thể nhận voucher hấp dẫn từ các thương hiệu thuộc Lotte Group, giúp trải nghiệm mua sắm và giải trí thêm phần thú vị.

Không khí sự kiện càng trở nên sôi động hơn với chuỗi trò chơi trúng thưởng diễn ra hằng ngày, nơi người tham gia có cơ hội nhận các phần quà giá trị như máy ảnh Instax, loa Bluetooth, bàn chải điện và nhiều sản phẩm công nghệ khác. Vào cuối tuần, chương trình sẽ có thêm các minigame với giải thưởng lớn như tai nghe AirPods 4 dành cho những người chơi may mắn và nhiệt tình nhất.

Khách hàng tham gia chơi minigame tại Pepero Pop-up Store (Ảnh: Pepero).

Bên cạnh đó, mỗi người thắng cuộc trong các trò chơi còn được nhận một bộ quà tặng đủ 6 vị bánh Pepero để chia sẻ cùng bạn bè và người thân, đúng với tinh thần “Pepero - Chia ngọt ngào, gửi yêu thương”.

Điểm nhấn đáng mong đợi của sự kiện là buổi gặp gỡ ca sĩ Trọng Hiếu diễn ra vào 18h ngày 11/11, biểu tượng cho tinh thần Pepero Day. Với năng lượng tích cực và phong cách gần gũi, Trọng Hiếu hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ những phút giây giao lưu đáng nhớ, tiếp thêm sức hút cho sự kiện.

Từ một món bánh quen thuộc, Pepero đã trở thành biểu tượng của sự gắn bó, nơi mỗi thanh bánh không chỉ mang vị ngọt của socola mà còn là lời chúc gửi đến người nhận. Với sự kiện năm nay, Pepero kỳ vọng sẽ mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam những trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc chân thực, vui tươi và đầy cảm xúc. Hơn cả một món ăn vặt, Pepero mang đến niềm vui từ sự sẻ chia.

