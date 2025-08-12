Tham quan nhà máy Yakult - Trải nghiệm thực tế cho thế hệ trẻ

Tham quan nhà máy Yakult - Lớp học ở ngoài không gian trường học

Yakult là thương hiệu Nhật Bản với hơn 90 năm đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng. Từ năm 2008, Yakult Việt Nam đã tổ chức các tour tham quan nhà máy nhằm giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về quy trình sản xuất, từ đó thêm an tâm sử dụng sản phẩm mỗi ngày.

Từ mầm non đến đại học, nhiều trường lựa chọn tour tham quan như một hoạt động trải nghiệm thú vị ngoài lớp. Các em không chỉ tận mắt thấy dây chuyền sản xuất hiện đại qua hành lang kính trong suốt, mà còn được nghe giới thiệu về lợi khuẩn hỗ trợ bảo vệ đường ruột mỗi ngày.

Các bạn nhỏ tìm hiểu kiến thức về lợi khuẩn (Ảnh: Yakult).

Hành trình khám phá kiến thức từ nhà máy Yakult

Hoạt động tham quan nhà máy Yakult còn được nhiều trường đại học lựa chọn cho sinh viên và giảng viên đến trải nghiệm thực tế.

Với các bạn sinh viên, chuyến đi là cơ hội vừa học, vừa chơi, cũng là cách để củng cố kiến thức một cách sống động. Tuyết Anh, sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM, cho biết chuyến tham quan đã giúp bạn hiểu rõ hơn về lợi khuẩn đối với đường ruột cũng như tầm quan trọng của trục não - ruột trong duy trì sức khỏe tổng thể.

Đối với đội ngũ giáo viên và giảng viên, tour tham quan nhà máy Yakult được xem là một hình thức dạy học trực quan hiệu quả, giúp sinh viên tiếp cận kiến thức khoa học bằng trải nghiệm thực tế.

Bà Lê Nguyễn Bảo Khánh, Giảng viên Khoa Dược - Đại học Y Dược TPHCM chia sẻ: “Mỗi năm, nhà máy đều tổ chức tour tham quan dành cho cán bộ và sinh viên trường y dược. Sau chuyến tham quan, tôi cảm thấy rất tin tưởng sản phẩm vì được chứng kiến tận mắt dây chuyền sản xuất khép kín, hiện đại và an toàn”.

Các bạn sinh viên lắng nghe kiến thức thực tế trong hành trình tham quan (Ảnh: Yakult).

Trong 17 năm mở cửa, Yakult đã chào đón hơn 265.000 khách đến từ 6.200 đoàn trải nghiệm đến tham quan nhà máy.

Gắn kết cộng đồng - Vì sức khỏe người tiêu dùng

Tour tham quan nhà máy Yakult không chỉ đơn thuần là một chuyến trải nghiệm, mà còn là cầu nối giáo dục, đặc biệt dành cho thế hệ trẻ. Việc hiểu về thực phẩm an toàn và lợi ích của lợi khuẩn từ sớm sẽ giúp các bạn trẻ hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động.

Tour tham quan nhà máy Yakult chào đón khách mọi lứa tuổi (Ảnh: Yakult).

Ông Kenji Iwao, Phó tổng giám đốc, Giám đốc phụ trách khối nhà máy và sản xuất chia sẻ: “Chúng tôi bắt đầu thực hiện tour tham quan nhà máy từ năm 2008. Đây là hoạt động mà tất cả nhà máy Yakult trên toàn thế giới đều đang thực hiện. Hiện Yakult Việt Nam đã bước sang năm thứ 18. Vì vậy, tại nhà máy hiện có những nhân viên mà trước đây khi còn là học sinh, các bạn đã từng tham gia tour tham quan nhà máy, trở nên yêu thích Yakult và đã từng mơ ước được làm việc tại nhà máy này”.

Từ những trải nghiệm đầu tiên khi còn là học sinh, không ít bạn trẻ đã nuôi dưỡng ước mơ gắn bó với Yakult - nơi khơi dậy niềm yêu thích với khoa học và sức khỏe cộng đồng.

Đặng Nguyễn Như Quỳnh, sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM, thích thú kể: “Là sinh viên của ngành Công nghệ Sinh học, em đặc biệt quan tâm tới lĩnh vực công nghệ vi sinh và công nghệ thực phẩm, mình muốn tham quan để biết thêm nhiều kiến thức về Yakult - tập đoàn liên quan đến ngành công nghệ thực phẩm và em mong muốn tương lai được làm việc tại đây".

Sau mỗi chuyến tham quan, học sinh, sinh viên cùng phụ huynh và giáo viên đều có thêm góc nhìn cụ thể về quy trình sản xuất chuẩn Nhật, cũng như những kiến thức liên quan đến khoa học và sức khỏe. Trong hơn 17 năm qua, hoạt động tham quan nhà máy Yakult đã trở thành hình thức trải nghiệm giáo dục bổ ích, giúp kết nối lý thuyết với thực tiễn một cách gần gũi.