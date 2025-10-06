Thạch Long Hải mang Trung thu đến với những mảnh đời kém may mắn

Trung thu vốn là tết đoàn viên, là dịp thiếu nhi cả nước được rộn ràng vui chơi, ngắm trăng và phá cỗ. Nhưng với nhiều em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện, niềm vui ấy thường dang dở.

Thấu hiểu điều này, thương hiệu Thạch rau câu Long Hải đã mang chương trình “Mở lối diệu kỳ cho em” đến với Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, trao tặng những phần quà Trung thu và tổ chức một buổi lễ ấm áp dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Thạch Long Hải mang Tết trung thu đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (Ảnh: Thạch Long Hải).

Đón Tết trung thu đầy sắc màu tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố

Chương trình diễn ra trong bầu không khí rộn ràng với ánh đèn lồng lung linh và nhiều hoạt động vui nhộn. Các em nhỏ được cùng nhau ca hát, phá cỗ và tham gia trò chơi thú vị

Hàng trăm phần quà gồm Thạch rau câu Long Hải mát lành, lồng đèn và một khoản hỗ trợ nhỏ đã được trao tận tay các em. Những món quà giản dị nhưng chứa đựng tình yêu thương, giúp các bé có thêm niềm vui, tạm quên đi những cơn đau bệnh tật.

Các em nhỏ nhận phần quà Trung thu đầy ý nghĩa (Ảnh: Thạch Long Hải).

Đón Tết trung thu đầy sắc màu tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (Ảnh: Thạch Long Hải).

Không chỉ là món ăn vặt Trung thu, Thạch Long Hải còn mang ý nghĩa gắn kết. Với vị ngọt thanh, giòn dai, Thạch Long Hải đã trở thành món quà tinh thần, gợi lên niềm vui giản dị nhưng đầy ấm áp.

Những món quà trung thu ý nghĩa từ Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (Ảnh: Thạch Long Hải).

Đại diện thương hiệu chia sẻ: “Chúng tôi mong rằng, mỗi hộp thạch nhỏ bé sẽ mang đến nụ cười và sự động viên tinh thần cho các em nhỏ. Đây là động lực để Long Hải tiếp tục thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện ý nghĩa hơn trong tương lai”.

Sự kiện “Mở lối diệu kỳ cho em cùng Thạch Long Hải” đã để lại nhiều dấu ấn đẹp tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Không chỉ mang đến niềm vui cho các em nhỏ, chương trình còn lan tỏa thông điệp nhân văn về sự sẻ chia trong cộng đồng. Thạch Long Hải đã cùng đội ngũ y bác sĩ, tình nguyện viên và các em nhỏ cùng nhau tạo nên một mùa Trung thu trọn vẹn và ý nghĩa.