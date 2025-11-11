Thả hàng trăm con mèo xuống hồ nước để phóng sinh gây phẫn nộ

Phóng sinh thường áp dụng với cá, rùa hay chim, mang ý nghĩa tạo phúc và tích đức. Tuy nhiên, nhiều năm gần đây, hành động này gây tranh cãi vì tác động tiêu cực đến môi trường và hệ sinh thái.

Theo các video ghi lại vào ngày 1/11, có hai xe tải lớn chở đầy lồng chứa mèo dừng lại ven hồ chứa Anh Tụy (thành phố Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc).

Khi cửa lồng được mở, hàng loạt con mèo hoảng loạn bỏ chạy, leo lên cây hoặc nhảy thẳng xuống nước. Video cho thấy những người chèo thuyền trên mặt hồ đã cố gắng vớt các con mèo kiệt sức đang chới với.

Những chiếc lồng chứa đầy mèo được chở đến một bờ hồ ở Trung Quốc (Ảnh: South China Morning Post).

Một người dân địa phương chia sẻ với truyền thông rằng, anh cùng bạn bè đang chèo ván gần đó thì bất ngờ thấy mèo xuất hiện khắp bờ hồ.

“Chúng tôi lại gần và thấy họ đang mở lồng thả mèo rồi quay phim. Những con mèo chạy tán loạn. Nhiều con sợ hãi, lao thẳng xuống nước. Chúng tôi cứu được ba con. Một số con vẫn cố bơi ra xa, chúng tôi phải lùa chúng vào bờ”.

Ngày 2/11, các nhóm bảo vệ động vật đã đến khu vực bờ hồ để cứu mèo. Họ cho biết nhiều con mèo được tìm thấy trong tình trạng thấm lạnh, run rẩy, suy kiệt, một số đã chết.

Con mèo hoảng sợ khi rơi xuống nước (Ảnh: South China Morning Post).

Sau vụ việc, Chi nhánh Cảnh sát Thanh Thành thuộc thành phố Thanh Viễn xác nhận có 10 người tham gia vào vụ việc này và có khoảng 400 con mèo được thả ra môi trường.

“Họ bị thu hút bởi khung cảnh thiên nhiên nơi đây và với ý định cầu phúc. Họ đã mua khoảng 400 con mèo, tổng trọng lượng 1.500kg, mang đến hồ để thả. Họ cũng để lại một lượng lớn thức ăn cho mèo”, thông báo nêu rõ.

Phía cơ quan chức năng cũng cho biết nhóm này từng nhiều lần thực hiện các hoạt động tương tự, nhưng ý định của những người này không có dấu hiệu phạm tội. Hiện chưa có bằng chứng cho thấy hành vi vi phạm pháp luật.

Một con mèo đi gần bờ hồ (Ảnh: South China Morning Post).

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu hồ chứa Anh Tụy xảy ra vụ thả mèo quy mô lớn. Tháng 8/2023, hàng chục con mèo chết và ốm yếu cũng được phát hiện tại khu vực hồ sau một đợt phóng sinh.

Những thông tin từ phía cơ quan chức năng lập tức làm bùng nổ làn sóng phẫn nộ tại nước này. Không ít người cho rằng, để có số lượng lớn như vậy, nhóm người này rất có thể đã thực hiện việc trộm mèo.

Một người chỉ trích: “Thả mèo xuống hồ rồi gọi đó là nghi thức phóng sinh cầu phúc? Đó là sự tàn nhẫn”. Một bình luận khác trên mạng xã hội cũng gay gắt: “Đây không phải phóng sinh. Đây là hành vi ngược đãi động vật quy mô lớn trá hình”.