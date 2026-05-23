Tên trộm ở Mỹ mắc kẹt 12 tiếng giữa bức tường hẹp, cầu cứu trong tuyệt vọng

Theo thông tin từ cơ quan chức năng thành phố Salinas (Mỹ), trong lúc uống cà phê tại quán cạnh rạp chiếu phim, một số nhân viên cảnh sát bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt.

Qua kiểm tra khe hẹp ngăn cách quán cà phê và rạp chiếu phim, cảnh sát phát hiện một người đàn ông bị mắc kẹt giữa hai bức tường. Nạn nhân là Isaac Valencia, 29 tuổi.

Cảnh sát phá tường cứu tên trộm bị mắc kẹt (Ảnh: KSBW).

Để giải cứu người này, đội cứu hộ phải phá vách tường phía quán cà phê và dùng cưa chuyên dụng để cắt bê tông của rạp chiếu phim. Sau khoảng 2 tiếng nỗ lực, Isaac được đưa ra ngoài an toàn.

Tại đồn cảnh sát, Isaac cho biết, anh ta bị mắc kẹt từ khoảng 21h tối hôm trước.

Theo điều tra ban đầu, chàng trai này có ý định trèo lên mái rạp chiếu phim rồi đột nhập vào quán cà phê để trộm cắp. Trong lúc di chuyển, Isaac bị mất thăng bằng, rơi từ độ cao hơn 6m xuống khoảng trống giữa hai bức tường.

Vị trí tên trộm bị mắc kẹt 12 tiếng (Ảnh: KSBW).

Chủ quán cà phê cho biết, khi mở cửa, nhân viên có nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt. Sau đó, âm thanh biến mất nên họ không quan tâm.

Kết quả kiểm tra y tế cho thấy Isaac bị thương nhẹ và đang được tạm giam tại nhà tù ở hạt Monterey.

Trên thế giới, không ít đối tượng từng bị mắc kẹt khi đang ăn trộm dẫn đến những tình huống bi hài.

Hồi năm 2018, một tên trộm 22 tuổi định đột nhập vào tiệm thuốc tại thị trấn Lancefiled (bang Victoria, Australia).

Trong lúc luồn mình qua đường ống khói, tên đạo chích bất ngờ bị mắc kẹt, không thể tự thoát thân ra ngoài. Sau nhiều giờ vật lộn trong không gian chật hẹp, cơ thể lấm lem bụi bẩn và kiệt sức, người này phải gọi điện cho cảnh sát địa phương cầu cứu.

Trước khi nhận được cuộc gọi từ tên trộm, lực lượng cảnh sát đã đến tiệm thuốc kiểm tra, vì chủ quán phản ánh, tiếng chuông báo động đột ngột kêu. Không phát hiện dấu hiệu bất thường, họ trở về đồn.

Tại đồn cảnh sát, tên trộm khai, đang chụp ảnh trên mái nhà thì không may trượt chân và mắc kẹt.

Trong quá trình kiểm tra chiếc balo mang theo, các nhân viên điều tra phát hiện một chiếc mặt nạ màu đen cùng một số vật dụng khả nghi. Trước những bằng chứng này, nghi phạm thừa nhận ý định đột nhập để trộm cắp tài sản.