TCP Việt Nam tôn vinh 25 tấm gương nghị lực để tiếp năng lượng cho giới trẻ Việt

Những tấm gương vượt lên nghịch cảnh

Trong suốt hành trình bền bỉ lan tỏa nghị lực sống, chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” đã trở thành một biểu tượng nhân văn, nơi khẳng định sức mạnh ý chí và tinh thần vượt khó của những người trẻ khuyết tật. Từ năm 2020 đến nay, TCP Việt Nam đã tích cực đồng hành cùng hành trình đó, đưa sứ mệnh “Tiếp năng lượng, bừng sức sống” trở thành một hoạt động cụ thể, thiết thực và bền vững.

Năm 2025, chương trình tiếp tục ghi dấu ấn khi vinh danh 25 tấm gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu tại Lễ tuyên dương diễn ra ngày 20/8 tại Hà Nội. Điểm nhấn của mùa giải năm nay là hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, khi ban tổ chức đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ và trao 200 triệu đồng cho 4 dự án tiêu biểu. Đây là bước tiến mới, giúp những bạn trẻ khuyết tật có thêm cơ hội phát huy năng lực, hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh, chủ động hội nhập và cống hiến cho xã hội.

Chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” trao tặng kinh phí đồng hành cho các dự án khởi nghiệp tiềm năng (Ảnh: TCP Việt Nam).

Đằng sau các con số và dấu mốc đó là những câu chuyện đầy cảm hứng. Đó là Trần Thị Mai Anh - cô gái sinh năm 1998, bị khuyết tật cả hai chân nhưng đã là giám đốc của một hợp tác xã chuyên sản xuất và chế biến đặc sản OCOP, mang lại việc làm cho nhiều người khó khăn.

Lê Thị Xuân - người phụ nữ phải đi nẹp chân từ nhỏ nhưng vẫn miệt mài mở lớp tin học miễn phí cho 20 bạn đồng cảnh ngộ, thậm chí còn nhận nuôi một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi, viết nên câu chuyện nghị lực đầy xúc động.

Phạm Tuấn Hưng - chàng trai Quảng Ninh từng mất đi đôi chân khi mới hai tuổi, nhưng đã nỗ lực giành tấm Huy chương Vàng bơi lội và mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Lễ vinh danh các tấm gương của “Tỏa sáng Nghị lực Việt” vào ngày 20/8 tại Hà Nội (Ảnh: TCP Việt Nam).

Những tấm gương ấy không chỉ vượt lên nghịch cảnh cá nhân, mà còn trở thành minh chứng sống động cho sức mạnh của ý chí và kiên cường mang bản lĩnh Việt Nam.

TCP Việt Nam và khát vọng thổi bùng ngọn lửa nghị lực

Không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh những tấm gương nghị lực, TCP Việt Nam còn coi người trẻ là trung tâm trong chiến lược phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội của mình.

Ông Nguyễn Quang Hiền Huy, Tổng giám đốc TCP Việt Nam khẳng định: “Đồng hành cùng người trẻ Việt Nam không chỉ là một phần trong chiến lược trách nhiệm xã hội của TCP Việt Nam, mà còn là một sứ mệnh lâu dài mà chúng tôi theo đuổi. Sau hành trình 6 năm cùng chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt”, chúng tôi nhận thấy rằng mỗi bạn trẻ - đặc biệt là thanh niên khuyết tật - đều mang trong mình một ngọn lửa nghị lực cần được khơi dậy, tiếp sức và lan tỏa”.

Vì vậy, trong suốt quá trình đồng hành cùng “Tỏa sáng Nghị lực Việt”, TCP Việt Nam đã phối hợp cùng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm thổi bùng lên ngọn lửa nghị lực ấy. Không chỉ dừng lại ở việc vinh danh, TCP Việt Nam còn chú trọng vào yếu tố phát triển bền vững thông qua các hoạt động đào tạo kỹ năng, kết nối mạng lưới chuyên gia, doanh nghiệp. Chính sự hỗ trợ này đã tạo nền tảng giúp nhiều bạn trẻ khuyết tật khởi nghiệp, hiện thực hóa giấc mơ, từ đó góp phần lan tỏa tinh thần sống tích cực trong xã hội.

Ông Nguyễn Quang Hiền Huy - đại diện TCP Việt Nam trao tặng những phần quà đến các tấm gương được vinh danh năm nay (Ảnh: TCP Việt Nam).

Tác động của chương trình đã được khẳng định rõ ràng qua nhiều câu chuyện thực tế. Những cá nhân sau khi được vinh danh đã trở nên tự tin hơn, mạnh dạn khởi xướng các dự án xã hội, mở câu lạc bộ hỗ trợ cộng đồng hoặc trở thành các diễn giả truyền cảm hứng. Đó là giá trị thực chất mà TCP Việt Nam và các đơn vị đồng hành mong muốn kiến tạo, biến chương trình thành bệ phóng cho người trẻ, thay vì chỉ là một lễ tôn vinh.

Bên cạnh Tỏa sáng Nghị lực Việt, TCP Việt Nam còn tích cực tham gia nhiều chương trình dành cho thanh niên và công nhân, như các chương trình “Thanh niên sống đẹp”, “Ngày hội Thanh niên công nhân”, "Không gian thể thao thanh niên...", hướng tới khuyến khích lối sống lành mạnh, trách nhiệm.

Thông điệp “Tiếp năng lượng, bừng sức sống” không chỉ hướng đến người khuyết tật, mà còn gửi gắm tới tất cả bạn trẻ Việt Nam - những người ngày ngày kiên trì vượt qua thử thách trong học tập, công việc và cuộc sống, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên và góp phần xây dựng một Việt Nam ngày càng giàu mạnh.

Hướng đến tương lai, TCP Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động hỗ trợ phát triển bền vững, từ đào tạo kỹ năng, kết nối chuyên môn, đến thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của thanh niên. Mục tiêu là tạo ra một hệ sinh thái tích cực, nơi người trẻ có thể phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần và năng lực.

Với cam kết đó, hành trình của TCP Việt Nam trong việc đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam sẽ không chỉ dừng lại ở những màn trao thưởng, mà còn là cả một quá trình lâu dài để tiếp sức cho thanh niên khẳng định bản thân, vươn lên sống có ích và góp phần xây dựng một xã hội nhân văn, tràn đầy năng lượng tích cực.