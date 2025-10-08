Sự thật video hàng vạn con tôm nhảy lên bờ sau bão hút 1,5 triệu lượt xem

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh hàng nghìn con tôm biển nằm la liệt trên bãi cát, thu hút hơn 1,5 triệu lượt xem. Đi kèm với video là chú thích, do ảnh hưởng của bão nên tôm nhảy lên bờ, ngư dân mang lưới ra... thu hoạch.

Trong đoạn video, các con tôm có kích thước bằng ngón tay út, thân trong suốt, bật nhảy loạn xạ. Nhiều người dân đứng xung quanh, thích thú theo dõi cảnh tượng hiếm thấy.

Tôm nằm la liệt sau khi được ngư dân kéo lên bờ (Ảnh: Chụp màn hình).

Phía dưới video thu hút hàng nghìn bình luận của cộng đồng mạng. Đa số ý kiến thắc mắc địa điểm có nhiều tôm nhảy lên bờ. Một số người hoài nghi và cho rằng đó là cảnh không có thật.

Sự thật đằng sau video hàng vạn con tôm nhảy lên bờ do bão (Nguồn: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Bích Thuỷ (người Việt Nam sống ở Bắc Hải, Trung Quốc), xác nhận là người quay video hôm 5/10 và chia sẻ trên mạng xã hội.

Người phụ nữ không ngờ đoạn video được lên xu hướng và thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo chị Thuỷ, video được ghi lại tại một bãi biển cách nhà gần 10km, trong lúc cả gia đình đi chơi để lượm ốc, sò... sau bão Matmo.

"Không có chuyện hàng nghìn con tôm tự nhảy lên bãi cát như mọi người đồn đoán. Thời điểm đó, ngư dân địa phương đang đánh bắt hải sản. Khi họ kéo vào bờ, hàng vạn con tôm nằm trong tấm lưới rộng bị dồn lên bãi cát. Một số người quan sát không kỹ cho rằng đó là "lộc trời" sau bão", chị cho biết.

Sống ở TP Bắc Hải đã 10 năm, sau mỗi lần có bão lớn đổ bộ, gia đình chị Thuỷ thường đi xe tới các bãi biển để nhặt ốc, nghêu, sò... Do gió lớn trong thiên tai và tác động của thuỷ triều, các lồng nuôi hải sản thường bị vỡ khiến hải sản dạt lên bờ.

Cách đây vài ngày, thành phố nơi chị Thuỷ sinh sống chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Matmo. Gió bão mạnh khiến nhiều nhà bị tốc mái, mất điện.

Theo truyền thông Trung Quốc, bão Matmo mang theo gió mạnh và mưa lớn, ảnh hưởng đến TP Bắc Hải, Khâm Châu và Phòng Thành Cảng (tỉnh Quảng Tây).

Theo cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp thành phố, tính đến 11h ngày 6/10, cơn bão đã ảnh hưởng đến 10.561 người ở Bắc Hải, trong đó 10.003 người phải di dời đến nơi an toàn và khoảng 3.400ha cây trồng bị thiệt hại.

Gió mạnh cũng làm đổ hơn 4.000 cây xanh ở Bắc Hải, cản trở giao thông. Chính quyền thành phố đã huy động công nhân dọn dẹp đống đổ nát và thông các tuyến đường để người dân đi lại thuận tiện.

Tại Việt Nam, hồi tháng 7, sau bão số 3, trên bãi cát ở biển Trà Cổ (phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh), hàng vạn con ốc bị dạt lên bờ khiến người dân đổ xô đi nhặt.

Người dân đeo đèn để nhặt ốc ở Quảng Ninh hồi tháng 7 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đây là loại ốc biển tự nhiên, hình dạng dài bằng ngón tay, thân xoắn. So với các loại hải sản khác, ốc điếu rẻ hơn, thường được bán ở mức 40.000 đồng/kg.

Ốc điếu nằm la liệt, mỗi con cách nhau chỉ 3-4cm, dùng dụng cụ bằng sắt hoặc đeo găng tay cao su có thể nhặt dễ dàng. Có người nhặt được 20kg mang về hấp cho gia đình cùng ăn.