Star Kombucha đồng hành cùng giới trẻ chăm sóc bản thân mỗi ngày

Theo khảo sát của McKinsey Health Institute (2023), 79% Gen Z đặt sức khỏe toàn diện là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, phần lớn trong số đó cũng cho biết họ không có đủ thời gian để duy trì các thói quen tốt.

Chính vì vậy, những hành vi nhỏ có thể thực hiện hàng ngày đang trở thành giải pháp thực tế, giúp họ chủ động chăm sóc bản thân mà không cần đợi đến khi mệt mỏi.

Star Kombucha - Thức uống khơi dậy tinh thần tươi mới

Giới trẻ hiện nay đang hình thành những cách chăm sóc bản thân đơn giản nhưng hiệu quả. Từ việc nghỉ ngơi sớm, dọn gọn bàn làm việc cho đến việc chọn một món đồ uống lành mạnh giữa giờ chiều. Trong số đó, trà kombucha được yêu thích nhờ vị cân bằng, dễ uống và cảm giác nhẹ nhàng sau khi dùng.

Được ưa chuộng tại cả thị trường trong nước lẫn quốc tế, trà Star Kombucha tạo khác biệt nhờ công thức lên men từ Hoa Kỳ, giúp giữ trọn các dưỡng chất. Nồng độ cồn luôn được kiểm soát dưới 0,5%, phù hợp với người ăn kiêng, hạn chế caffeine hoặc không sử dụng rượu bia.

Một lon Star Kombucha mỗi ngày giúp người dùng làm mới tinh thần giữa guồng quay cuộc sống (Ảnh: Star Kombucha).

Theo nghiên cứu công bố trên Frontiers in Microbiology (2018), kombucha chứa nhóm lợi khuẩn lactobacillus và các hợp chất chống oxy hóa, hỗ trợ cải thiện hệ vi sinh đường ruột, tiêu hóa và giúp duy trì tâm trạng ổn định, những yếu tố quan trọng của sức khỏe tinh thần và thể chất.

Không chỉ chinh phục người dùng nhờ thành phần tự nhiên, Star Kombucha còn ghi nhận sức tiêu thụ hơn 1 triệu lon mỗi tháng, phần lớn đến từ Gen Z và giới văn phòng hiện đại, những người theo đuổi lối sống chủ động và bền vững.

Trên TikTok, việc chia sẻ hành trình chăm sóc bản thân đơn giản cũng đang phát triển mạnh mẽ. Hashtag #selfcare hiện thu hút hơn 20 tỷ lượt xem, với hàng loạt video chia sẻ thói quen uống kombucha, detox nhẹ giữa giờ làm hay chỉ đơn giản là dành vài phút cho bản thân.

Từ mạng xã hội đến đời sống thật, những lựa chọn nhỏ đang tạo ra sự dịch chuyển lớn trong tư duy chăm sóc sức khỏe của thế hệ trẻ.

Hình ảnh các bạn trẻ sử dụng và yêu thích Star Kombucha (Ảnh: Star Kombucha).

Huấn luyện viên thể hình Lucy từng chia sẻ: “Tôi không cần những thói quen cầu kỳ. Chỉ cần 15 phút nghỉ ngắn mỗi ngày, một bản nhạc nhẹ và một lon Star Kombucha là đủ để tôi cảm thấy cân bằng”.

Người dùng TikTok Mai Le - người theo đuổi lối sống tối giản - cũng chia sẻ: “Self-care với tôi là những điều mình có thể duy trì mỗi ngày. Star Kombucha giúp tôi thấy nhẹ bụng, tỉnh táo và không phụ thuộc vào caffeine”.

Anh Thành Trung - một người trải nghiệm ẩm thực, chuyên khám phá các sản phẩm lành mạnh - cho biết kombucha là một trong số ít thức uống anh có thể duy trì đều đặn: “Không phải vì Star Kombucha nổi bật, mà vì tôi thấy cơ thể dễ chịu hơn và không cần cố ép bản thân”.

Trong hành trình chăm sóc bản thân, không phải ai cũng cần một kế hoạch lớn. Đôi khi, một lon kombucha mỗi ngày là đủ để người trẻ dừng lại, lắng nghe cơ thể và chọn sống lành mạnh một cách đều đặn, vừa sức và đúng lúc. Star Kombucha là thức uống mà người dùng có thể cân nhắc sử dụng để làm mới tinh thần mỗi ngày.

