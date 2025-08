Smartkids: Đảm bảo an toàn cho bé với bảo chứng từ SGS Thụy Sĩ

Tiềm ẩn nguy cơ từ những vật dụng tưởng chừng vô hại với trẻ

Thị trường dụng cụ học tập hiện nay đa dạng, tràn ngập các sản phẩm với nhiều mẫu mã và mức giá khác nhau. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là không phải sản phẩm nào cũng được đảm bảo chất lượng an toàn đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Nguy cơ không nằm ở màu sắc hay kiểu dáng, mà xuất phát từ những chất độc hại tiềm ẩn trong nguyên liệu sản xuất như mực in chứa chì, nhựa tái chế có hóa chất độc, hay kim loại nặng ảnh hưởng đến thần kinh, gan và sự phát triển thể chất của trẻ.

Trẻ nhỏ thường có thói quen ngậm bút, tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe (Ảnh minh họa: Smartkids).

Học cụ Smartkids quen thuộc với bé, phân phối rộng khắp Việt Nam (Ảnh: Smartkids).

Trẻ nhỏ thường xuyên có thói quen cắn đầu bút, ngậm nắp, dùng tay dụi mắt hoặc cho đồ vật vào miệng, tạo điều kiện để các chất độc hại tiếp xúc trực tiếp với cơ thể. Mỗi hành động nhỏ ấy là một cánh cửa mở toang cho các chất độc hại xâm nhập vào cơ thể non nớt của trẻ. Những tác động này có thể không biểu hiện tức thời, nhưng lại âm thầm ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài, gây dị ứng da, rối loạn tiêu hóa, ảnh hưởng đến sự phát triển trí não và thậm chí là nguy cơ về lâu dài.

Smartkids: Bảo chứng từ SGS Thụy Sĩ - An tâm cho mẹ, an toàn cho bé

Tại Việt Nam, giữa hàng loạt lựa chọn trên thị trường, Smartkids - thương hiệu của BITEX (Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Tây - Nhà phân phối Casio và độc quyền phân phối bút Pilot tại Việt Nam) nổi bật trong lĩnh vực cung cấp sản phẩm học tập cho trẻ đã được kiểm định bởi các tổ chức quốc tế.

Smartkids đã kiểm định chất lượng sản phẩm thông qua SGS Thụy Sĩ, với các dòng sản phẩm như bút sáp màu, đất nặn, bút chì, bút chì màu… dành cho trẻ mầm non và tiểu học. Với 43 năm kinh nghiệm trong ngành và 32 năm song hành cùng ngành giáo dục, BITEX đã cho ra đời Smartkids với sứ mệnh: đặt an toàn của trẻ lên hàng đầu, mang đến sản phẩm an toàn, giúp bé học giỏi ngoan.

Smartkids là thương hiệu đồng hành và được sử dụng trong Hội thi Bé vẽ sáng tạo cùng BITEX dành cho các bé mầm non do BITEX và Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM phối hợp tổ chức (Ảnh: Smartkids).

Các sản phẩm của Smartkids như bút chì, bút viết, màu vẽ, đất nặn đều đạt tiêu chuẩn EN71 - tiêu chuẩn châu Âu trong việc kiểm định, đo lường chất lượng văn phòng phẩm và đồ chơi trẻ em. Chứng nhận này được thực hiện độc lập bởi SGS (Thụy Sĩ), một trong những tổ chức kiểm định, thử nghiệm và chứng nhận hàng đầu thế giới với gần 150 năm kinh nghiệm. Với mạng lưới hơn 2.500 phòng thí nghiệm và văn phòng tại 115 quốc gia, SGS bảo chứng cho chất lượng và an toàn trên toàn cầu.

Sản phẩm đất nặn và các sản phẩm Smartkids khác được kiểm định chất lượng đạt tiêu chuẩn châu Âu bởi SGS Thụy Sĩ.

EN71 là bộ tiêu chuẩn khắt khe hàng đầu thế giới trong việc đánh giá độ an toàn của sản phẩm dành cho trẻ nhỏ. Để đạt được EN71, mỗi cây bút, cục tẩy, đất nặn của Smartkids phải trải qua những bài thử nghiệm từ kiểm tra thành phần hóa học, độ bền, đến khả năng gây kích ứng khi tiếp xúc trực tiếp. Điều này có nghĩa là, khi trẻ cầm trên tay một sản phẩm Smartkids, phụ huynh hoàn toàn có thể yên tâm về sự an toàn của chúng.

Việc lựa chọn những sản phẩm học tập đạt tiêu chuẩn quốc tế như EN71 không chỉ là hành động thiết thực để bảo vệ sức khỏe con trẻ mà còn là bước đầu giúp trẻ hình thành thói quen học tập an toàn, bền vững.

Học cụ Smartkids an toàn theo tiêu chuẩn châu Âu EN71 và được kiểm định chất lượng bởi SGS Thụy Sĩ (Ảnh: Smartkids).

