ShopeeFood giảm đến 50% trong phiên live 17/12

B.O.F tung ưu đãi “đốn tim” người hâm mộ

Lần đầu tiên, năm chàng trai “ngũ đại hoa thần” sẽ cùng nhau xuất hiện trong livestream “Trùm Deal Lên Live” mừng sinh nhật ShopeeFood, diễn ra lúc 10h ngày 17/12.

Trong tập phát sóng lần này, từng anh tài sẽ lần lượt phô diễn sự duyên dáng lẫn tài năng của mình để cạnh tranh cho loạt danh hiệu “Trùm Deal”. Mọi bí mật, khoảnh khắc thú vị sẽ được bật mí trên sóng livestream “Trùm Deal Lên Live 17/12”.

10h ngày 17/12, người dùng có thể vào Shopee Live để “bắt trọn” từng phút giây tung deal, chốt đơn và cả những pha “tấu hài” từ B.O.F (Ảnh: Shopee).

Không khí của phiên livestream còn được dự đoán sẽ náo nhiệt hơn với sự góp mặt của “Puta Ăn Gì” và các KOLs được giới trẻ yêu thích. Trùm Deal Lên Live cũng là nơi chứng kiến màn hội ngộ của team “Đảo Hoa Hậu” khi BB Trần tái xuất cùng Bé 7 và Huỳnh Nhựt. Trước khung hình tụ hội bộ ba này, người dùng sẽ được xem những màn pha trò, tung hứng khiến bạn cười từ đầu đến cuối.

Siêu ưu đãi xuất hiện mỗi 15 phút

Không chỉ cười thỏa thích với những tiểu phẩm của dàn khách mời, “Trùm Deal Lên Live 17/12” còn hứa hẹn bùng nổ hơn nữa với chuỗi ưu đãi chất lượng.

Từ 11h30 đến 15h, ShopeeFood đều đặn tung “Siêu Trùm Deal” mỗi 15 phút xuyên suốt livestream, với sự luân phiên xuất hiện của 21 “Trùm Deal Cực Phẩm”, 4 “Trùm Deal Đa Món” và 3 “Trùm Deal 1.000 đồng”. Đây là loạt ưu đãi mà các tín đồ ăn uống cần ghi vào danh sách “phải có” trong tuần lễ đại tiệc sinh nhật ShopeeFood.

Điểm nhấn là sự xuất hiện lần đầu tiên của Trùm Deal 1.000 đồng, cho phép người xem ăn ngon với giá chỉ 1.000 đồng (Freeship mọi đơn hàng khi sử dụng để đặt món). Với mức ưu đãi này, dân văn phòng bận rộn, hội sinh viên hay bất kỳ ai muốn tiết kiệm đều có thể gom trọn deal cho cả tuần để ăn ngon đủ vị mà vẫn tiết kiệm.

Phiên livestream lần này còn khiến hội sành ăn xuýt xoa khi quy tụ hàng loạt thương hiệu được yêu thích như: Starbucks Coffee, KOI Thé, Trà Sữa Vietnam Airlines, Matcha Vibe, Lotteria, Popeyes cùng nhiều lựa chọn hấp dẫn khác. Với dàn thương hiệu hoành tráng, người xem có thể “bỏ túi” lịch tung ưu đãi theo từng khung giờ để không bỏ lỡ ưu đãi trong suốt livestream.

Từ phút mở màn đến những giây cuối cùng, livestream hứa hẹn sẽ là một “đại tiệc” giải trí kết hợp ưu đãi bùng nổ. Để không bỏ lỡ màn xuất hiện của những gương mặt được yêu thích, cùng ưu đãi lớn, người dùng có thể đặt lịch theo dõi cùng ShopeeFood vào ngày 17/12.