Shopee Debut ra mắt, thúc đẩy doanh số 4.000 thương hiệu trong tháng 9

Ra mắt từ tháng 9, Shopee Debut - nơi quy tụ các sản phẩm mới từ nhiều thương hiệu hàng đầu - nhanh chóng tạo dấu ấn trên thị trường thương mại điện tử (TMĐT) và thu hút hàng triệu lượt theo dõi.

Bằng việc kết hợp hình thức livestream cùng nhiều ưu đãi độc quyền, chương trình mở ra một kênh trực tuyến giới thiệu sản phẩm mới hiệu quả.

Shopee Debut khẳng định vai trò là bệ phóng thúc đẩy tăng trưởng hiệu quả cho thương hiệu (Ảnh: Shopee).

Shopee Debut dẫn đầu xu hướng ra mắt sản phẩm trực tuyến

Chỉ trong tháng đầu tiên khởi động, Shopee Debut đã giới thiệu đến người tiêu dùng hơn 45.000 sản phẩm mới, giúp gần 4.000 thương hiệu bán ra hơn 2 triệu đơn hàng trên sàn.

Nhiều sản phẩm chất lượng nhanh chóng được các tín đồ mua sắm đón nhận như Pop Mart Skullpanda You Found Me! Series, xịt khoáng, d’Alba Refresh Aqua Serum, phấn phủ Maybelline New York SuperStay 30H Flex Powder hay bộ đôi gội xả 72H Elseve HA Pure L’Oréal Paris.

Ba phiên phát sóng trực tiếp diễn ra vào ngày 19/9 và 29/9 đã thu hút hơn 5 triệu lượt xem. Không chỉ xây dựng một không gian tập hợp các sản phẩm lần đầu có mặt trên sàn để người dùng dễ dàng cập nhật các xu hướng mới nhất, Shopee Debut còn kết hợp hình thức livestream định kỳ hàng tháng cùng KOL để mang đến nhiều thông tin và trải nghiệm thực tế cho người xem.

Mô hình này đồng thời giải quyết rào cản tâm lý của người dùng khi đưa ra quyết định mua sắm đối với một sản phẩm mới.

Các phiên livestream dẫn dắt bởi KOL An Phương, Cổ Ngân, Ribi Sachi, Vinh Râu và Thúy Kiều cung cấp thông tin trực quan về sản phẩm mới cho người dùng (Ảnh: Shopee).

Bên cạnh đó, người xem livestream còn được sở hữu sớm những sản phẩm này với nhiều ưu đãi độc quyền từ Shopee và thương hiệu. Nhờ những trải nghiệm thiết thực và thú vị này, Shopee Debut dần trở thành điểm đến hàng đầu mỗi khi người tiêu dùng tìm kiếm sản phẩm mới.

Bệ phóng thương mại vững chắc cho thương hiệu

Shopee Debut đã thành công thúc đẩy trải nghiệm dùng thử sản phẩm mới và tạo đà cho những lần mua sắm tiếp theo, góp phần đáng kể vào việc tăng trưởng doanh thu và nâng cao tên tuổi cho nhiều thương hiệu.

Điển hình, Maybelline New York cho biết doanh thu gian hàng Shopee Mall trong nửa đầu năm nay tăng trưởng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiệu quả của chiến dịch kết hợp cùng Shopee Debut thành công tiếp nối đà tăng trưởng này cho thương hiệu trong nửa cuối năm 2025.

Thương hiệu đã bán ra gần 8.000 sản phẩm phấn phủ mới ra mắt, chiếm hơn 13% tổng giá trị giao dịch của gian hàng trong tháng 9.

Đại diện của Maybelline chia sẻ: “Shopee Debut không chỉ hỗ trợ thương hiệu tăng cường hiển thị trên nền tảng, mà còn đẩy mạnh truyền thông qua các kênh mạng xã hội, triển khai các chương trình flash sale và livestream với sự góp mặt của những KOL và KOC hàng đầu.

Điều này giúp sản phẩm tiếp cận nhanh chóng với người tiêu dùng và đạt được doanh số ấn tượng chỉ trong thời gian ngắn”.

500 phiên livestream và video review (đánh giá) sản phẩm phấn phủ mới SuperStay 30H Flex Powder của Maybelline New York thu hút hơn 82 triệu lượt xem trên Shopee (Ảnh: Shopee).

Cũng trong tháng 9, thương hiệu d'Alba đã kết hợp cùng Shopee Debut ra mắt độc quyền dòng xịt khoáng mới và bán ra hơn 5.000 sản phẩm, lọt vào Top 3 về doanh thu và lượt bán của ngành hàng xịt khoáng chỉ sau 12 ngày ra mắt.

Đại diện d’Alba nhận định: “Thương hiệu đã được sàn hỗ trợ toàn diện từ voucher, chương trình trợ giá cho tới gói quảng bá thông qua video và livestream. Đặc biệt, ngay cả sau khi chiến dịch kết thúc, sản phẩm vẫn duy trì sức hút và liên tục nằm trong nhóm bán chạy nhất, cho thấy hiệu quả bền vững mà chương trình Shopee Debut mang lại”.

Shopee Debut giúp d’Alba tạo được sức hút cho sản phẩm mới ngay từ giai đoạn ra mắt và gia tăng tỷ lệ chuyển đổi (Ảnh: Shopee).

Đại diện d’Alba cho biết thêm trong thời gian tới sẽ tập trung tối ưu giá bán, chính sách khuyến mãi và trưng bày sản phẩm trên Shopee Mall, đồng thời tiếp tục đồng hành cùng Shopee Debut triển khai các chiến dịch ra mắt độc quyền, giúp sản phẩm mới nhanh chóng tiếp cận nhóm khách hàng tiềm năng và duy trì đà tăng trưởng bền vững.

Với những kết quả đạt được ngay trong tháng đầu khởi động, Shopee Debut không chỉ trở thành địa điểm mua sắm yêu thích mới của người tiêu dùng trẻ mà còn mở ra một hướng đi tiềm năng cho hoạt động ra mắt sản phẩm của các thương hiệu. Mô hình này được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy tiêu dùng số tại Việt Nam trong giai đoạn tới.

Khởi động từ tháng 9, Shopee Debut là chương trình ra mắt các sản phẩm mới, đến từ nhiều thương hiệu đình đám. Điểm nhấn của chương trình là chuỗi livestream diễn ra định kỳ vào ngày 19 và 29 hàng tháng với sự đồng hành của dàn “Debut Master” gồm các KOL hàng đầu ở nhiều lĩnh vực.

Tại đây, người dùng có thể sở hữu các sản phẩm được mở bán lần đầu trên sàn Shopee đi cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Chi tiết xem tại: https://shopee.vn/m/shopeedebut.