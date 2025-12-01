Shopee Debut giúp thương hiệu rút ngắn hành trình đưa sản phẩm mới ra thị trường

Sau hai tháng triển khai, số lượng thương hiệu hợp tác độc quyền với Shopee Debut trong tháng 11 đã tăng gấp đôi so với các tháng trước. Nhiều doanh nghiệp tiếp tục lựa chọn Shopee Debut để giới thiệu thêm các sản phẩm mới, cho thấy tiềm năng của mô hình này và hiệu quả vượt trội so với các công thức quen thuộc.

Nhiều thương hiệu lớn gồm L’Oréal Paris, 3CE, Lixibox, Romand… lựa chọn Shopee Debut là nền tảng chính ra mắt sản phẩm trong tháng 11 (Ảnh: Shopee).

Tiếp cận lượng lớn người dùng trong thời gian ngắn với chi phí tối ưu

Điểm cốt lõi giúp Shopee Debut tạo ra sức bật cho sản phẩm ngay khi mới ra mắt nằm ở khả năng phối hợp đồng bộ nhiều công cụ trong hệ sinh thái Shopee.

Thay vì triển khai từng kênh rời rạc, thương hiệu có thể đồng thời tận dụng Shopee Live, Shopee Video, quảng cáo hiển thị trong sàn, tiếp thị liên kết (Affiliate) và các trang mạng xã hội sẵn có của Shopee để mở rộng độ phủ.

Shopee liên tục “nhá hàng” về các phiên livestream giới thiệu sản phẩm mới ra mắt trên fanpage (Ảnh: Shopee).

Bên cạnh đó, so với các chiến lược truyền thông quen thuộc cần thời gian dài để gây dựng độ nhận diện, Shopee Debut rút ngắn đáng kể hành trình đưa sản phẩm đến người tiêu dùng. Lợi thế này đến từ lưu lượng truy cập lớn có sẵn của Shopee, đặc biệt vào những ngày cao điểm khi người dùng có xu hướng mua sắm và săn ưu đãi nhiều hơn bình thường như ngày 11/11, 15/11 hay 25/11.

Nhiều thương hiệu lớn đã nhanh chóng tận dụng cơ hội này. 3CE phối hợp cùng KOLs/KOCs trong mạng lưới tiếp thị liên kết của Shopee thực hiện gần 1.500 phiên phát trực tiếp và video quảng bá cho sản phẩm mới, trong khi đó L’Oréal Paris cũng triển khai hơn 500 livestream và video giới thiệu dòng sản phẩm vừa tung ra.

Tần suất xuất hiện dày đặc giúp cả hai thương hiệu duy trì độ hiện diện liên tục và thu hút sự chú ý đáng kể từ người dùng Shopee trong tháng 11.

Giao diện giới thiệu dòng son mới ra mắt của 3CE trên Shopee Debut (Ảnh: Shopee).

Đại diện 3CE cho biết sản phẩm Son Sketch Stick của thương hiệu đã bán được 4.600 sản phẩm ngay tháng đầu tiên, góp phần giúp tổng doanh thu trên Shopee Mall của thương hiệu tăng trưởng 10% so với tháng trước.

“Shopee Debut giúp chiến dịch giới thiệu sản phẩm được triển khai một cách toàn diện và tiếp cận lượng lớn người tiêu dùng trong thời gian ngắn”, đại diện thương hiệu chia sẻ.

Lixibox có cùng nhận định khi đánh giá mô hình này mang lại lợi thế rõ rệt. Thông tin về phiên livestream Shopee Debut và sản phẩm gần như được phủ sóng khắp các nền tảng, kéo theo đó là hiệu ứng truyền miệng mạnh mẽ và tỷ lệ chuyển đổi cao hơn hẳn các phương thức quảng bá tốn kém và khó đo lường khác.

Tăng độ uy tín cho sản phẩm mới, nâng cao tỷ lệ chuyển đổi

Một sản phẩm mới không chỉ cần xuất hiện đủ nhiều, mà còn phải tạo được sự tin cậy với người tiêu dùng. Shopee Debut hỗ trợ các thương hiệu giải bài toán khó này bằng việc kết nối với loạt Debut Master - là các KOLs, KOCs hàng đầu và có kiến thức sâu rộng liên quan đến từng ngành hàng để thực hiện các phiên livestream trải nghiệm sản phẩm mới, từ đó đem đến cái nhìn trực quan nhất cho người xem.

Các phiên livestream của “Debut Master” củng cố thêm niềm tin của người dùng về sản phẩm, từ đó nâng cao tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng (Ảnh: Shopee).

Bên cạnh đó, Shopee Debut cũng phối hợp với thương hiệu tung ra các chương trình ưu đãi và mã giảm giá dành riêng cho các sản phẩm mới. Việc người dùng có thể tiếp cận ngay mức giá cạnh tranh tạo ra động lực mua sắm rõ rệt, đặc biệt trong giai đoạn đầu ra mắt.

Sau những phiên phát sóng với sự xuất hiện của các gương mặt KOL đình đám, sản phẩm máy triệt lông Halio SilkGlow IPL Sapphire - phiên bản mùa lễ hội 2025 của Lixibox đã nhanh chóng lọt vào nhóm 10 mặt hàng bán chạy của ngành làm đẹp - sức khỏe.

Lượng đơn đặt mua dòng sản phẩm này thúc đẩy doanh số mạnh mẽ khi chiếm đến 28% doanh thu của gian hàng Lixibox trên Shopee Mall trong tháng 11.

Lixibox tận dụng Shopee Debut để nâng uy tín sản phẩm mới và mở rộng tệp người dùng quan tâm đến thiết bị làm đẹp (Ảnh: Shopee).

L’Oréal Paris cũng ghi nhận gấp đôi lượt quan tâm đến các sản phẩm chống nắng của OAP, đặc biệt là dòng UV aqua gel mới ra mắt với mức tăng 60% số lượng bán ra.

Đồng thời, đà tăng trưởng này vẫn được duy trì sau chiến dịch, tạo tiền đề để thương hiệu mở rộng danh mục sản phẩm mới thông qua Shopee Debut trong các giai đoạn tiếp theo.

Đại diện L’Oréal Paris cho rằng tính liền mạch trong hành trình trải nghiệm là yếu tố then chốt. Người dùng có thể xem sản phẩm qua livestream, theo dõi đánh giá từ KOL/KOC thông qua livestream và mua với giá ưu đãi. Điều này rút ngắn đáng kể thời gian từ giai đoạn cân nhắc đến khi quyết định mua hàng.

Kết quả từ các thương hiệu trên cho thấy Shopee Debut không chỉ dần trở thành xu hướng giới thiệu sản phẩm mới trong ngành thương mại điện tử mà còn là kênh chiến lược giúp sản phẩm mới gia tăng nhận diện, uy tín và doanh thu.