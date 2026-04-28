Sản phụ chuyển dạ trên máy bay đi Mỹ, được 2 người lạ đỡ đẻ thành công

Sự việc xảy ra vào ngày 24/4 trên chuyến bay số 478 của hãng Delta Air Lines, hành trình từ sân bay quốc tế Hartsfield - Jackson (Atlanta) đến Portland (bang Oregon, Mỹ). Sản phụ tên Ashley bắt đầu có dấu hiệu chuyển dạ khi máy bay đang ở trên không.

Theo truyền thông địa phương, em bé chào đời khoảng 30 phút trước khi máy bay kịp hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Portland vào khoảng 22h (giờ địa phương).

Trong tình huống khẩn cấp giữa không trung, khi tổ bay phát thông báo kêu gọi hỗ trợ, hai nhân viên cấp cứu tình cờ có mặt trên chuyến bay đã lập tức giúp đỡ ca sinh. Họ là Tina Fritz và Caarin Powell, đôi bạn vừa kết thúc kỳ nghỉ và không ngờ lại tham gia vào một ca đỡ đẻ đặc biệt như vậy.

Khi tiếp viên phát thông báo tìm người có chuyên môn y tế, cả hai đã nhanh chóng có mặt. “Tiếp viên nói với chúng tôi rằng có một phụ nữ ở phía trước nghi đang chuyển dạ, các cơn co cách nhau khoảng 3 phút. Họ hỏi chúng tôi có thể kiểm tra giúp không”, Fritz kể lại.

Trong điều kiện thiếu thốn, họ phải mượn chăn từ hành khách, thậm chí nhờ tiếp viên cắt dây giày để làm dụng cụ tạm thời.

“Chỉ sau 3 lần rặn, em bé đã chào đời và hoàn toàn khỏe mạnh. Người mẹ thật sự rất kiên cường, cô ấy đã làm rất tốt. Tôi cắt dây rốn, quấn em bé lại rồi trao cho mẹ. Khi máy bay lăn bánh vào sân bay, cả khoang hành khách vỡ òa vỗ tay chúc mừng. Thật sự rất xúc động”, Fritz chia sẻ.

Đại diện Delta Air Lines sau đó gửi lời cảm ơn tới hai hành khách tình nguyện cùng toàn bộ tổ bay đã phối hợp xử lý tình huống. “Chúng tôi chúc gia đình nhỏ mọi điều tốt đẹp nhất”, bà Sabrina Cole - đại diện hãng bay - cho biết.

Phía Cảng hàng không Portland cũng xác nhận cả mẹ và em bé đều ổn định khi được đưa xuống mặt đất. Đáng chú ý, đây là trường hợp thứ hai ghi nhận việc hành khách sinh con trên máy bay chỉ trong vài tuần gần đây.

Trước đó, hôm 4/4, một phụ nữ trên chuyến bay của Caribbean Airlines từ Jamaica đến New York cũng đã sinh con ngay giữa hành trình, với sự hỗ trợ của những người có chuyên môn trên máy bay.

Việc sinh con trên máy bay là hiếm nhưng không phải chưa từng xảy ra. Năm 2021, một trường hợp tại Mỹ từng gây chú ý khi sản phụ Lavinia Mounga bất ngờ sinh con ngay trên chuyến bay đến Hawaii, dù hoàn toàn không biết mình đang mang thai.

Trong hành trình từ Salt Lake City đến Honolulu, Mounga bất ngờ chuyển dạ giữa không trung và sinh một bé trai ngay trước khi máy bay hạ cánh. Ca sinh diễn ra trong điều kiện rất hạn chế, thậm chí trong không gian chật hẹp của máy bay, nhưng may mắn là trên chuyến bay có nhiều nhân viên y tế.

Theo chia sẻ của một y tá có mặt, em bé sinh non khoảng 26-27 tuần đã được đỡ đẻ ngay trong nhà vệ sinh máy bay, khi bên dưới là đại dương. Ca sinh có sự phối hợp của ba y tá sơ sinh, một trợ lý bác sĩ và một bác sĩ gia đình, kéo dài khoảng 3 giờ trước khi máy bay chạm đất.

Khoảnh khắc em bé chào đời sau đó được thông báo trên khoang, khiến nhiều hành khách liên tục vỗ tay chúc mừng. Sau khi hạ cánh, người mẹ được đưa ra khỏi máy bay bằng xe lăn trong tiếng vỗ tay của hành khách, trước khi hai mẹ con được chuyển đến bệnh viện tại Honolulu để tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Những tình huống hi hữu như vậy không chỉ khiến hành khách “thót tim” mà còn để lại những câu chuyện ấm áp về sự giúp đỡ giữa những con người xa lạ - nơi mà giữa không trung, một sinh linh mới vẫn có thể cất tiếng khóc chào đời trong vòng tay của cả một “gia đình” đặc biệt.