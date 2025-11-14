Rohto-Mentholatum (Việt Nam) đồng hành khắc phục hậu quả bão lụt năm 2025

Những ngày qua, cả nước hướng về những nơi đang oằn mình gánh chịu hậu quả nặng nề sau hai cơn bão liên tiếp số 11 và 12. Tiếp theo đó, từ 6-9/11, cơn bão Kalmaegi lại tiếp tục đổ bộ, mang theo gió mạnh và mưa lớn, khiến tình hình tại nhiều khu vực thêm phần khắc nghiệt.

Bão nối tiếp bão, lũ chồng lũ, nhiều nơi bị cô lập, nhà cửa và tài sản của người dân bị tàn phá nghiêm trọng. Giữa những mất mát và khó khăn ấy, người dân khu vực thiên tai đang cần đến sự chung tay của tất cả mọi người - những tấm lòng sẵn sàng lan tỏa yêu thương, mang lại hơi ấm, niềm tin và hy vọng đến với đồng bào nơi tâm lũ.

Nhân viên công ty chuẩn bị đồ cứu trợ vùng bão lũ (Ảnh: CĐT).

Theo đó, ông Hirofumi Shiramatsu, Tổng giám đốc Rohto-Mentholatum (Việt Nam), có nhà máy đặt tại Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), đã chỉ đạo tập thể nhân viên công ty nhanh chóng triển khai các hoạt động hỗ trợ thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái của Rohto đến người dân nơi thiên tai hoành hành.

Công ty Rohto-Mentholatum (Việt Nam) cho biết đã gửi hỗ trợ 20.000 sản phẩm chăm sóc sức khỏe trị giá 1 tỷ 355 triệu đồng; cùng với số tiền mặt quyên góp từ tập thể nhân viên công ty và trích từ quỹ hỗ trợ của công ty với tổng trị giá 100 triệu đồng đến người dân vùng bị ảnh hưởng, góp phần phòng ngừa các dịch bệnh thường phát sinh sau bão lũ như đau mắt đỏ, sốt xuất huyết và viêm da.

Số sản phẩm cùng với số tiền được nhanh chóng chuyển đi vào ngày 12/11/2025 đến Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại TPHCM, số 55 Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định, TPHCM, để kịp thời hỗ trợ khắc phục các hậu quả của thiên tai.

Hàng hóa trên xe của công ty đến điểm tiếp nhận (Ảnh: CĐT).

Ông Shiramatsu bày tỏ hy vọng rằng những đóng góp ý nghĩa này sẽ sớm đến được với người dân vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai và lũ lụt, tiếp thêm sức mạnh để họ vượt qua khó khăn, khôi phục cuộc sống sau bão lũ. Ông cũng khẳng định sẽ đồng hành cùng người dân Việt Nam, sẻ chia và lan tỏa tinh thần nhân ái trong mọi hoàn cảnh.