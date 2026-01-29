Quà Tết 2026: Gợi ý quà tặng cho người thân

Dù xã hội ngày càng hiện đại, nhịp sống nhanh hơn, nhưng giá trị cốt lõi của Tết vẫn không thay đổi: đó là thời điểm con cháu trở về bên gia đình, cùng nhau sum họp, trao gửi những lời chúc tốt đẹp và những món quà mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc.

Ý nghĩa của quà Tết trong truyền thống gia đình Việt

Một món quà được trao đi kèm theo lời chúc an khang, thịnh vượng, sức khỏe dồi dào chính là cách người Việt thể hiện tình cảm một cách kín đáo nhưng sâu sắc.

Với ông bà, cha mẹ, quà Tết là sự hiếu kính, là mong ước các bậc sinh thành luôn mạnh khỏe, minh mẫn. Với gia đình nhỏ, đó là lời chúc một năm mới bình an, hạnh phúc, gắn kết. Với họ hàng, người thân, quà Tết thể hiện sự trân trọng và giữ gìn mối quan hệ bền chặt.

Vì thế, quà Tết không cần phô trương, nhưng nhất định phải đúng tinh thần Tết: ấm áp, tinh tế và mang ý nghĩa lâu dài.

Những gợi ý quà Tết gia đình ý nghĩa năm 2026

Quà Tết truyền thống: Bánh chưng, bánh tét, mứt sen, mứt gừng hay hộp trà ngon vẫn là lựa chọn an toàn, gợi nhớ không khí Tết xưa. Đây là những món quà mang tính biểu trưng, phù hợp để biếu họ hàng, người lớn tuổi, gợi nhớ không khí sum vầy và nét đẹp văn hóa truyền thống.

Quà Tết mang giá trị tinh thần: Những món quà mang thông điệp chúc phúc như tranh chữ thư pháp, cây cảnh ngày Tết, sách hay đầu năm… thể hiện sự trân trọng và mong muốn khởi đầu một năm mới tích cực.

Quà Tết sức khỏe – Xu hướng được ưa chuộng: Trong những năm gần đây, nhận thức về chăm sóc sức khỏe ngày càng nâng cao, quà Tết sức khỏe trở thành lựa chọn được nhiều gia đình ưu tiên. Đây là món quà vừa thiết thực, vừa phù hợp với mọi độ tuổi, lại mang ý nghĩa “chăm sóc lâu dài”, đúng với tinh thần chúc an khang đầu năm.

Giữa nhiều gợi ý quà Tết, các hộp quà chăm sóc sức khỏe cao cấp được đánh giá là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Không chỉ có hình thức trang nhã, lịch sự, những hộp quà này còn truyền tải thông điệp yêu thương rõ ràng: sức khỏe là món quà quý giá nhất.

Nổi bật trong số đó là hộp quà Tết của Doppelherz - thương hiệu chăm sóc sức khoẻ Châu Âu - được thiết kế dành riêng cho dịp Tết với nhiều lựa chọn phù hợp cho từng nhu cầu khác nhau của các thành viên trong gia đình.

Ba lựa chọn hộp quà Tết Doppelherz – Chăm sóc sức khỏe trọn vẹn

Hộp quà Tết Doppelherz năm 2026 mang đến 3 lựa chọn combo (gói), mỗi combo là một lời chúc sức khỏe đầu xuân được cá nhân hóa tinh tế.

Combo Xuân An Khang - 3 TPBVSK A-Z Depot và 1 TPBVSK Active Breath - đây là combo phù hợp để biếu cả gia đình hoặc người lớn tuổi.

A-Z Depot hỗ trợ bổ sung 25 vitamin và khoáng chất thiết yếu, giúp tăng cường sức đề kháng và duy trì sức khỏe tổng thể.

Active Breath hỗ trợ sức khỏe phổi, giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với điều kiện môi trường và thời tiết thay đổi.

Combo mang ý nghĩa chúc gia đình một năm mới khỏe mạnh từ nền tảng, sẵn sàng tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc sum vầy.

Combo Khớp Khoẻ - 3 TPBVSK Joints ULTRA và 1 TPBVSK Ginkgo - đây là món quà đặc biệt ý nghĩa dành cho ông bà, cha mẹ.

Joints ULTRA hỗ trợ tăng dịch khớp, chăm sóc sụn khớp, góp phần giúp khớp vận động linh hoạt hơn.

Ginkgo hỗ trợ tăng cường tuần hoàn não, giúp hỗ trợ cải thiện khả năng tập trung và trí nhớ.

Combo không chỉ thể hiện sự quan tâm đến thể chất mà còn gửi gắm mong muốn người thân luôn dẻo dai, minh mẫn, sống vui – sống khỏe trong năm mới.

Combo Minh Nhãn - 3 TPBVSK Eye Vital và 1 TPBVSK Vitamin E – Gìn giữ ánh nhìn và nét xuân - phù hợp với người làm việc nhiều với màn hình, người trung niên hoặc phụ nữ trong gia đình.

Eye Vital hỗ trợ bổ sung dưỡng chất cần thiết cho mắt, giúp tăng cường thị lực và sức khỏe đôi mắt.

Vitamin E nguồn gốc tự nhiên hỗ trợ bảo vệ da, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa và góp phần duy trì làn da khỏe mạnh.

Combo là lời chúc tinh tế cho một năm mới tươi tắn, rạng rỡ từ bên trong.

Tết 2026 – Khi quà Tết là lời chúc sức khỏe dài lâu

Một món quà Tết ý nghĩa không nằm ở giá trị vật chất, mà ở sự thấu hiểu người nhận. Trong nhịp sống hiện đại, khi sức khỏe trở thành ưu tiên hàng đầu, những hộp quà Tết chăm sóc sức khỏe chính là cách thể hiện tình cảm sâu sắc và văn minh.

Quà Tết gia đình 2026 vì thế không chỉ để “biếu cho đủ”, mà là trao gửi sự quan tâm thật sự, gửi gắm mong ước một năm mới bình an, khỏe mạnh và hạnh phúc cho cả gia đình.

Chọn đúng món quà, bạn không chỉ mang Tết đến nhà, mà còn mang theo niềm an tâm và yêu thương theo suốt cả năm.

