PV GAS: Kết quả SXKD quý I và 4 tháng đầu năm 2022 tăng trưởng cao

Trong quý I/2022, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trên diện rộng trong những tháng đầu năm, phần nào tác động đến các hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và huy động nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư xây dựng, thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa... Nhu cầu/huy động khí của khách hàng điện, khách hàng công nghiệp thiếu ổn định, ở mức thấp so với kế hoạch và cùng kỳ năm trước (đặc biệt huy động khí cho sản xuất điện trong tháng 1, 2/2022 rất thấp, chỉ đạt khoảng 70% kế hoạch).

PV GAS tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên PV GAS 2022.

Với việc lập kế hoạch, dự báo, phân tích, đánh giá những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 và diễn biến của giá dầu, giá cổ phiếu khá tốt và sát với thực tế. Cùng với sự quyết liệt trong điều hành hoạt động SXKD đã giúp PV GAS hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và tăng trưởng so với cùng kỳ. Báo cáo tài chính quý I/2022 của PV GAS công bố mức doanh thu đạt 26.689 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế 4.381 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 3.495 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ năm 2021.

Cổ đông tham gia ý kiến tại cuộc họp.

Trong 4 tháng đầu năm 2022, các cơ sở sản xuất kinh doanh của PV GAS hoạt động an toàn; không vi phạm qui định về môi trường; không để xảy ra sự cố nghiêm trọng nào ảnh hưởng đến con người, tài sản cũng như uy tín của doanh nghiệp. PV GAS đã ban hành mục tiêu An toàn - Chất lượng - Môi trường năm 2022; tăng cường công tác An ninh - An toàn - Phòng cháy chữa cháy trong dịp Lễ, Tết; phối hợp chặt chẽ cùng với các cấp chính quyền, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển thực hiện tuần tra công tác an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ các công trình khí;… PV GAS tiếp tục tích cực triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo các qui định và phù hợp với tình hình mới; tổ chức tiêm mũi 3 vacxin ngừa Covid-19 cho CBCNV; tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát.

Tất cả hệ thống/công trình khí của PV GAS vận hành an toàn và hiệu quả, cấp khí/sản phẩm khí liên tục; công tác bảo dưỡng sửa chữa, kiểm định hiệu chuẩn triển khai theo kế hoạch, đúng qui trình, chất lượng,... Đã cung cấp 2,7 tỷ m3 khí khô, bằng 88% kế hoạch; sản xuất và cung cấp 41 nghìn tấn condensate, bằng 180% kế hoạch; sản xuất và kinh doanh 760 nghìn tấn LPG (537 nghìn tấn thị trường trong nước; 223 nghìn tấn xuất khẩu và kinh doanh quốc tế), bằng 146% kế hoạch.

Tổng giám đốc PV GAS tiếp các đối tác đến tìm hiểu và phối hợp phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam.

Tất cả các chỉ tiêu tài chính hoàn thành vượt kế hoạch từ 41-87% và tăng so với cùng kỳ năm trước 7-61% (Tổng doanh thu đạt 37.460 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế 5.696 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.544 tỷ đồng và nộp ngân sách Nhà nước 2.355 tỷ đồng).

PV GAS tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc theo hướng tập trung hiệu quả; thành lập Công ty Kho cảng LNG Sơn Mỹ. Công tác đầu tư xây dựng được triển khai tích cực ngay từ những ngày đầu năm (bao gồm công tác nghiên cứu phát triển dự án, chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, quyết toán,...); tập trung giám sát, kiểm soát tiến độ thực hiện các dự án quan trọng như: Dự án kho chứa LNG 1 MMTPA tại Thị Vải; Dự án trạm nạp xe bồn LNG tại Thị Vải; Dự án mở rộng, nâng công suất kho chứa LNG Thị Vải lên 3 triệu tấn/năm; Dự án bồn chứa LPG Thị Vải; Dự án kho cảng nhập LNG Sơn Mỹ; Dự án thu gom, vận chuyển khí mỏ Sư Tử Trắng; Dự án kho LPG lạnh, LNG tại Bắc Bộ,.... PV GAS cũng tiếp tục thực hiện/tìm kiếm cơ hội hợp tác - đầu tư thông qua các BCC, liên kết chuỗi,... Tổng giá trị giải ngân cho công tác đầu tư xây dựng Công ty mẹ đạt 1.083 tỷ đồng.

Trong Tháng 4/2022, PV GAS đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; xem xét, chấp thuận để người đại diện phần vốn của PV GAS biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 tại các đơn vị trong PV GAS; tích cực đàm phán, ký kết các hợp đồng/sửa đổi các phụ lục hợp đồng mua bán khí và sản phẩm khí với khách hàng; công tác phát triển thị trường, đàm phán, ký kết các thỏa thuận, hợp đồng mua bán khí/LNG, các vấn đề liên quan cước phí, cơ chế chính sách được triển khai với nhiều nỗ lực; tiếp tục rà soát, cập nhật Chiến lược phát triển PV GAS đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045.