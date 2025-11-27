Pierre Cardin Young Designers Award 2025 cùng “thắp lửa” cho giới sáng tạo Việt

Theo đại diện của nhà mốt Pháp, việc mở rộng cuộc thi đến Việt Nam nằm trong chiến lược phát triển toàn cầu, tập trung vào các thị trường mới nổi có ngành công nghiệp sáng tạo phát triển và lực lượng nhân sự trẻ dồi dào.

Trước đó, cuộc thi đã được tổ chức tại Pháp, Hy Lạp, Hàn Quốc, Trung Quốc, Brazil và Israel. Việt Nam trở thành điểm dừng chân tiếp theo, thể hiện tầm nhìn xây dựng một "ngôn ngữ thời trang chung" toàn cầu, trong đó Đông Nam Á được xem là khu vực giàu tiềm năng.

Hình ảnh sketch được phát triển bởi các thí sinh tại vòng chung kết ở Hàn Quốc được Chủ tịch Rodrigo - Basilicati Cardin hướng dẫn (Ảnh: BTC).

Vòng sơ tuyển diễn ra từ tháng 7, thu hút hàng trăm thí sinh đến từ nhiều trường đại học và học viện thiết kế như: Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Kiến trúc TPHCM, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, RMIT, Đại học Hoa Sen, Văn Lang, Học viện Thiết kế Thời trang FACE... Đa phần là sinh viên hoặc người mới tốt nghiệp, chưa có thương hiệu cá nhân nhưng mang theo tinh thần sáng tạo và khát vọng khẳng định bản thân trên sân chơi quốc tế.

Sau quá trình tuyển chọn, 32 thí sinh xuất sắc nhất đã được lựa chọn bước vào vòng chung kết, diễn ra ngày 29/11 tại TPHCM. Quá trình đánh giá có sự tham gia trực tiếp của ông Rodrigo Basilicati-Cardin - Tổng giám đốc thương hiệu Pierre Cardin, đồng thời là cháu trai và người kế nhiệm cố nhà thiết kế huyền thoại Pierre Cardin.

Giải thưởng cao nhất gồm 90 triệu đồng tiền mặt và một suất thực tập kéo dài ba tháng tại trụ sở chính La Maison Pierre Cardin (Paris, Pháp). Trong thời gian này, người chiến thắng sẽ có cơ hội làm việc trực tiếp cùng đội ngũ thiết kế quốc tế, tiếp cận quy trình sáng tạo chuyên nghiệp và phát triển tư duy thẩm mỹ trong môi trường thời trang cao cấp. Nếu thể hiện tốt, thí sinh có thể được xem xét trở thành cộng sự chính thức của thương hiệu.

Các thí sinh tại vòng chung kết ở Hàn Quốc được dẫn dắt bởi các chuyên gia thiết kế hàng đầu của Pierre Cardin - đứng đầu là Chủ tịch Rodrigo - Basilicati Cardin (Ảnh: BTC).

Tôn vinh di sản 75 năm và kết nối sáng tạo trẻ

Cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam với sự phối hợp của công ty An Phước - đối tác độc quyền của Pierre Cardin trong lĩnh vực thời trang nam tại Việt Nam, Lào và Campuchia từ năm 1997.

Đại diện An Phước cho biết, đây là một phần trong chiến lược hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực thiết kế trẻ, đặt nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành thời trang Việt Nam trong tương lai.

Từ 29/11 đến 1/12, nhằm kỷ niệm 75 năm di sản sáng tạo của nhà mốt Pháp, Pierre Cardin và An Phước đồng tổ chức ba hoạt động nổi bật gồm:

Ngày 29/11: Pierre Cardin Young Designers Award 2025 - Chung kết cuộc thi thiết kế dành cho sinh viên và nhà thiết kế trẻ Việt Nam.

Ngày 30/11: An Phước Conscious Traveler - Lần đầu tiên, An Phước giới thiệu bộ sưu tập thời trang riêng, tập trung vào tính bền vững, tiện dụng và phù hợp với phong cách sống hiện đại của giới doanh nhân.

Ngày 1/12: Pierre Cardin Fashion Show 2025 - Trình diễn bộ sưu tập Haute Couture từng ra mắt tại Paris Fashion Week tháng 10, đánh dấu lần đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam.

Các thí sinh giành chiến thắng chung cuộc tại vòng chung kết ở Đài Loan (Trung Quốc) (Ảnh: BTC).

Chuỗi hoạt động không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Pierre Cardin, mà còn phản ánh xu hướng dịch chuyển của thời trang cao cấp đến các thị trường mới nổi như Việt Nam. Đây đồng thời là cơ hội để thúc đẩy hoạt động đào tạo, kết nối chuyên môn và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ - những người đang từng bước gia nhập ngành công nghiệp sáng tạo với tư duy toàn cầu và tinh thần đổi mới.

An Phước - Pierre Cardin là hệ thống cửa hàng thuộc Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước - đơn vị sở hữu và vận hành thương hiệu thời trang An Phước đồng thời là đối tác độc quyền của Pierre Cardin Paris tại Việt Nam từ năm 1997. Hiện doanh nghiệp vận hành hơn 180 cửa hàng, 11 nhà máy sản xuất cùng gần 5.000 nhân sự trên toàn quốc, nhiều năm liền được vinh danh “Thương hiệu quốc gia”.

