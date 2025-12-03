Orgalife: Công nghệ hiện đại giữ trọn dinh dưỡng từ thiên nhiên

Hệ thống sản xuất khép kín - Đột phá công nghệ UHT và enzyme

Tại nhà máy đặt trong khu công nghiệp Phúc Long (Tây Ninh), Orgalife vận hành một hệ thống sản xuất xuyên suốt, khép kín. Từ khâu tiếp nhận nguyên liệu đến đóng gói, mọi công đoạn đều được kiểm soát nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn quốc tế FSSC 22000, HACCP và GMP nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm.

Nổi bật trong chuỗi công nghệ là hai trụ cột: tiệt trùng UHT (Ultra High Temperature) và thủy phân enzyme - những công nghệ được xem là bước ngoặt trong ngành dinh dưỡng y học. Đây cũng là điểm mới, sáng tạo trong công nghệ giúp quy trình sản xuất của Orgalife được cấp bằng độc quyền sáng chế tại Mỹ và hơn 15 quốc gia khác.

Hệ thống sản xuất hiện đại của Orgalife đạt tiêu chuẩn quốc tế (Ảnh: Orgalife).

UHT là phương pháp xử lý ở nhiệt độ 140°C chỉ trong vài giây, giúp tiêu diệt vi sinh vật mà vẫn giữ nguyên cấu trúc dinh dưỡng. Quá trình này cho phép sản phẩm bảo quản ở nhiệt độ thường đến 12 tháng mà không cần chất bảo quản.

So với các công nghệ cũ như Retort (đun 20-25 phút ở 115-125°C) hay thanh trùng, UHT vượt trội về hiệu quả bảo toàn dưỡng chất, giữ nguyên cảm quan tự nhiên và rút ngắn thời gian xử lý nhiệt, giúp giảm thất thoát vitamin B1, C và acid folic - những vi chất dễ mất khi tiếp xúc với nhiệt độ cao kéo dài.

Orgalife sử dụng công nghệ tiệt trùng UHT hiện đại giúp bảo toàn dưỡng chất (Ảnh: Orgalife).

Song song đó, công nghệ thủy phân giúp chia nhỏ protein thành các “peptide ngắn”, dễ hấp thu và thân thiện với hệ tiêu hóa. Nhờ công nghệ này, sản phẩm đạt khả năng hấp thu nhanh vào máu, giảm nguy cơ dị ứng, đồng thời thích hợp với người rối loạn tiêu hóa, người bệnh gan, thận hoặc bệnh nhân sau phẫu thuật.

So với quy trình sản xuất thông thường, quy trình sản xuất có sử dụng công nghệ thủy phân enzyme mang lại nhiều lợi ích sinh học hơn: đạm được hấp thu nhanh mà không cần phân cắt thêm trong ruột non, giảm hiện tượng đông tụ trong quá trình tiệt trùng, tăng độ hòa tan và giảm gánh nặng chuyển hóa cho người bệnh.

Đại diện Orgalife cho biết: “Dây chuyền sản xuất của Orgalife được thiết kế như hệ sinh thái khoa học khép kín, đảm bảo chất lượng ở từng chi tiết nhỏ. Điều Orgalife hướng đến không chỉ là hiệu quả sản xuất, mà là bảo toàn trọn vẹn tinh túy thiên nhiên, mang đến nguồn dinh dưỡng an toàn và nhân văn cho người sử dụng”.

Dây chuyền sản xuất khép kín, đảm bảo chất lượng (Ảnh: Orgalife).

Từ nguyên liệu tự nhiên đến công thức hấp thu tối ưu

Orgalife theo đuổi triết lý “Dinh dưỡng hiện đại là trở về với thiên nhiên”. Vì thế, toàn bộ nguồn nguyên liệu đều được tuyển chọn kỹ lưỡng về chất lượng và xuất xứ, đi kèm chứng nhận kiểm dịch, phân tích hóa - lý - vi sinh và đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm (HACCP, ISO 22000).

Protein thủy phân là thành phần chủ đạo trong các sản phẩm dinh dưỡng của Orgalife, được chia nhỏ thành peptide ngắn, hấp thu trực tiếp qua biểu mô ruột, giúp người bệnh tiêu hóa yếu vẫn hấp thu hiệu quả. Bên cạnh đó, nguồn carbohydrate tự nhiên không chứa sucrose giúp ổn định đường huyết, tránh biến động glucose đột ngột và hỗ trợ chuyển hóa năng lượng. Nhờ cơ chế này, sản phẩm của Orgalife không chỉ cung cấp năng lượng mà còn giảm gánh nặng chuyển hóa cho gan, thận, ngăn suy dinh dưỡng, hạn chế biến chứng do rối loạn tiêu hóa - những vấn đề phổ biến ở bệnh nhân mãn tính.

Vì sức khỏe và chất lượng sống người Việt

Từ nghiên cứu đến thực tiễn, Orgalife đã và đang chứng minh năng lực của doanh nghiệp Việt trong lĩnh vực dinh dưỡng y học theo chuẩn quốc tế. Các sản phẩm của công ty hiện được sử dụng trong nhiều bệnh viện, nơi bệnh nhân được theo dõi cải thiện dinh dưỡng qua từng chỉ số lâm sàng.

Những kết quả này góp phần khẳng định tầm nhìn của Orgalife: kết hợp dinh dưỡng, y học và sinh học để kiến tạo những giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện. Phó tổng giám đốc Orgalife Nguyễn Nhất Phi nhấn mạnh: “Orgalife không chỉ sản xuất thực phẩm, mà kiến tạo một hệ sinh thái dinh dưỡng khoa học - nơi công nghệ phục vụ con người, và sự nhân văn là giá trị trung tâm”.

Song hành cùng mục tiêu vì sức khỏe cộng đồng, Orgalife còn chú trọng yếu tố phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội. Doanh nghiệp ưu tiên nguồn nguyên liệu thân thiện môi trường, tham gia nhiều chương trình thiện nguyện và phối hợp cùng các tổ chức y tế trong đào tạo, nghiên cứu dinh dưỡng lâm sàng.

Orgalife cung cấp giải phải dinh dưỡng y học toàn diện cho cộng đồng (Ảnh: Orgalife).

Với hệ thống phân phối trải rộng trên toàn quốc, Orgalife đã đưa các giải pháp dinh dưỡng y học đến hàng trăm bệnh viện, cơ sở y tế, nhà thuốc và trường học. Từ sản phẩm bổ sung, dinh dưỡng phục hồi đến các dòng chuyên biệt cho bệnh nhân ung thư, tim mạch, gan, thận…, mỗi sản phẩm đều phản ánh triết lý: “Công nghệ phục vụ sự sống - Dinh dưỡng vì con người”.

Orgalife đã vươn mình trở thành thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực dinh dưỡng y học Việt Nam, mang công nghệ toàn cầu phục vụ sức khỏe cộng đồng. Với những đóng góp, Công ty TNHH Khoa học Dinh dưỡng Orgalife đã ghi dấu ấn khi được vinh danh ở hai hạng mục giải thưởng: danh hiệu hạng vàng thuộc chương trình bình chọn “Thương hiệu số 1 Việt Nam 2025” và Top 10 “Asia’s Top Trusted Brand Awards 2025”.

Giải thưởng là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của Orgalife trong việc mang đến các giải pháp dinh dưỡng khoa học, an toàn và bền vững cho cộng đồng.

Hơn cả một thương hiệu, Orgalife là biểu tượng cho khát vọng góp phần nâng cao chất lượng sống người Việt - nơi mỗi giọt dinh dưỡng không chỉ là nguồn năng lượng, mà còn mang ý nghĩa nhân văn từ “trái tim” khoa học.