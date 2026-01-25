Ông chủ khu du lịch sở hữu đàn gà cảnh có con nặng gần 20kg

Ông Bùi Mạnh Dũng (SN 1968, trú tại phường Nam Đông Hà, Quảng Trị) được biết đến là một người có niềm đam mê đặc biệt với gà cảnh. Sau hơn chục năm gắn bó, ông Dũng hiện sở hữu một bộ sưu tập gà quý hiếm, độc đáo.

Niềm đam mê gà cảnh đến với ông Dũng một cách tình cờ vào năm 2015. Trong một lần giao lưu với bạn bè, ông được giới thiệu về các giống gà lạ, đẹp. Từ đó, ông bắt đầu tìm hiểu sâu hơn qua mạng xã hội và nhanh chóng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp đa dạng của từng giống gà.

Ông Dũng bên chú gà trống giống Brahma, nặng gần 20kg (Ảnh: Tiến Thành).

"Ban đầu tôi chỉ nuôi vài con cho vui, nhưng sau đó bị cuốn hút bởi vẻ đẹp hình thể, màu lông, dáng đi và thần thái của từng giống gà. Thú vui này trở thành niềm đam mê lúc nào không hay. Mỗi con gà có một dáng vẻ riêng, chăm sóc lâu ngày sẽ thấy được cái hồn của nó", ông Dũng chia sẻ.

Trong các giống gà quý hiếm mà ông Dũng sở hữu, nổi bật nhất là giống gà Brahma có nguồn gốc từ Mỹ, thường được gọi là "gà khổng lồ". Chú gà trống Brahma của ông Dũng nặng gần 20kg, được mệnh danh là "vua của các loại gà" bởi trọng lượng vượt trội, dáng đứng bệ vệ và bộ lông phủ kín từ cổ xuống chân.

Để sở hữu một con gà Brahma đẹp, người chơi phải bỏ ra số tiền không nhỏ, có con giá lên tới hàng chục triệu đồng.

Một giống gà độc đáo khác trong bộ sưu tập của ông Dũng là Onagadori xuất xứ từ Nhật Bản. Đây là giống gà cao quý với bộ đuôi dài, óng ả, tạo nên vẻ đẹp vô cùng bắt mắt.

Giống gà Onagadori xuất xứ từ Nhật Bản với bộ đuôi dài gần 3m (Ảnh: Tiến Thành).

Ngoài ra, ông Dũng còn sở hữu nhiều giống gà khác như gà sao châu Phi, gà tre Tân Châu, gà vảy cá bạc, gà Rutin, gà mini Cochin… Mỗi giống gà mang một nét riêng, từ nhỏ nhắn, kiêu sa đến to lớn, mạnh mẽ, với bộ lông dài mượt hoặc màu đen tuyền hiếm gặp.

Ông Dũng cho biết để có được những chú gà đẹp, ông phải bỏ ra không ít thời gian, công sức và tiền bạc. "Nhiều con gà thậm chí nhập từ nước ngoài với giá từ vài chục đến cả trăm triệu đồng. Giá trị của gà cảnh không chỉ nằm ở nguồn gốc mà còn phụ thuộc vào dáng đứng, màu lông, tỉ lệ cơ thể và quá trình chăm sóc", ông Dũng nhấn mạnh.

Việc chăm sóc gà cảnh đòi hỏi sự tỉ mỉ và chế độ nghiêm ngặt. Chuồng trại phải được thiết kế thông thoáng, sạch sẽ, đảm bảo ánh sáng và nhiệt độ phù hợp. Thức ăn cho gà được phối trộn kỹ lưỡng, kết hợp giữa thức ăn công nghiệp, ngũ cốc, rau xanh và vitamin để đảm bảo gà phát triển toàn diện, giữ được bộ lông đẹp và thể trạng tốt.

Ông Dũng đang sở hữu hơn 10 giống gà cảnh khác nhau với hàng chục cá thể (Ảnh: Tiến Thành).

Không chỉ gà cảnh, ông Dũng còn nuôi nhiều loài sinh vật cảnh khác như chim công, chim trĩ, đà điểu, gà tây… tạo nên một khu vườn sinh động, thu hút nhiều người đến tham quan và học hỏi kinh nghiệm.

"Thú chơi gà cảnh phải kiên nhẫn, không phải cứ bỏ tiền ra là có gà đẹp ngay. Quan trọng nhất vẫn là cách nuôi, sự tỉ mỉ và tình yêu với vật nuôi. Có những con phải chăm sóc từ nhỏ đến vài năm mới đạt được dáng vẻ như mong muốn", ông Dũng chia sẻ thêm.

Ông Bùi Mạnh Dũng hiện là giám đốc một khu du lịch sinh thái có tiếng tại Quảng Trị. Công việc ổn định và nguồn lực kinh tế vững vàng là điểm tựa để ông thỏa mãn niềm đam mê, đầu tư bài bản cho thú chơi gà cảnh.

Nhiều năm qua, những chú gà của ông Dũng đã tham dự và giành nhiều giải cao trong các cuộc thi, khẳng định uy tín, tay nghề và niềm đam mê bền bỉ của ông với thú chơi độc đáo này.