Ô tô lao vào nhà hất tung cửa kính, bé gái thoát chết trong gang tấc

Sự việc xảy ra ở Bonito, Columbia hôm 28/1. Theo đoạn video, chiếc ô tô màu đen đang đi trên đường, đột ngột lao lên vỉa hè, đâm vào xe máy bên đường khiến chủ nhân ngã xuống đất.

Tiếp đó, chiếc xe lao về phía chậu cây nơi bé Maria Luiza đang chơi.

Chiếc xe tông vào chậu cây khiến bé gái văng qua cửa kính vào trong (Ảnh cắt từ clip).

Cú tông mạnh khiến bé bay qua cửa kính vào trong nhà, trong khi đó bộ cửa kính của căn nhà cũng bị hất tung, vỡ tan tành, đồ đạc trong phòng hư hỏng nặng.

Bé gái 5 tuổi thoát chết sau khi ô tô lao vào nhà bên đường

Khi phát hiện sự việc, cha của bé gái vội vã chạy vào nhà trong nỗi sợ kinh hoàng. May mắn là bé gái không bị thương nặng, em vẫn có thể đứng dậy với cơ thể bám đầy bụi và chạy về phía cha cầu cứu.

Qua quá trình kiểm tra sức khỏe, Maria Luiza chỉ bị thương nhẹ ở tay, chân và tai. Chưa đầy 1 ngày sau, Maria được xuất viện và trở về nhà.

Cú tông mạnh làm vỡ cửa kính và khiến bé gái bị thương nhẹ (Ảnh cắt từ clip).

Phía cảnh sát cho hay, lái xe có thể đã ngủ gật trong khi cầm vô lăng dẫn đến mất lái và gây ra vụ việc. Lái xe khai, anh ta không nhớ bất cứ điều gì về vụ việc, trước khi cầm vô lăng có uống rượu với bạn bè.

Cha của Maria nhớ lại, mọi việc diễn ra chỉ trong vài giây nên không thể lao vào cứu con. "Lúc đó, vợ chồng tôi mới xong việc đang ngồi trước cửa hàng. Đột nhiên thấy chiếc xe lao vào và chỉ kịp bỏ chạy", người cha của bé gái cho hay.

Cách đây 3 tháng, Maria Luiza đã phải khâu 26 mũi trên đầu khi chiếc ô tô của gia đình bị một tài xế say rượu đâm phải. May mắn bé chỉ bị thương do mảnh kính vỡ gây ra và thoát chết.