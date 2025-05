Nước ép trái cây hữu cơ Organic Pasteur - Dinh dưỡng từ Hàn Quốc cho trẻ

Vì sao dinh dưỡng sạch trở thành xu hướng tất yếu cho trẻ nhỏ?

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), những năm đầu đời đóng vai trò quyết định đến 60-70% thể trạng và trí tuệ của trẻ trong tương lai. Trong đó, yếu tố dinh dưỡng - đặc biệt là dinh dưỡng hữu cơ, an toàn - giữ vai trò then chốt.

Theo báo cáo của AC Nielsen năm 2019 về xu hướng tiêu dùng thực phẩm hữu cơ tại Việt Nam, 86% người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho các sản phẩm hữu cơ, an toàn và tốt cho sức khỏe. Điều này phản ánh sự chuyển dịch mạnh mẽ từ việc chỉ quan tâm đến "ăn no" sang "ăn sạch, ăn lành mạnh" và phát triển bền vững.

Ngày càng nhiều bà mẹ Việt lựa chọn xu hướng dinh dưỡng sạch cho con.

Nước ép trái cây Organic Pasteur từ thương hiệu hàng đầu

Với hơn 70 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thực phẩm, Lotte Wellfood là tập đoàn hàng đầu tại Hàn Quốc, nổi tiếng với các sản phẩm chất lượng và an toàn sức khỏe. Các sản phẩm nước ép dinh dưỡng Lotte trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt và đạt được các chứng nhận quốc tế bao gồm:

Chứng nhận Organic MARFA: một trong những tiêu chuẩn hữu cơ khắt khe bậc nhất thế giới, yêu cầu toàn bộ quy trình từ canh tác, thu hoạch đến sản xuất đều không sử dụng hóa chất, không biến đổi gen (GMO) và thân thiện với môi trường. Đây là chứng nhận chỉ được cấp cho những sản phẩm đạt chuẩn cao nhất về độ an toàn và tính tự nhiên.

Chứng nhận HACCP quốc tế: hệ thống quản lý an toàn thực phẩm toàn cầu, đảm bảo mỗi sản phẩm Lotte đều tuân thủ chặt chẽ các quy tắc vệ sinh, kiểm soát nguy cơ và chất lượng trong từng khâu sản xuất.

Bên cạnh đó, Lotte áp dụng quy trình sản xuất khép kín, hiện đại theo công nghệ Hàn Quốc, giúp giữ trọn vẹn dưỡng chất tự nhiên, đồng thời ngăn ngừa mọi nguy cơ nhiễm khuẩn trong suốt quá trình chế biến và đóng gói.

Toàn bộ nguyên liệu đầu vào đều là hữu cơ cao cấp, được chọn lọc kỹ lưỡng từ các vùng nguyên liệu trên thế giới nhằm đảm bảo không chỉ vị ngon tự nhiên mà còn đem đến lợi ích tối ưu cho sự phát triển của trẻ nhỏ.

Nước dinh dưỡng trái cây Organic Pasteur đạt chứng nhận hữu cơ và HACCP tiêu chuẩn Hàn Quốc.

Không chỉ chú trọng thành phần tự nhiên, nước ép dinh dưỡng Lotte còn được thiết kế chuyên biệt thành 3 dòng sản phẩm, nhằm hỗ trợ từng nhu cầu phát triển quan trọng của trẻ nhỏ:

Nước ép táo và củ dền hữu cơ Lotte bổ sung canxi hữu cơ, kết hợp nước ép củ dền và táo hữu cơ, hỗ trợ bé phát triển chiều cao.

Nước ép mận, nho và táo hữu cơ Lotte giàu chất xơ hữu cơ từ mận, nho, hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh, kích thích bé ăn ngon miệng.

Nước ép lê và rễ cát cánh Lotte tăng cường sức đề kháng tự nhiên nhờ lợi khuẩn EPS Lactobacillus và các thành phần thảo dược như hồng sâm, rễ cát cánh.

Tất cả đều không chứa đường hóa học, không phẩm màu, không chất bảo quản - an toàn cho bé.

Sản phẩm được thiết kế 3 dòng chuyên biệt phù hợp với nhu cầu từng bé.

Điểm khác biệt của nước ép dinh dưỡng Lotte:

Lợi khuẩn EPS Lactobacillus được nghiên cứu khoa học, giúp bảo vệ hệ tiêu hóa non nớt của trẻ.

Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, bảo toàn tối đa dưỡng chất và hương vị tự nhiên.

Với mỗi túi nước dinh dưỡng nhỏ xinh, nước ép dinh dưỡng Lotte không chỉ cung cấp năng lượng mà còn bồi đắp nền tảng sức khỏe vững chắc cho bé.

Lotte Wellfood chú trọng vào từng thành phần chuyên biệt để tạo ra sản phẩm chất lượng.

Hành trình đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt

Chỉ sau thời gian ngắn ra mắt, nước ép dinh dưỡng Lotte đã nhận được sự tin dùng của mẹ bỉm Việt nhờ chất lượng vượt trội. Trong năm 2025, Lotte Wellfood đặt mục tiêu mở rộng hệ thống phân phối tới 63 tỉnh thành tại Việt Nam, kết nối hàng triệu gia đình Việt với nguồn dinh dưỡng từ thiên nhiên.

Sản phẩm được ưa thích không chỉ tại Hàn Quốc mà còn rất nhiều gia đình Việt.

Nước ép dinh dưỡng Lotte được nhiều bạn nhỏ yêu thích.

Chọn đúng nguồn dinh dưỡng cho trẻ từ những năm tháng đầu đời là món quà mà cha mẹ có thể trao tặng, không chỉ nuôi dưỡng sức khỏe hiện tại, mà còn kiến tạo tương lai lâu dài cho con.

Với nguồn nguyên liệu hữu cơ, quy trình kiểm định khắt khe và công nghệ sản xuất hiện đại từ Hàn Quốc, nước ép dinh dưỡng Lotte mang đến giải pháp dinh dưỡng tự nhiên và tối ưu cho trẻ nhỏ.