Nữ bí thư chi bộ 48 lần hiến máu cứu người và bé gái mang tên ân nhân

Cách để lan tỏa yêu thương

Trời Quảng Trị cuối thu, nắng hanh vàng trên con đường nhỏ dẫn về thôn Trường Kỳ (xã Vĩnh Hoàng, huyện Vĩnh Linh).

Hai mươi năm qua, chị Trần Thị Ly (SN 1973), Bí thư Chi bộ thôn Trường Kỳ, đã trở thành biểu tượng của lòng nhân ái với 48 lần hiến máu cứu người. Trong đó có 18 lần chị tự mình vượt hơn 70 cây số vào tận Bệnh viện Trung ương Huế để hiến tiểu cầu – những chuyến đi không báo trước, nhiều khi giữa đêm khuya, chỉ vì một cuộc gọi khẩn: “Có bệnh nhân nguy kịch, cần máu gấp”.

Đối với chị Ly, việc hiến máu không chỉ là một hành động thiện nguyện mà đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Chị xem đây là cách để lan tỏa yêu thương, gửi gắm những giọt máu đào quý giá đến những người đang cần sự sống.

Chị Ly trong một lần hiến máu tình nguyện (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Lần đầu tiên chị Ly tham gia hiến máu là năm 2006. Khi đó, địa phương phát động phong trào, chị đến đăng ký với tâm thế thử cho biết. Nhưng kể từ lần ấy, hiến máu đã trở thành một thói quen đẹp, như hơi thở gắn liền với cuộc sống của chị.

“Mỗi lần hiến máu xong, tôi thấy lòng nhẹ nhõm lắm. Nghĩ đến việc giọt máu mình vừa cho đi có thể giúp ai đó vượt qua ranh giới sinh tử, tôi thấy vui, thấy đời mình có ý nghĩa hơn”, chị cười, giọng nhỏ nhẹ nhưng chắc nịch.

Chị không nhớ rõ đã hiến bao nhiêu lần ở huyện, bao nhiêu lần ở Huế. Chỉ nhớ rằng, cứ nghe ai cần là chị đi, đôi khi chưa kịp ăn cơm. Với chị, cho đi không phải là mất – mà là giữ lại trong người khác một phần của chính mình.

Trong số những kỷ niệm đáng nhớ, chị Ly không thể quên lần cứu giúp một sản phụ nguy kịch vì băng huyết vào tháng 9/2016. Khi đang trên đường đi làm về, chị nhận được điện thoại khẩn cấp từ Trung tâm Y tế địa phương.

Không chút chần chừ, chị Ly lập tức quay xe, chạy thẳng tới bệnh viện. Sau khi hiến máu, chị nán lại cùng người nhà sản phụ chờ đợi. Chỉ khi nhận tin sản phụ và cháu bé đều qua cơn nguy kịch, chị mới yên tâm rời đi.

Không chỉ trực tiếp hiến máu, chị Ly còn tích cực vận động người dân địa phương tham gia các phong trào nhân đạo. Có những đêm mưa gió, chị vẫn vượt hàng chục cây số đến Bệnh viện Trung ương Huế để hiến máu khẩn cấp khi thấy lời kêu gọi trên mạng xã hội.

"Có lúc đang bận nhưng nghe tin bệnh nhân cần máu gấp, tôi thu xếp rồi đi ngay. Đường xa hay mưa gió chẳng đáng gì, bởi tôi nghĩ nếu mình chậm trễ, người bệnh có thể không qua khỏi", chị Ly trải lòng.

Chị Ly thường xuyên giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bên cạnh hoạt động hiến máu, chị Ly còn tích cực vận động hỗ trợ hơn 500 lượt người có hoàn cảnh khó khăn, kêu gọi các mạnh thường quân chung tay giúp đỡ những hộ nghèo, người bệnh tật ở xã Vĩnh Hoàng.

Với tấm lòng nhân ái và những việc làm đầy ý nghĩa, chị Ly được bà con và chính quyền địa phương vô cùng trân trọng. Nhiều năm liền, chị là điển hình tiên tiến trong phong trào hiến máu tình nguyện, gương sáng trong công tác nhân đạo, từ thiện ở cơ sở.

Tên gọi tri ân

Một trong những trường hợp được chị Ly hiến máu là chị Lê Thị Lài (SN 1981), vợ anh Nguyễn Hồng Linh (SN 1975), trú tại xã Vĩnh Hoàng. Anh Linh vẫn nhớ như in buổi chiều 27/9/2016 đầy căng thẳng trong phòng cấp cứu, khoảnh khắc sinh mạng người vợ ở ranh giới mong manh.

Thời điểm ấy, chị Lài vừa hạ sinh con gái thứ 3 thì bị băng huyết nặng, mất rất nhiều máu. Bác sĩ thông báo ngân hàng máu dự trữ không còn đủ, yêu cầu tìm người hiến máu gấp.

"Khi ấy tôi vô cùng hoảng loạn, không biết phải làm gì để cứu vợ. Trong lúc cấp bách nhất, may mắn chị Ly có mặt kịp thời, sẵn sàng hiến máu mà không chút do dự. Nhờ tấm lòng nhân ái ấy, vợ tôi đã được cứu, gia đình tôi mang ơn chị Ly suốt đời", anh Linh xúc động kể.

Để ghi nhớ ân tình, vợ chồng anh Linh quyết định đặt tên con là Nguyễn Thị Khánh Ly, giống với tên ân nhân đã giúp đỡ gia đình lúc hoạn nạn.

Vợ chồng anh Linh và cháu Nguyễn Thị Khánh Ly (Ảnh: Nhật Anh).

"Cái tên ấy với vợ chồng tôi không chỉ là sự tri ân, mà còn là lời nhắc nhở con phải sống nhân hậu, biết yêu thương, sẻ chia như người đã từng cứu mẹ", chị Lài tâm sự.

Về phần mình, chị Ly cũng rất bất ngờ khi biết tin gia đình anh Linh đã lấy tên của mình đặt cho con gái để ghi nhớ ân tình.

"Tôi thật sự xúc động khi cháu bé được đặt tên giống mình. Đó là niềm vui, sự ghi nhận đầy ý nghĩa đối với những việc làm thiện nguyện mà tôi đã và đang theo đuổi. Điều ấy khiến tôi càng thêm trân trọng, có nhiều động lực để tiếp tục gắn bó với các hoạt động nhân đạo", chị Ly bộc bạch.

Ông Phan Ngọc Khoa, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hoàng, đánh giá chị Trần Thị Ly là cán bộ tận tâm, tận tụy, nhiệt huyết với công việc. Theo ông Khoa, chị Ly là tấm gương tiêu biểu ở địa phương, luôn tích cực trong mọi phong trào, đặc biệt là hoạt động hiến máu tình nguyện, giúp đỡ các gia đình khó khăn.

Với những đóng góp bền bỉ vì cộng đồng, chị Trần Thị Ly vinh dự là một trong 10 cá nhân tiêu biểu của tỉnh Quảng Trị được chọn tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI năm 2025.

Đây là phần thưởng xứng đáng cho người phụ nữ gần 20 năm âm thầm hiến tặng những giọt máu đào để cứu người. Với tâm niệm sống hiến máu, chết hiến tặng mô, tạng, chị Ly cùng chồng cũng đã đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời.