NTK Thoa Trần bùng nổ với Fashion show "Bông hồng vàng"

Fashion show "Bông hồng vàng" - sự kiện giới thiệu BST thời trang mới nhất của NTK Thoa Trần có quy mô lên đến hàng nghìn người tham dự, bao gồm các nhà thiết kế, nghệ sĩ nổi tiếng, thợ may, chủ cơ sở thời trang, người yêu thời trang ở khắp ba miền Bắc Trung Nam. Trong chương trình, các NTK trẻ và người yêu thời trang không chỉ được thưởng lãm những tác phẩm thời trang cao cấp mới nhất mà còn được giao lưu, chia sẻ, hướng dẫn những kinh nghiệm trong thời trang.

NTK Thoa Trần.

Đồng hành cùng Thoa Trần là sự hỗ trợ của Sen Vàng Fashion với đội ngũ hàng trăm nghệ nhân thêu may, đính kết cũng như được cố vấn, hướng dẫn của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam - tên tuổi hàng đầu trong thiết kế áo dài Việt Nam. Sự xuất hiện của "bộ đôi" ăn ý, Fashion show "Bông hồng vàng" đã mang đến một đại tiệc thời trang vô cùng mãn nhãn và hấp dẫn.

NTK Thoa Trần nhận được sự cố vấn, hỗ trợ của Đỗ Trịnh Hoài Nam.

NTK Thoa Trần tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, đến nay cô đã có 20 năm gắn bó với thiết kế thời trang. Cô không chỉ thiết kế áo dài mà còn chinh phục cả các thiết kế đầm dạ hội, vest… Với áo dài, cô từng gây chú ý với nhiều BST: Hướng về nguồn cội, Di sản đền Hùng, BST Những sắc hoa, Xinh tươi Việt Nam…

Giống như người thầy Đỗ Trịnh Hoài Nam của mình, sau khi tích lũy được nhiều kinh nghiệm và uy tín trong nghề, Thoa Trần dần chú trọng đến lĩnh vực đào tạo cho những người yêu thời trang. Các khóa học của cô hiện thu hút hàng trăm học viên theo học, giúp họ nâng cao kiến thức, trình độ về cắt may để ngày càng có nhiều khách hàng đẳng cấp.

NSUT Quang tèo (phải) đến chúc mừng NTK Thoa Trần.

Cô quan niệm, trong khi sáng tạo chỉ thể hiện trên trang phục và khó có thể làm được nhiều sản phẩm do cô không hướng đến đại trà; thì đào tạo giúp cô nhân rộng cái đẹp và lan tỏa đi muôn nơi thông qua việc đào tạo các NTK. "Hiện có rất nhiều người yêu áo dài, các nhà may muốn đi theo con đường thiết kế chuyên nghiệp nhưng họ băn khoăn không biết bắt đầu từ đâu, học ai để gửi gắm sự tin tưởng? Họ đều là những người có đam mê, có thâm niên với nghề may nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc sử dụng chất liệu, thiết kế form dáng. Mà đây là hai yếu tố quan trọng để tạo nên một sản phẩm chất lượng và đẳng cấp. Từ thực tế này, Học viện thời trang của tôi đã kết nối họ, giúp họ hiện thực hóa giấc mơ với thiết kế thời trang", Thoa Trần nói.

NSND Nguyễn Hải và diễn viên Thanh Bi (trang phục trắng) đến chúc mừng Thoa Trần.

Với mong muốn này, Fashion show "Bông hồng vàng" là dịp để NTK Thoa Trần tiếp tục khơi dậy tình yêu thời trang và đào tạo cho các nhà thiết kế trẻ.