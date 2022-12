Nông dân Đồng Tháp thấp thỏm mùa hoa Tết

Theo lãnh đạo Phòng Kinh tế TP Sa Đéc (Đồng Tháp), do Tết năm này sớm hơn mọi năm nên bà con xuống giống cũng sớm hơn. Qua thống kê, diện tích trồng hoa, cây cảnh phục vụ tết năm nay tăng lên 120ha (năm rồi khoảng 60ha), tăng hơn 123% so với kế hoạch.

Diện tích hoa Tết tập trung tại các xã Tân Khánh Đông, phường Tân Quy Đông, Tân Thuận Tây và phường An Hòa. Riêng diện tích hoa, kiểng trên toàn thành phố hơn 920ha, tăng 121% so với kế hoạch.

Thời thiết năm nay mưa nhiều và muộn nên gây khó khăn cho bà con nông dân trồng hoa Tết (Ảnh: Nguyễn Hành).

Nông dân Mười Lý - xã Tân Khánh Đông, cho biết, vụ hoa Tết năm nay, anh trồng 3 giống hoa, gồm: cúc tiger, cúc đài loan, cúc pha lê, tổng số hơn 1.500 chậu. Dự kiến anh bán với giá từ 75.000 - 90.000 đồng/chậu. Riêng cúc pha lê, anh bán khoảng 300.000 đồng/cặp.

Theo nông dân Mười Lý, thời tiết năm nay không thuận lợi như mọi năm. Trời mưa nhiều, nguy cơ xuất hiện một số loại bệnh trên hoa, nên nông dân phải thường xuyên theo dõi. Trong khi đó, phân, thuốc và nhân công đều tăng giá.

Các loại hoa cúc đã vào giai đoạn cắt cành để hoa đâm chồi sinh nụ đúng vào dịp Tết (Ảnh: Nguyễn Hành).

Hộ anh Nguyễn Văn Bé Ba - xã Tân Khánh Đông cho biết, năm nay anh trồng khoảng 4.000 chậu cúc mâm xôi và vài trăm chậu cúc đồng tiền, vạn thọ. Theo anh Bé Ba, năm nay thời tiết gây khó cho bà con trồng hoa Tết.

Anh Bé Ba, nói: "Mọi năm, hết tháng 10 âm lịch là hết mưa nhưng năm nay bước qua tháng 11 trời vẫn còn mưa nhiều. Khi mưa nhiều xuất hiện nhiều loại bệnh trên rễ và lá; Nông dân nặng công chăm sóc và sử dụng nhiều loại phân thuốc cho phù hợp, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ hoa chết".

Về giá cả, mặc dù phân thuốc, công chăm sóc tăng cao nhưng anh Bé Ba cho biết, vẫn bán theo giá năm rồi. Cụ thể, giá cúc mâm xôi dao động từ 170.000 - 200.000 đồng/cặp, tùy theo lớn nhỏ và chậu hoa đẹp khác nhau.

Vườn hoa cúc mâm xôi của anh Bé Ba đã đâm nụ li ti, gia đình anh đang chờ một vụ hoa Tết như ý khi thời tiết gây bất lợi cho người trồng hoa (Ảnh: Nguyễn Hành).

Theo Phòng Kinh tế TP Sa Đéc, vụ hoa Tết năm nay, ngoài các giống hoa truyền thống, như: cúc mâm xôi, đài loan, tiger, vạn thọ, cát tường,… nông dân nghiên cứu và trồng thêm các giống hoa mới, như: cúc mâm xôi tím, cúc mâm xôi đỏ. Hiện các giống hoa mới đang phát triển tốt và đang chờ vụ hoa Tết để xem tín hiệu của thị trường với giống hoa mới như thế nào, nông dân mới tiếp tục nhân rộng.

Bà Nguyễn Thị Ngọc - Trưởng phòng Kinh tế TP Sa Đéc cho biết: "Thời tiết năm nay mưa nhiều hơn mọi năm, tuy nhiên, bà con đã được tập huấn những kỹ thuật để hạn chế thiệt hại cho hoa kiểng.

Hiện bà con nông dân không chỉ tập trung vào vụ hoa Tết mà họ bắt đầu trồng thêm những loại hoa kiểng loại nhỏ, hướng đến phục vụ du khách tham quan thành phố hoa Sa Đéc xuyên suốt trong năm".

Được biết, năm 2021, do ảnh hưởng dịch Covid-19, tổng giá trị sản xuất hoa kiểng của TP Sa Đéc chỉ đạt hơn 1.300 tỷ đồng, giảm hơn 500 tỷ so với năm 2020. Năm 2022, dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát nên giá trị sản xuất hoa kiểng của thành phố hoa Sa Đéc tăng lên 50%, so với năm 2021.