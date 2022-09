Nội thất The One: Bước chuyển mình ấn tượng của thương hiệu bàn ghế vang bóng một thời

Dù khoác lên mình "chiếc áo mới" để phù hợp với sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh, Nội thất The One vẫn kế thừa vẹn nguyên những giá trị cốt lõi từ Nội thất Hòa Phát - cái tên vốn đã quen thuộc với người dân trong suốt gần 30 năm qua.

Thành lập từ năm 1995, Nội thất Hòa Phát từ lâu đã là cái tên để lại nhiều ấn tượng trong tâm trí người tiêu dùng Việt Nam với các sản phẩm phục vụ nhu cầu làm việc văn phòng với các sản phẩm như: Bàn, ghế, tủ, kệ… cùng các sản phẩm thông minh khác. Sau khi đạt được những thành tựu nhất định, Nội thất Hòa Phát vẫn không ngừng nghiên cứu, sáng tạo và phát triển, trở thành thương hiệu được hàng triệu người tiêu dùng cả nước biết đến và tin dùng.

Chất lượng cùng sự uy tín của Nội thất Hòa Phát đã được chứng nhận bởi hàng loạt giải thưởng danh giá trong suốt những năm qua, tiêu biểu trong số đó là việc liên tiếp được vinh danh "Thương hiệu Quốc gia" từ năm 2018 và danh hiệu "Hàng Việt Nam chất lượng cao" do người tiêu dùng bình chọn từ năm 2001 đến nay.

Đại diện Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Nội thất The One nhận chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao 2022.

Mặc dù công ty đã tạo ra tiếng vang lớn trong ngành nội thất, ban lãnh đạo vẫn luôn suy nghĩ tìm hướng đi mới cho sản phẩm và sau một thời gian cân nhắc, đầu năm 2022, Công ty Cổ phần Nội thất Hòa Phát đã công bố tái định vị thương hiệu, đổi tên thành Nội thất The One, ra mắt slogan và bộ nhận diện mới nhằm truyền tải toàn diện định hướng phát triển trong tương lai.

Bộ nhận diện của thương hiệu mới lấy cảm hứng từ ánh sáng của ngọn hải đăng như một lời khẳng định sẽ viết tiếp hành trình vẻ vang của Nội thất Hòa Phát. Trong đó, logo mới của Nội thất The One vẫn sử dụng hình ảnh chiếc khiên làm chủ đạo, kế thừa từ thương hiệu Nội thất Hòa Phát trước đây. Cùng với đó là những thay đổi mới như: Bỏ đường viền 3D để tạo cảm giác hiện đại, cởi mở; hai tam giác hướng vào nhau với ý nghĩa hòa hợp; trong đó mũi tên hướng lên trên được sử dụng màu xanh da trời, mang theo phương châm "Lấy khách hàng làm trọng tâm, trân trọng đối tác và đồng hành cùng đại lý".

Những tấm biển hiệu tông xanh thuần túy của Nội thất Hòa Phát đã nhường cho những tấm biển hiệu lớn với sự đan xen màu xanh và vàng, mang phong cách hiện đại, nổi bật, dễ nhận biết.

Ngoài ra, toàn bộ bao bì, tem mác sản phẩm, xe chở hàng, catalogue sản phẩm hay OOH cũng mang trên mình diện mạo mới với đường nét thiết kế hiện đại, trẻ trung, màu sắc hài hòa và bắt mắt.

Những tấm biển quảng cáo ngoài trời của Nội thất The One ngay lập tức gây ấn tượng với người đi đường nhờ phong cách trẻ trung, bố cục hợp lý làm nổi bật được hình ảnh sản phẩm và tên thương hiệu.

Những chiếc xe tải chở hàng cũng được khoác lên mình tấm áo mới để thực hiện sứ mệnh mang thương hiệu Nội thất The One đến khắp mọi miền tổ quốc.

Sự đa dạng trong mẫu mã và màu sắc của những bộ sưu tập mới mang thương hiệu Nội thất The One cũng góp phần làm bộ catalogue của công ty trở nên nổi bật và ấn tượng hơn.

Bộ tem nhãn mới cũng góp phần truyền tải thông tin về sự thay đổi nhận diện mà Nội thất The One muốn gửi tới cho khách hàng.

"Việc thay đổi bộ nhận diện là một quyết định mang tính chiến lược của ban lãnh đạo công ty bởi thay đổi khi thất bại là điều tất yếu, nhưng thay đổi khi thành công là điều mà không phải doanh nghiệp nào cũng có thể làm được. Việc đổi tên thành Nội thất The One là một bước ngoặt lớn của thương hiệu sau gần 30 năm hoạt động dưới cái tên thuần Việt," bà Thu Hương - Đại diện Truyền thông Công ty cổ phần TM & SX Nội thất The One, chia sẻ.

Trong chiến lược kinh doanh dài hạn, nội thất văn phòng vẫn là lĩnh vực sản xuất chính của Nội thất The One. Bên cạnh đó, công ty cũng song song phát triển thêm những mảng khác như nội thất gia dụng, nội thất công trình... để đa dạng hóa sản phẩm, phù hợp với những nhu cầu khác nhau của khách hàng. Hiện tại, công ty đã định hình được một số sản phẩm thế mạnh như sofa phòng khách, tủ kệ và bàn ghế phòng ăn, tất cả đều mang đặc điểm chung là tính thẩm mỹ cao, thiết kế ấn tượng, màu sắc đa dạng, trẻ trung, luôn đi đầu xu hướng và quan trọng nhất là đảm bảo về chất lượng.

Có thể thấy rằng, việc Nội thất Hòa Phát đổi tên thành Nội thất The One và ra mắt nhận diện thương hiệu mới đang nhận được sự ủng hộ lớn từ người tiêu dùng. Để hình ảnh thương hiệu mới ghi dấu ấn trong nhận thức, thói quen của người tiêu dùng, sự sáng tạo trong marketing, truyền thông là ưu tiên hàng đầu. Ở giai đoạn đầu, công ty vẫn song song duy trì nhận diện cũ Nội thất Hòa Phát và nhận diện mới Nội thất The One trên tem nhãn, bao bì sản phẩm, cửa hàng đại lý.