Nhân chứng vụ cô gái nhảy xuống hồ Hoàn Kiếm: Nhiều người ra sức khuyên can

Ngày 28/10, 3 ngày sau khi xảy ra vụ việc một cô gái nhảy xuống hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) rồi đuối nước tử vong, nhiều người khi đến khu vực này vẫn xôn xao bàn tán về vụ việc, đồng thời bày tỏ sự thương cảm với cô gái xấu số.

Chị Trang (quê Thanh Hóa) làm nghề đánh giày quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm cho biết, hôm xảy ra sự việc đúng vào ngày thứ 7 nên xung quanh hồ có khá đông du khách và người dân tập trung từ sớm. Hôm ấy, chị Trang còn làm thêm tại một quầy bánh mỳ ở phố Hàng Khay.

Khoảng 7h hơn, chị dọn hàng thì thấy bên kia đường đoạn gần chiếc đồng hồ lớn tụ tập rất đông người dân.

Ban đầu, người phụ nữ không để ý nhưng khi thấy đám đông nhốn nháo, tiếng người hô hoán thất thanh rằng có người tử vong, chị Trang lật đật chạy băng qua đường. Sang đến nơi, chị thấy lực lượng chức năng đưa từ dưới hồ lên một phụ nữ và nhanh chóng tiến hành các biện pháp cấp cứu rồi đưa đến bệnh viện.

Chị Trang cho hay khu vực nơi cô gái đuối nước cách bờ chừng 20m (Ảnh: Hồng Anh).

“Thời điểm ấy, tôi đoán cô ấy không qua khỏi. Mọi người có mặt ở hiện trường không khỏi hoảng hốt vì trước đó vẫn thấy cô ấy bơi ở dưới, di chuyển đi ra đi vào”, chị Trang chia sẻ.

Cũng theo nữ nhân chứng, trước đó, khi cô gái mới lội xuống hồ, người dân đã thông tin tới lực lượng cứu hộ và Trung tâm cấp cứu 115. Lực lượng chức năng đã cùng người dân vận động cô gái nêu trên di chuyển vào bờ vì thời tiết buổi sáng sớm rất lạnh. Tuy nhiên người này không đi vào mà tiếp tục bơi ra giữa hồ.

Đội viên Đội An ninh trật tự thuộc Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội đã cùng với một người đàn ông ngoại quốc bơi ra để cứu cô gái trên, đưa vào bờ.

“Có lẽ vì cô gái ở dưới nước khá lâu, lại chủ động di chuyển ra xa rồi vòng lại nên nhiều người đoán cô ấy biết bơi. Thêm nữa, vì cô gái không mặc quần áo, trạng thái tinh thần có phần bất thường, nên nhiều nam giới cũng cảm thấy ái ngại khi có ý định giúp đỡ.

Riêng phía lực lượng chức năng, tôi thấy nhiều người đã đứng trên bờ khuyên can nhưng cô gái không hợp tác”, chị Trang chia sẻ.

Khu vực nơi cô gái gặp nạn tập trung đông người dân đến tập thể dục (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Cùng chứng kiến sự việc, chị H., lao công phụ trách dọn dẹp khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm sáng 25/10, cho biết, vụ việc xảy ra khoảng 7h ngày 25/10, khi chị đang làm việc dọc phố Hàng Khay.

Theo chị H., sáng hôm đó thời tiết khá lạnh, gió mạnh khiến mặt hồ gợn sóng. Xung quanh hồ có nhiều người, chủ yếu là người cao tuổi đang tập thể dục và một số người dân đi dạo.

Khi thấy có một cô gái xuất hiện và nhảy xuống, bơi ra khu vực nước sâu, người dân đã báo cho lực lượng chức năng.

Không lâu sau, lực lượng bảo vệ trật tự hồ và công an phường có mặt, tìm cách khuyên cô gái lên bờ. Tuy nhiên, người này vẫn tiếp tục bơi ra xa, rồi cởi bỏ toàn bộ quần áo.

“Trước khi nhảy xuống, cô gái mặc áo khoác và chân váy, nhưng khi được đưa lên lại không còn trang phục trên người”, chị H. kể.

Chị H. bắt gặp sự việc khi đang đi dọn dẹp khu vực dọc đường Hàng Khay (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Cũng theo chị H., cách đó không lâu từng có một vị khách nước ngoài nhảy xuống hồ rồi được đội bảo vệ kịp thời đưa lên, nên sáng hôm ấy người phụ nữ này nghĩ rằng, lực lượng chức năng cũng sẽ sớm xử lý tình huống, vì vậy chị tiếp tục công việc dọn dẹp.

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành công việc quay lại, chị nghe tiếng hô hoán có người đuối nước liền chạy đến xem.

“Tới nơi, tôi thấy cô gái lúc trước đã nổi úp mặt trên mặt nước. Ngay sau đó, một vị khách nước ngoài cùng một nam thanh niên người Việt nhảy xuống, bơi ra đưa cô gái vào bờ”, chị H. kể.

Khi được đưa lên, toàn thân nạn nhân tím tái và không còn cử động. Theo chị H., trước đó cô gái đã bơi qua lại dưới hồ khoảng 20 phút, khiến mọi người tưởng rằng cô biết bơi nên không ai can thiệp. Chỉ đến khi thấy cô úp mặt xuống nước và chìm hẳn, mọi người mới hô hoán kêu cứu.

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt, tiến hành hô hấp nhân tạo, hà hơi thổi ngạt và ép tim liên tục, song tình trạng nạn nhân lúc đó đã rất nguy kịch. Cảnh sát lập hàng rào phong tỏa, giữ khoảng cách để người dân không tiếp cận hiện trường.

Nữ lao công cho biết, nạn nhân trông còn khá trẻ, khoảng hơn 30 tuổi.

Hình ảnh cô gái bơi trong khu vực hồ Hoàn Kiếm trước khi gặp nạn (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin về việc một cô gái không mặc quần áo nhảy xuống hồ Hoàn Kiếm và tử vong, kèm theo phản ánh cho rằng nhiều người đứng xem nhưng không ai cứu.

Theo báo cáo của Công an phường Hoàn Kiếm, sự việc xảy ra khoảng 7h ngày 25/10, người dân phát hiện một phụ nữ có biểu hiện bất thường đang bơi dưới hồ, khu vực đối diện số 9 Hàng Khay.

Lực lượng chức năng cùng người dân đã vận động nạn nhân vào bờ nhưng cô tiếp tục bơi ra xa. Sau đó, một đội viên An ninh trật tự và một người đàn ông ngoại quốc đã bơi ra đưa cô vào bờ.

Thời điểm được cứu, nạn nhân không mặc quần áo. Dù được sơ cứu và chuyển tới Bệnh viện Việt Đức, cô gái không qua khỏi. UBND phường Hoàn Kiếm đã phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, tử thi và xác minh danh tính nạn nhân.