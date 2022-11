Nhà văn hóa "0 đồng" ở Pá Nậm Điện Biên

Pá Nậm tuy là bản trung tâm xã Chiềng Sơ (huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) thế nhưng nhiều năm nay bản chưa được đầu tư xây dựng nhà văn hóa.

Trong điều kiện nguồn kinh phí hạn hẹp, bản Pá Nậm đã chủ động huy động sức dân, thực hiện công tác xã hội hóa.

Sau nhiều nỗ lực, tháng 8/2022 vừa qua, nhà văn hóa bản Pá Nậm đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Một góc bản Pá Nậm, xã Chiềng Sơ (huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) (Ảnh: Quỳnh Lâm).

Nhà văn hóa bản Pá Nậm nằm ở vị trí trung tâm bản, có quỹ đất khá rộng và bằng phẳng. Đó là một ngôi nhà cấp 4 thiết kế 4 gian, tường xây, lợp mái tôn chống nóng. Tổng diện tích ngôi nhà gần 100m2, khuôn viên nhà văn hóa rộng 350m2 gồm: Sân, công trình nước sạch và vệ sinh, hệ thống tường bao và khu đất trồng hoa.

Ông Lò Văn Phong, Bí thư Chi bộ bản Pá Nậm cho biết, nhà văn hóa là mong ước của bà con bản Pá Nậm trong nhiều năm qua.

Từ khi đi vào hoạt động, người dân bản Pá Nậm đã có nơi để tổ chức các hoạt động, sinh hoạt chung của bản.

Tổng mức đầu tư công trình là 164 triệu đồng, trong đó: Công an huyện Điện Biên Đông hỗ trợ 80 triệu đồng; các hộ dân đóng góp 19 triệu đồng và trích 65 triệu đồng từ nguồn tiền dịch vụ môi trường rừng của bản. Bên cạnh đó, bà con dân bản đóng góp gần 100 ngày công để thi công công trình và làm đường vào nhà văn hóa.

Bản Pá Nậm có 95 hộ dân, 451 nhân khẩu, 100% người dân tộc Thái. Với số hộ, số khẩu đông, mỗi lần tổ chức họp bản hoặc các hoạt động văn hóa, văn nghệ, cả bản lại tập trung ở nhà trưởng bản hoặc đi sinh hoạt nhờ tại nhà văn hóa xã Chiềng Sơ.

Không có chỗ sinh hoạt nên hiệu quả các hoạt động của bản chỉ đạt mức trung bình. Xuất phát từ thực trạng đó, bản Pá Nậm quyết tâm huy động nguồn lực để xây dựng nhà văn hóa. Nhiều cuộc họp bản được tổ chức, cả bản góp ý xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ để thực hiện.

Các hộ dân đồng thuận trích 65 triệu đồng từ nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2021. Đồng thời, các hộ trong bản cũng góp tiền, hộ ít hộ nhiều, tổng cộng được 19 triệu đồng. Để huy động nguồn kinh phí còn lại, bản Pá Nậm đề nghị UBND xã Chiềng Sơ hỗ trợ trong công tác xã hội hóa.

Công an huyện Điện Biên Đông đóng biển khánh thành nhà văn hóa bản Pá Nậm (xã Chiềng Sơ) (Ảnh: Quỳnh Lâm).

Ông Lường Văn Thế, Chủ tịch UBND xã Chiềng Sơ cho biết: UBND xã đã gửi lời kêu gọi đến các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài xã để huy động kinh phí giúp bản Pá Nậm xây dựng nhà văn hóa.

Rất may mắn, Công an huyện Điện Biên Đông đã ủng hộ, hưởng ứng lời kêu gọi của xã. Với sự hỗ trợ của cán bộ chiến sĩ công an huyện, UBND xã và sự góp sức của người dân bản Pá Nậm, sau 2 tháng thi công, nhà văn hóa đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Ông Lò Văn Toán, người dân bản Pá Nậm cho biết: Từ lúc khởi công đến khi kết thúc, bản huy động lúc nào là tôi có mặt lúc đấy, có thời điểm cả nhà tôi 4 nhân khẩu đều tham gia góp ngày công lao động để thi công công trình.

Giờ đây, bản đã có nhà văn hóa mới, khang trang, rộng rãi, bà con rất phấn khởi. Không chỉ người dân có chỗ sinh hoạt mà các cháu học sinh, trẻ em cũng có chỗ vui chơi. Từ ngày công trình đưa vào sử dụng, chiều nào các cháu học sinh cũng tập trung rất đông ở sân nhà văn hóa để vui chơi.

Chiềng Sơ là xã xa xôi, khó khăn nhất huyện Điện Biên Đông. Do xuất phát điểm thấp, nguồn vốn đầu tư nhà nước hạn hẹp nên hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn xã chưa được đầu tư đồng bộ. Tuy nhiên, người dân không trông chờ ỷ lại vào Nhà nước, mà chủ động phát huy nội lực, từng bước thực hiện đầu tư các công trình dân sinh phục vụ đời sống người dân.