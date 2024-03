Josy Cornelius, 38 tuổi, chào đón cậu con trai Maui ở vùng biển Caribe của Nicaragua sau khi gia đình cô chuyển tới hòn đảo này trong 2 tháng chỉ để sinh con.

Người phụ nữ đến từ quốc gia Trung Mỹ từng nhiều lần chuyển dạ và sinh con dưới biển, tin rằng môi trường đại dương sẽ giúp việc sinh nở dễ dàng hơn.

"Đó là phương pháp sinh tự do không cần sự trợ giúp của chuyên gia y tế", Josy nói.

Theo bà mẹ 5 con, phụ nữ cần lên kế hoạch mang thai và sinh nở kỹ lưỡng giống như việc lên kế hoạch cho một đám cưới. Tuy nhiên tiêu chí của bà mẹ này là không cần khoảng cách quá xa, không để ngân sách quá eo hẹp.

Bức ảnh gây sốc về em bé được sinh dưới biển lúc 2h sáng (Ảnh: Mail).

Bé Maui được sinh ra ở vùng nước biển Caribe vào khoảng 2h sáng theo giờ địa phương. Nhưng đây cũng là phương pháp gây rất nhiều tranh cãi.

Trước đó, hai vợ chồng chị Josy cùng cô con gái 11 tuổi và 3 cậu con trai chuyển tới một hòn đảo ở Nicaragua thuộc biển Caribe để tiện cho sự chào đời cậu con trai thứ 5.

Không cần nhờ sự trợ giúp y tế, Josy tự sinh con dưới nước, thậm chí đã quay đoạn video về quá trình sinh ra sao. Người phụ nữ gọi đó là "một trải nghiệm hoàn hảo".

Đoạn video được Josy chia sẻ lên mạng xã hội với hình ảnh người mẹ bế đứa con mới sinh khi cả hai vẫn đang ở dưới biển.

Trong một bức hình khác ghi lại khoảnh khắc cô mỉm cười bên cạnh chồng mình, anh Benni, 43 tuổi, rồi cả hai chèo thuyền trên mặt nước.

Bà mẹ 5 con tiết lộ đã lên kế hoạch cho việc sinh nở lần cuối một cách tỉ mỉ.

"Tôi luôn tưởng tượng em bé út của gia đình sẽ được sinh ra ở vùng biển Caribe nên cả nhà đã chuyển tới đây sinh sống khoảng 2 tháng trước khi tôi vỡ ối. Đó là khoảng thời gian để tôi chuẩn bị mọi thứ. Trước đó, tôi nhờ người trông coi trang trại để dồn công sức cho việc này", Josy nói.

Người mẹ nhận thấy biển Caribe có sóng nhẹ nhàng, sạch sẽ hơn nhiều nơi khác. Thậm chí có nhiều bãi biển còn hoang sơ và riêng tư, phù hợp với sự lựa chọn của cô.

"Tất cả mọi thứ đều lên kế hoạch hoàn hảo trừ việc cậu con thứ 5 muốn ra khỏi bụng mẹ lúc nửa đêm", Josy tiết lộ.

Tuy nhiên lựa chọn của người mẹ này đã vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng. Trước đó, đoạn video được cô chia sẻ cảnh sinh con dưới biển vào năm 2022 cũng nhận nhiều lời phản đối gay gắt.

"Đó là bà mẹ ích kỷ. Cô ta có hiểu được vấn đề vệ sinh hay không? Môi trường dưới biển rất nhiều vi khuẩn", một tài khoản lên tiếng.

Josy cùng 4 người con trước khi cô sinh em bé thứ 5 dưới biển (Ảnh: Mail).

"Thực sự đây là cú sốc đối với em bé. Khi đang trong bụng mẹ với sự bao bọc ấm áp, em bé phải ra đời giữa đại dương lạnh lẽo. Cô ta nghĩ gì vậy", một tài khoản khác gay gắt.

Hiện chưa có số liệu thống kê chính xác về những trường hợp sinh con tự do trên thế giới, nhưng các chuyên gia cho rằng con số này có dấu hiệu tăng lên.

Trước đó vào năm 2018, một phụ nữ ở California, Mỹ, cũng sinh con tự do sau cuộc chuyển dạ kéo dài 6 ngày mà không có sự can thiệp từ y tế. Kết quả em bé đã bị chết non.

Liesel Teen, một nữ y tá khoa sản đồng thời là người sáng lập tổ chức Mommy Labour Nurse, cho biết, sinh con tự do không được y tế can thiệp là hành động không được chuyên gia khuyến nghị.

"Sinh con giữa biển kèm theo rất nhiều rủi ro như nhiệt độ dưới nước, sự khó lường từ thủy triều, nguy cơ nhiễm trùng cho mầm bệnh có hại trong nước", nữ y tá nói.