Một buổi tối cuối tuần, chị Thu Hoàng (SN 1994) sống tại phường Nhà Bè, TPHCM lại bận rộn bày biện, biến gian bếp trong nhà thành quán ăn vỉa hè.

Từ sớm, chị đã đặt khoảng 15 loại ốc và hải sản các loại, mỗi món từ 0,5kg đến 1kg. Sau khi nguyên liệu đầy đủ, buổi tối cả nhà lại sẵn sàng "nổi lửa".

Những khay ốc, sò, nghêu, hàu… lần lượt được bày kín mặt bàn. Hai con gái của chị là bé Lina (9 tuổi) và Nina (4 tuổi) háo hức chạy quanh căn bếp, chờ tới giờ được thưởng thức “quán ốc tại gia” do mẹ chuẩn bị.

Trong vai người bán hàng kiêm bếp trưởng còn các con là thực khách, chị Thu Hoàng chế biến món ăn theo yêu cầu.

Người mẹ ở TPHCM chi tiền dựng quán vỉa hè ở bếp, “chơi đồ hàng” cùng con (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Sau khi các "vị khách nhí" đặt món, "bếp trưởng" Thu Hoàng thoăn thoắt xào nấu để ra lò nhiều món, từ ốc xào me, chiên bơ cho tới trứng muối. Người mẹ còn chuẩn bị cả bếp than, vỉ nướng để chế biến các món nướng cho đúng kiểu quán ăn vỉa hè.

Không gian đông vui chẳng khác một quán ăn ngoài phố. Người chuẩn bị nguyên liệu, người lên đồ ăn, người dọn bàn ghế. Sau khi nấu nướng xong xuôi, cả gia đình khoảng 10-12 người cùng quây quần thưởng thức.

Hơn chục loại ốc và hải sản được bày biện không khác gì quán vỉa hè (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đoạn video ghi cảnh cùng con "chơi đồ hàng" ngay trong gian bếp của 3 mẹ con thu hút hơn 4 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người bất ngờ và thích thú trước ý tưởng mới lạ này.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Thu Hoàng tiết lộ, đây không phải lần đầu người mẹ biến căn bếp gia đình thành quán ăn vỉa hè thu nhỏ. Trước đó, người phụ nữ này từng dựng quầy hủ tiếu gõ, cá viên chiên hay các quầy đồ nướng ngay tại nhà để phục vụ các con và người thân.

Vốn là chủ một phòng khám nha khoa thẩm mỹ, công việc hàng ngày của chị Thu Hoàng gần như chiếm trọn thời gian. Trong khi 2 con nhỏ cũng có lịch học dày đặc, nên ít có thời gian được đưa đi quán xá bên ngoài.

Quầy cá viên chiên được mô phỏng với chiếc tủ kính đặc trưng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Từ điều này, chị quyết định dành quỹ thời gian cuối tuần, biến hóa đôi chút cho căn bếp để gia đình thay đổi không khí và các con có thêm ký ức tuổi thơ đáng nhớ.

Để dựng những “quán ăn mini”, chị tận dụng nhiều vật dụng có sẵn trong nhà. Chiếc tủ kính dùng để bày đồ ăn được mua với giá khoảng 630.000 đồng.

Bếp than để phục vụ các món nướng khoảng 150.000 đồng, vốn được mua từ trước để làm bánh xèo. Có thời điểm chị còn mua cả đèn dầu về nhà, tắt hết đèn điện để cả nhà vừa ăn vừa tận hưởng không khí như ngoài quán.

Vốn là người đam mê nấu nướng, thích bày biện không gian ăn uống, ý tưởng của chị Thu Hoàng được cả nhà ủng hộ nhiệt tình, khiến người mẹ càng có thêm động lực vào bếp.

Một lần khác, chị làm món hủ tiếu gõ vì đây là món ăn mà 2 con nhỏ đặc biệt yêu thích. Chị hầm xương làm nước dùng, bày rau thơm giá đỗ lên rổ, đặt chanh ớt gia vị vào đĩa nhỏ, nhìn không khác gì xe hủ tiếu ngoài phố.

Với buổi bán hàng cá viên chiên, người mẹ lên thực đơn 20 loại xiên như tôm, cua, sò điệp, xúc xích, đậu bắp... Trước đó, chị còn tìm mua chiếc vợt vớt cá viên y như người bán hàng rong trên phố, tạo cảm giác chân thực nhất.

Chi phí cho bữa ăn phục vụ quầy cá viên chiên khoảng hơn 1 triệu đồng. Nhiều nguyên liệu vốn có sẵn trong nhà vì gia đình thường ăn đồ thả lẩu, chị chỉ mua thêm các loại viên chiên bên ngoài rồi cùng mọi người xiên que, bày lên tủ kính.

Hai vị khách nhí hào hứng thưởng thức (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Nhà đông người nên hôm đó gia đình ăn hết một nửa tủ cá viên chiên", chị cười nói.

Theo chị Thu Hoàng, mỗi lần chuẩn bị một “quán ăn” như vậy thường mất khoảng 1-2 tiếng. Buổi sáng, chị được mẹ hỗ trợ đi chợ mua nguyên liệu. Đến khoảng 17h, chị bắt đầu nấu nướng và tới khoảng 20h30 thì mọi thứ dọn dẹp xong xuôi.

Sau bữa ăn, các thành viên trong gia đình sẽ chia nhau thu dọn. Người lớn rửa bát, trẻ nhỏ dọn bàn ghế để mẹ và bà nghỉ ngơi sau khi đứng bếp.

Quầy hủ tiếu gõ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Mỗi lần nấu ăn, ông bà đều rất vui vì được sang ăn cùng con cháu. Không khí gia đình cũng gắn kết hơn”, chị nói.

Dù khá mất công chuẩn bị, người phụ nữ vẫn thấy xứng đáng bởi được đổi lại niềm vui, những ký ức đẹp cho con.