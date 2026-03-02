Người dân TPHCM thả hoa đăng cầu an dịp rằm tháng Giêng

Tối 1/3 (tức 13 tháng Giêng), hàng trăm Phật tử và người dân tề tựu về chùa Diệu Pháp (TP HCM) để thả hoa đăng dịp Tết Nguyên tiêu (rằm tháng Giêng). Trước đó, từ sáng, nhà chùa đã chuẩn bị 1.000 hoa đăng phục vụ buổi lễ và nhu cầu của quan khách.

Buổi lễ diễn ra vào lúc 19h, nhưng hàng trăm Phật tử và người dân đã có mặt sớm từ giữa chiều để tụng kinh, cầu nguyện.

Nhằm đảm bảo không khí trang nghiêm, chùa Diệu Pháp giới hạn số lượng người tham gia, yêu cầu Phật tử và người dân đăng ký trước khi tham dự.

Sau nghi thức niêm hương và đảnh lễ Tam Bảo của trụ trì, đại chúng đồng thanh tụng Kinh Dược Sư và nghi thức cầu quốc thái dân an.

Nghi thức truyền lửa hoa đăng là khoảnh khắc thiêng liêng, tượng trưng cho việc truyền trao ánh sáng từ bi và trí tuệ của Đức Phật từ chư Tăng đến Phật tử.

Ánh nến được truyền trao tượng trưng cho sự tiếp nối giáo pháp, tinh thần hòa hợp của Tăng đoàn, đồng thời khơi dậy những hạt giống thiện lành và hạnh phúc trong tâm mỗi người.

Trong không khí thanh tịnh, hòa cùng tiếng kinh cầu và lời giảng của trụ trì về công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, nhiều Phật tử đã không giấu được xúc động, rơi nước mắt.

Tại buổi lễ các Phật tử và người dân tập trung tại chánh điện để làm lễ và đọc kinh cầu an. Các chư tăng tiến hành nghi thức truyền đăng và đi thiền hành một vòng quanh sân chùa trước khi thả hoa đăng cầu an.

Trong tiếng niệm Phật trầm hùng, đại chúng cùng chư tăng an nhiên bước từng bước thiền hành quanh sân chùa cùng những lời nguyện ước đầu năm.

Nghi thức truyền đăng diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm và thành kính. Dưới ánh nến lung linh, toàn thể đại chúng đồng lòng cầu nguyện cho một năm quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.

Để đảm bảo an toàn, Phật tử không trực tiếp thả hoa đăng xuống sông Sài Gòn. Thay vào đó có các tình nguyện viên sẽ hỗ trợ người dân thả hoa đăng xuống mặt nước.

Những ngọn hoa đăng được người dân và các Phật tử nguyện cầu trước khi thả vào dòng sông Sài Gòn, mang theo những ước nguyện một năm mưa thuận gió hòa, đất nước thái bình, thịnh vượng, nhà nhà an lạc.

“Hôm nay là sinh nhật chính mình, tôi chọn đến chùa lễ Phật và tham gia lễ thả hoa đăng để cầu nguyện cho một năm mới, tuổi mới nhiều bình an”, chị Lý Bình Nghi chia sẻ.

Chùa Diệu Pháp nằm bên bờ sông Sài Gòn, được xem là một trong những chốn tâm linh thanh tịnh giữa lòng TPHCM. Đây là nơi nhiều Phật tử và người dân tìm đến để cầu an, tham gia lễ hội, phóng sinh, thả hoa đăng trong các dịp đặc biệt như lễ Vu Lan hay Phật Đản...