Người đàn ông tên dài nhất thế giới, in 6 trang giấy và đọc 20 phút mới hết

Mất 20 phút để đọc hết tên cá nhân

Với hầu hết mọi người, việc giới thiệu tên gọi vốn là thủ tục ngắn gọn, chỉ kéo dài vài giây. Nhưng với ông Laurence Watkinn (60 tuổi) đến từ Auckland (New Zealand), việc đọc trọn tên đầy đủ của mình lại là một cuộc chạy đua kéo dài tới 20 phút.

Toàn bộ tên của ông gồm 2.253 từ. Số lượng từ đủ dài để khiến buổi lễ cưới đầu tiên của ông phải phát đoạn ghi âm sẵn phần giới thiệu, bởi không ai đủ kiên nhẫn nghe ông đọc trực tiếp.

Khi khách mời vẫn còn cầm ly rượu vang đi lại trong sảnh tiệc, danh sách tên vẫn vang lên đều đặn cho đến khi ông nói "Tôi đồng ý”.

Tên của ông được in kín trên 6 trang giấy mới hết (Ảnh: Laurence Watkins).

Watkins từng là nhân viên làm việc trong ngành an ninh vũ trang, đã nghỉ hưu. Ngày 15/10 vừa qua, ông được nhận Kỷ lục Guinness Thế giới dành cho "cá nhân có tên dài nhất".

Sinh năm 1965, ban đầu ông chỉ mang tên gọi đơn giản là Laurence Gregory Watkins. Từ nhỏ, ông bị cuốn hút bởi chương trình truyền hình với nội dung kể về những con người và sự kiện kỳ lạ trên thế giới.

Sau đó, ông chuyển sang mê mẩn sách Kỷ lục Guinness Thế giới. Ông đọc đi đọc lại cuốn sách nhiều lần, không ngừng nuôi ước mơ một ngày nào đó có thể góp mặt trong trang sách.

“Tôi rất ngưỡng mộ những người lập kỷ lục. Họ có thể là người nhanh nhất, cao nhất, khỏe nhất hay người có mái tóc dài nhất hoặc sở hữu bộ móng tay dài nhất”, ông chia sẻ với phóng viên tờ CNN.

Tuy nhiên, ông sớm nhận ra bản thân không có năng khiếu nổi trội gì. Cách duy nhất để ghi danh vào Guinness đó là, ông phải tạo ra cái tên dài nhất thế giới.

Hoặc một lựa chọn khác là kỷ lục chênh lệch chiều cao lớn nhất giữa vợ chồng. Trước đó kỷ lục Guinness từng ghi nhận một cặp vợ chồng chênh lệch chiều cao. Trong đó người chồng cao 1m88 và vợ chỉ cao 90cm.

"Tôi không thể tìm được ai thấp đến thế, nên đành bỏ qua trường hợp này", ông nói vui.

Tên cá nhân in kín 6 trang giấy đánh máy

Nghĩ là làm, Watkins dành khoảng một tháng để nghĩ ra cái tên “vô tiền khoáng hậu”. Ông còn thuê người đánh máy với giá khoảng 230 USD (khoảng 6 triệu đồng) để ghi đầy đủ tên cá nhân lên trang giấy.

Để có được cái tên độc đáo, ông tham khảo thêm tiếng Latin, tiếng Anh cổ, tên các nhân vật nổi tiếng và các sách đặt tên cho trẻ sơ sinh trong thư viện Auckland.

Ông đã nhận Kỷ lục Guiness Thế giới về tên cá nhân dài nhất (Ảnh: Laurence Watkins).

Ngoài ra, ông còn thêm vào những cái tên như Love, Florence hay Basil Brush vào họ của mình. Đây đều là nhân vật nổi tiếng trên truyền hình Anh. Ông cũng thêm một số cái tên có nguồn gốc từ Nhật Bản và Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Watkins còn chèn vào cái tên Gaylor với mục đích vinh danh vận động viên thể dục dụng cụ người Mỹ Mitch Gaylord từng đoạt HCV Olympic 1984.

“Anh ấy rất điển trai, nên tôi mượn luôn họ của anh ấy”, ông cười nói.

Cuộc chiến pháp lý và chiến thắng tại tòa

Sau khi hoàn thành 6 trang bản thảo với vô số lỗi đánh máy khó sửa, Watkins nộp đơn xin đổi tên hợp pháp vào năm 1990.

Tòa án quận Auckland đồng ý. Tuy nhiên Cục trưởng Hộ tịch lại từ chối ở bước cuối cùng.

“Ông ấy nói rằng, tôi chỉ có thể được chấp thuận nếu đưa vụ việc lên Tòa Tối cao", ông Watkins nhớ lại.

Ở vụ việc này, cuối cùng ông đã thắng kiện. Chính phủ khi đó không có cơ sở pháp lý để từ chối nên Watkins chính thức được công nhận cái tên mới và được Guinness cấp chứng nhận “Tên thánh dài nhất thế giới” gồm 2.310 từ vào tháng 3/1992.

Tháng trước, kỷ lục này được tính toán và phân loại lại thành “Tên cá nhân dài nhất thế giới” với con số chính xác gồm 2.253 tên riêng. Điều này phản ánh đúng hơn bản chất của kỷ lục.

“Không phải tất cả các tên trong đó đều là tên thánh. Họ gộp lại cho rõ ràng hơn, tránh nhầm lẫn giữa người có một cái tên dài nhất là tôi với người có hơn 2.000 tên khác nhau", ông giải thích.

Hiện trong đời sống hàng ngày, ông chỉ dùng cái tên ở dạng rút gọn là Laurence Alon Aloy Watkins. Tuy nhiên giấy khai sinh của ông dài tới 7 trang còn hộ chiếu cũ phải bổ sung thêm 6 trang phụ mới đủ ghi chép.

"Với hộ chiếu điện tử chỉ hiển thị tên ngắn của tôi", ông kể.

Ngoài ra mỗi khi đi du lịch, ông vẫn phải mang theo bản sao khai sinh để xuất trình khi cần.

Watkins thừa nhận bản thân hơi lập dị và hài hước. Khi đổi tên theo cách này, không phải ai cũng cảm thấy thú vị.

"Tôi thấy vui vì có cái gì đó độc nhất. Nhưng nhiều người lại không hiểu nổi, hoặc nghĩ tôi đang đùa", ông nói.

Sau trường hợp của ông Watkins, chính phủ New Zealand đã cho sửa đổi đạo luật nhằm tránh trường hợp tương tự. Cơ quan có thẩm quyền cũng cấm công dân đăng ký tên có danh xưng hoặc chứa chức danh.

Trước đó, New Zealand từng xuất hiện những tên gọi lạ. Công dân được quyền đăng ký đặt tên nhưng không đặt theo tên có ký hiệu, số hoặc dài quá 70 từ (kể cả khoảng trắng). Người dân chỉ được đổi tên nếu xuất hiện từ ngữ xúc phạm.

"Nếu phải đổi tên lần nữa, tôi sẽ mất luôn Kỷ lục Guinness. Đây là điều tôi không mong muốn", ông nói.