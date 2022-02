Người dân đội mưa xin lộc đầu năm ở phố cổ Hội An

Từ lâu đời, Tết Nguyên tiêu được người dân phố cổ Hội An tổ chức vào ngày rằm tháng Giêng hàng năm. Đây là ngày lễ, Tết mang nhiều ý nghĩa tâm linh đối với cộng đồng cư dân Hội An.

Người dân đội mưa xếp hàng vào chùa Ông xin lộc vào 16 tháng Giêng âm lịch.

Đây còn là dịp để bày tỏ lòng thành kính với các bậc tiền hiền, cầu mong một năm mới an khang thịnh vượng, vừa được xem là ngày "Thiên quan tứ phước" - ngày mà các quan nhà trời ban phước lành cho mọi sinh linh trên thế gian.

Người dân bắt buộc phải mang khẩu trang và sát khuẩn trước khi vào chùa.

Vào ngày 16 tháng Giêng âm lịch hàng năm hay còn gọi là ngày vía Ông, chùa Ông (nằm trên đường Trần Phú, TP Hội An) lại đông đúc hơn bao giờ hết. Theo tục lệ, người dân không quản đường xa mệt nhọc, sẵn sàng xếp hàng từ tờ mờ sáng để vào chùa Ông xin lộc.

Chùa Ông là nơi thờ tự tâm linh nổi tiếng tại phố cổ Hội An.

Chùa Ông (còn được gọi là Quan Công Miếu, nằm tại địa chỉ 24 Trần Phú, Hội An) thờ vị tướng tài ba thời Tam Quốc là Quan Vân Trường (Quan Vũ) luôn được thần dân kính trọng vì đức độ song toàn, nên được tôn vinh như bậc thánh đế.

Ngày xưa chùa Ông được hình thành trên nền tảng chủ yếu về nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng và được duy trì cho đến nay. Vì vậy, mỗi năm đúng dịp Tết Nguyên tiêu 16 tháng Giêng âm lịch, người dân từ khắp nơi như Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, TP HCM… đổ về chùa xin lộc.

Người dân đội mưa xin lộc đầu năm tại Hội An

Hai năm vừa qua, do ảnh hưởng dịch bệnh, TP Hội An không tổ chức đêm Nguyên tiêu, cũng như hủy bỏ lễ xin lộc đầu năm tại chùa Ông. Năm nay, mọi hoạt động khôi phục lại như bình thường, nhưng được kiểm soát chặt chẽ hơn nhằm phòng, chống dịch Covid-19.

Cầu một năm an bình, sức khỏe dồi dào và may mắn.

Lễ vía chùa năm nay sẽ diễn ra cả ngày để giãn cách khách đến tham dự, khi vào chùa mọi người đều được yêu cầu mang khẩu trang, rửa tay sát khuẩn. Người tham dự được hạn chế theo giờ, mọi người xếp hàng để được vào theo từng nhóm nhằm đảm bảo giãn cách.

Bên cạnh những điểm vui chơi, giải trí nhộn nhịp, vẫn còn đó những chốn tâm linh tĩnh lặng, tôn nghiêm nơi cửa thiền.

Lặn lội từ TP Đà Nẵng vào chùa Ông xin lộc, bà Nguyễn Thị Hương (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) chia sẻ, năm nay bà cùng con gái vào Hội An từ sáng sớm để xin lộc, cầu bình an, sức khỏe và may mắn cho năm mới.

Sau khi thắp hương, người dân sẽ xin lộc mang về, lộc thường là lá trầu, cau, hoa quả hoặc một nhánh hoa… Mỗi người dân chỉ lấy một ít mang về, để phần lại cho người đến sau.

Theo bà Hương, người đi xin lộc năm nay không đông đúc như các năm trước, như vậy bà cũng yên tâm hơn, tránh được cảnh xếp hàng chờ đợi.

Người dân sờ lên tượng ngựa Xích Thố (chú ngựa màu đỏ của ngài Quan Vân Trường) để cầu may mắn, bình an.

"Không còn cảnh xếp hàng nhiều giờ như các năm trước nên tôi cũng yên tâm hơn. Người dân cũng ý thức hơn trong phòng, chống dịch. Trước khi đi, tôi và con cũng đã xét nghiệm, vì mình từ xa đến làm vậy cũng để đảm bảo cho mọi người", bà Hương cho hay.

Tại hội quán Phúc Kiến cũng thu hút đông người dân đến xin lộc, cầu an, đặc biệt là cộng đồng người Hoa từ khắp nơi.

Anh Huỳnh Đức Phúc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cùng nhóm bạn ôm hoa tươi, trái cây chờ đến lượt vào chùa cầu xin tài, lộc may mắn. "Tôi cùng 5 người bạn Quảng Nam, Đà Nẵng hẹn nhau về đây dâng hương, hoa quả cầu xin tài lộc, làm ăn may mắn trong năm mới", anh Phúc thổ lộ.

Người dân xin xăm đầu năm.

Vào những ngày đầu tháng Giêng, dòng người về với phố cổ Hội An đông đúc. Bên cạnh những điểm vui chơi, giải trí nhộn nhịp, vẫn còn đó những chốn tâm linh tĩnh lặng, tôn nghiêm.

Chùa Ông từng được xem là trung tâm tín ngưỡng lớn của Quảng Nam xưa và là nơi các thương nhân thường xuyên lui tới để cam kết trong việc vay nợ, buôn bán, làm ăn và cầu xin vận may. Ngày nay, ngôi chùa đã trở thành một điểm đến ưa thích của du khách ở phố cổ Hội An.