Dân trí Những ngày này, người dân thủ phủ vàng mã Phúc Am sản xuất cầm chừng. Năm nay, lượng khách đến mua hàng lác đác, sức mua giảm mạnh so với các năm trước do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ngôi làng kiếm sống nhờ... "cõi âm" thất thu vì dịch Covid-19 Đến làng Phúc Am (xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội) những ngày cận Rằm tháng 7 Âm lịch năm nay khi đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khung cảnh làng khá vắng lặng, đìu hiu. Khác với hình ảnh tấp nập cảnh các xe tải mua bán đồ hàng mã các năm trước, cảnh vắng bóng người qua lại trong những ngày giãn cách xã hội nơi đây đã báo hiệu một năm thất thu nặng nề. Theo người dân ở đây, hiện tại chỉ lác đác khách tới Phúc Am mua hàng. Sức mua của thương lái chỉ khoảng dưới 30-50% so với năm ngoái, tức chỉ bằng khoảng 20 đến 30% so với trước khi có dịch. Đặc biệt trong những ngày Hà Nội giãn cách xã hội, lượng hàng hóa tiêu thụ gần như bằng 0 do nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố... Hàng hóa làm xong chất đống trong kho không tiêu thụ được. Làng Phúc Am từ lâu đã nổi tiếng là làng nghề chuyên sản xuất vàng mã. Ngay từ cổng làng đã thấy ngựa cúng tế chất la liệt. Năm nay, đã vào mùa sản xuất hàng hóa phục vụ rằm tháng 7 Âm lịch, nhưng hàng mã chất đầy ven đường không có khách hỏi mua. Những con ngựa bằng tre bị vứt la liệt ven đường do nguồn tiêu thụ giảm. Nhiều người do không có việc nên vẫn duy trì làm khung sẵn chờ hết dịch có thể bán. "Đang giãn cách xã hội nhưng tôi vẫn làm hàng mã. Vì ở nhà nếu không làm hàng thì cũng không biết làm gì và cũng không có thu nhập. Làm hàng mã này hy vọng hết dịch có thể bán kiếm chút nào hay chút đó", chủ một hộ dân sản xuất hàng mã chia sẻ. "Năm nào tôi cũng xuất xưởng hàng nghìn bao hàng. Nhưng năm nay vào thời điểm này, mức tiêu thụ chỉ khoảng 30%", một chủ xưởng cho hay. Hàng hóa làm xong chất đống trong kho không tiêu thụ được. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm nay tất cả các mặt hàng đều bán rất chậm. Con đường chính dẫn vào làng Phúc Am vắng bóng người đi lại, mọi người đều tuân thủ giãn cách xã hội nên không ai ra khỏi nhà. Khôi Vũ