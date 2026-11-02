Núi lửa Chư Đang Ya nằm tại làng Ia Gri, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai, cách trung tâm phường Pleiku (Gia Lai) 30km về hướng đông bắc. Nhìn từ trên cao, ngọn núi lửa này mang dáng hình chiếc bát úp khổng lồ. Miệng núi là lòng chảo trũng, có địa hình thoai thoải. Dọc các triền núi, xen giữa màu xanh cây cỏ cùng nương rẫy của người dân địa phương, tạo nên bức tranh thiên nhiên mộc mạc.

Theo già làng Ksor A'Mluih (trú tại làng Ia Gri, xã Biển Hồ), trong tiếng Jrai, “Chư” có nghĩa là núi, còn “Đang Ya” là củ gừng dại. Từ bao đời nay, người dân làng Ia Gri thường lên núi lửa để trồng khoai lang, bắp, cà phê. Chư Đang Ya không chỉ là địa danh du lịch mà còn nuôi dưỡng nhiều thế hệ người dân địa phương qua những mùa nương rẫy.

Cứ vào đầu tháng 11, hoa dã quỳ lại bung nở rực rỡ, nhuộm vàng những triền đồi, cung đường dẫn lên núi lửa Chư Đang Ya. Sắc hoa vàng óng nổi bật giữa màu xanh núi rừng, báo hiệu mùa đẹp nhất trong năm trên vùng đất cao nguyên Gia Lai.

Những bông hoa dã quỳ khoe sắc vàng rực rỡ, từng cánh hoa mỏng manh bung nở dưới nắng, tạo nên thảm vàng nổi bật giữa màu xanh thẳm của núi rừng.

Hằng năm, địa phương đều tổ chức các hoạt động lễ hội gắn với mùa hoa dã quỳ, từng bước tạo thành điểm hẹn văn hóa, du lịch hấp dẫn đối với người dân và du khách. Như thường lệ, năm 2026, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya tại nhà rông làng Ia Gri, xã Biển Hồ, từ ngày 30/10 đến 8/11, với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc.

Dịp này, tại nhà rông làng Ia Gri, du khách có dịp đắm mình trong không gian văn hóa Tây Nguyên qua những màn trình diễn cồng chiêng, trải nghiệm nghề dệt thổ cẩm, đan lát truyền thống. Bên cạnh các hoạt động văn hóa đặc sắc, du khách còn được chiêm ngưỡng sắc vàng hoa dã quỳ trải dài trên các triền núi và thưởng thức những món ăn mang đậm hương vị cao nguyên.

Đến với núi lửa Chư Đang Ya, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng sắc vàng rực rỡ của hoa dã quỳ mà còn có dịp khám phá văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai. Với sự thân thiện, nhiệt tình, người dân địa phương luôn tận tình hướng dẫn du khách tham quan núi lửa, tìm những góc chụp ảnh đẹp bên các triền hoa vàng.

Hưởng ứng lời kêu gọi “Xin để hoa ở lại với núi đồi” của xã Biển Hồ, các em nhỏ làng Ia Gri không hái hoa dã quỳ dọc khu vực núi lửa Chư Đang Ya. Thay vào đó, các em tìm đến những nương rẫy ở xa, chọn những bông hoa tươi thắm để làm quà tặng du khách, góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ vẻ đẹp của vùng đất cao nguyên (Ảnh: Hoàng Hoài).

Dịp cuối tuần, đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đổ về làng Ia Gri, háo hức leo lên đỉnh núi lửa Chư Đang Ya để ngắm nhìn những triền hoa dã quỳ vàng rực.

Du khách thích thú khoác lên mình trang phục thổ cẩm truyền thống của đồng bào Jrai, lưu lại những khoảnh khắc đẹp giữa thảm hoa dã quỳ rực rỡ (Ảnh: Lan Lê).

Chị Kim Hiếu (trú tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) cho biết mỗi dịp hoa dã quỳ bung nở, chị đều lên núi lửa Chư Đang Ya để chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đẹp. Theo chị Hiếu, hoa dã quỳ năm nào cũng nở rộ, phủ vàng các triền đồi. Năm nay, địa phương còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, giúp du khách có dịp hòa mình vào đời sống đặc sắc của đồng bào Jrai (Ảnh: Quyết Nguyễn).

Núi lửa Chư Đang Ya nằm ở làng Ia Gri, xã Biển Hồ (Ảnh: Google Maps).