Tàu tuần tra Bertholf của Mỹ lần đầu đến thăm TPHCM sau 20 năm

Ngày 1/11, tàu tuần tra an ninh USCGC Bertholf (WMSL-750) thuộc Lực lượng Tuần duyên Mỹ cập cảng TPHCM. Đây là chuyến thăm Việt Nam theo kế hoạch nhằm tăng cường quan hệ hợp tác với Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật trên biển.

Bertholf thuộc lớp tàu tuần tra an ninh quốc gia Legend, có chiều dài 127m, được thiết kế phục vụ các nhiệm vụ tuần tra, giám sát và thực thi pháp luật trên biển. Tàu có cảng nhà tại Alameda, bang California (Mỹ), hiện hoạt động tại khu vực Tây Thái Bình Dương.

Hệ thống pháo hạm Mk110 được bố trí trên boong tàu USCGC Bertholf, phục vụ các nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ an ninh hàng hải và thực thi pháp luật trên biển. Đây là pháo tự động cỡ nòng 57mm, có khả năng tác chiến đa nhiệm, được thiết kế để đối phó với nhiều loại mục tiêu trên biển.

Tàu USCGC Bertholf có hai khoang chứa trực thăng và bãi đáp. Trực thăng được phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn và thực thi pháp luật trên biển.

Hệ thống UAV tuần tra trên tàu Bertholf có tầm bay cao tối đa khoảng 5.400m và hoạt động trong 12 giờ.

Khu vực buồng lái của tàu Bertholf được trang bị hệ thống điều khiển và các thiết bị điện tử hiện đại, hỗ trợ sĩ quan theo dõi hành trình, kiểm soát hoạt động của tàu. Đây cũng là nơi thủy thủ đoàn phối hợp điều hành trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Các vị trí làm việc bên trong tàu được bố trí khoa học, phục vụ hoạt động chỉ huy, điều hành và phối hợp giữa các bộ phận. Với đặc thù thường xuyên thực hiện những chuyến hải trình dài ngày, việc duy trì khả năng vận hành liên tục là yêu cầu quan trọng đối với thủy thủ đoàn.

Các sĩ quan, thủy thủ làm việc tại những vị trí được phân công, phối hợp vận hành các hệ thống trên tàu. Mỗi bộ phận đảm nhận một nhiệm vụ riêng, góp phần bảo đảm con tàu luôn trong trạng thái sẵn sàng thực hiện các hoạt động tuần tra và thực thi pháp luật trên biển.

2 xuồng ở đuôi tàu được dùng để tập huấn, truy kích những tàu thuyền vi phạm và thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm.

Bên trong tàu Bertholf có nhiều khu vực chức năng phục vụ các nhiệm vụ chuyên biệt, từ điều hành hoạt động hàng hải đến bảo đảm thông tin liên lạc. Hệ thống trang thiết bị giúp con tàu duy trì khả năng hoạt động độc lập trong thời gian dài trên biển.

Ngoài các khu vực phục vụ nhiệm vụ chuyên môn, tàu Bertholf còn có không gian sinh hoạt dành cho thủy thủ đoàn. Đây là nơi các thành viên sinh hoạt tập thể, nghỉ ngơi, ăn uống và tái tạo sức lao động sau những ca trực, làm việc kéo dài trên biển.

Chiều 1/11, lễ đón tàu tuần tra USCGC Bertholf (WMSL-750) được tổ chức tại TPHCM. Buổi lễ do Đại tá Nguyễn Đức Hiếu, Phó Tư lệnh Pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, chủ trì. Tham dự sự kiện có bà Jennifer Wicks, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam và Đại tá Andrew Pate, Thuyền trưởng tàu USCGC Bertholf, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan của hai nước.

Đây là hoạt động mở đầu cho chuyến thăm Việt Nam, góp phần thúc đẩy giao lưu, tăng cường hiểu biết và thắt chặt quan hệ hợp tác giữa lực lượng chấp pháp trên biển của Việt Nam và Mỹ.

Bà Jennifer Wicks, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam thăm hỏi, trò chuyện cùng các thuỷ thủ tàu USCGC Bertholf (WMSL-750).

Chia sẻ tại lễ đón tàu USCGC Bertholf chiều 1/11, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wicks nhấn mạnh, chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử khi đây là tàu Mỹ đầu tiên cập cảng TPHCM sau hơn 20 năm. Bà khẳng định Mỹ ủng hộ một Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng, độc lập và tự cường, đồng thời đánh giá cao vai trò của lực lượng chấp pháp trên biển hai nước trong bảo đảm an ninh hàng hải. Bà cho biết, trong những ngày tới, Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Tuần duyên Mỹ sẽ cùng huấn luyện, trao đổi kỹ năng và củng cố quan hệ hợp tác.

Chuyến thăm của tàu Bertholf tiếp nối các hoạt động hợp tác giữa Lực lượng Tuần duyên Mỹ và Cảnh sát biển Việt Nam. Trước đó, phía Mỹ đã chuyển giao 3 tàu tuần tra lớp Hamilton cho Việt Nam, góp phần tăng cường năng lực thực thi pháp luật và bảo đảm an ninh trên biển.

Sự hiện diện của tàu Bertholf tại Đông Nam Á nằm trong chiến lược triển khai lực lượng của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Thông qua các hoạt động tuần tra, giao lưu và hợp tác với đối tác, chuyến thăm góp phần thúc đẩy quản trị biển, duy trì các quy tắc hàng hải quốc tế và tăng cường an ninh khu vực.