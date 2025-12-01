NamSapa trở thành nhà phân phối chính thức của PineCare

Ngày 27/11, Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Thông Việt Nam, đơn vị sở hữu thương hiệu PineCare, đồng thời là nhà sản xuất tiên phong trong lĩnh vực sản phẩm tinh dầu thông của Việt Nam và các sản phẩm tẩy rửa hữu cơ an toàn được ứng dụng từ tinh dầu thông, chính thức công bố hợp tác chiến lược với NamSapa - nhà phân phối quy mô lớn các thương hiệu điện lạnh, điện máy và thiết bị nhà bếp - nhằm thúc đẩy giới thiệu dòng sản phẩm viên rửa bát sinh học PineCare.

Ông Nguyễn Phú Hữu, Tổng giám đốc Nam Sapa (trái) và bà Hà Nhung, Giám đốc điều hành PineCare Việt Nam (phải) tại lễ ký kết (Ảnh: PineCare Việt Nam).

Sự kiện ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) đánh dấu mốc quan trọng trong việc mở rộng tiếp cận các giải pháp vệ sinh gia dụng an toàn và thân thiện với môi trường đến hàng triệu hộ gia đình Việt Nam.

Dự án hợp tác này hướng đến mục tiêu thúc đẩy tiêu dùng hữu cơ, ưu tiên các sản phẩm bền vững có nguồn gốc từ thực vật, đảm bảo an toàn cho người sử dụng và môi trường. Với cam kết chung, PineCare và NamSapa sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong việc đẩy mạnh thương hiệu Việt, tích hợp công nghệ tiên tiến và trí tuệ Việt Nam, góp phần vào tiến trình chuyển đổi xanh cho ngành hàng bán lẻ.

Đại diện PineCare Việt Nam và NamSapa tại sự kiện ký kết hợp tác chiến lược toàn diện (Ảnh: PineCare Việt Nam).

Thông qua mạng lưới phân phối rộng lớn của NamSapa, các sản phẩm của PineCare sẽ được giới thiệu tại các hệ thống siêu thị, cửa hàng gia dụng lớn trong chuỗi hệ thống phân phối của NamSaPa, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận các giải pháp “xanh” ngay tại nhà.

Bộ sản phẩm sinh học dành cho máy rửa bát của PineCare (Ảnh: PineCare Việt Nam).

Dòng sản phẩm dành cho máy rửa bát của PineCare gồm có các sản phẩm:

Viên rửa bát Eco PineCare: Công thức từ tinh dầu thông - được coi là nguồn hoá học xanh nổi bật trong khả năng tẩy rửa dầu mỡ và khử mùi, khử khuẩn - kết hợp với các enzyme thực vật tự nhiên khác, tạo ra dòng sản phẩm viên rửa bát PineCare được ứng dụng từ tinh dầu thông với công thức độc quyền PinePower.

Sản phẩm có khả năng phân hủy sinh học 100%, loại bỏ sạch dầu mỡ mà không cần sử dụng hóa chất công nghiệp, có khả năng cạnh tranh với các thương hiệu viên rửa bát thương hiệu lớn của thế giới.

Muối dành cho máy rửa bát: Hạn chế cặn khoáng hiệu quả, bảo vệ máy và tăng tuổi thọ thiết bị.

Nước làm bóng (trợ xả): Có tác dụng trợ xả và giảm sức căng của nước, bảo vệ chén bát, hỗ trợ làm sạch và sáng bóng cho đồ dùng, không chứa hóa chất gây hại cho bát đĩa và môi trường.

Viên vệ sinh máy rửa bát: Nhờ tinh dầu thông, mà các chất dầu mỡ còn tồn đọng trong máy được loại bỏ, đồng thời cặn bẩn và vi khuẩn cũng được vệ sinh làm sạch, đảm bảo máy hoạt động tối ưu và bền bỉ.

Ông Đặng Trần Huy, Giám đốc bán hàng PineCare, chia sẻ: “Chúng tôi tự hào khi hợp tác với NamSapa để mang đến cho người Việt những sản phẩm chất lượng cao, hoàn toàn được sản xuất tại Việt Nam. Dòng viên rửa bát sinh học PineCare không chỉ hiệu quả vượt trội mà còn thân thiện với môi trường, giảm thiểu chất thải nhựa và hóa chất độc hại. Đây là bước đi chiến lược để PineCare khẳng định vị thế dẫn đầu trong chuyển đổi xanh, đồng thời hỗ trợ ngành bán lẻ Việt Nam hướng tới phát triển bền vững”.

Ông Trần Hữu Tài - Phó giám đốc NamSapa - cho biết: “Là nhà phân phối các thương hiệu máy rửa bát hàng đầu thế giới, chúng tôi nhận thấy nhu cầu ngày càng tăng về các sản phẩm phụ trợ xanh và an toàn. Hợp tác với PineCare sẽ giúp chúng tôi hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm, mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng PineCare để phổ biến các giải pháp Việt Nam chất lượng cao, góp phần xây dựng một tương lai xanh hơn cho cộng đồng”.

PineCare là công ty Việt Nam chuyên nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm chăm sóc gia đình hữu cơ, tập trung vào giải pháp bền vững từ nguyên liệu thực vật. Với sứ mệnh phát triển các dòng sản phẩm sinh học chú trọng vào yếu tố an toàn cho cả người dùng và thiên nhiên để hướng tới sự phát triển bền vững, PineCare cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng cao, góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

NamSapa là nhà phân phối hàng đầu Việt Nam về các thương hiệu điện lạnh, điện máy và thiết bị nhà bếp lớn trên thế giới, với mạng lưới kênh đại lý phủ sóng toàn quốc. Công ty luôn tiên phong trong việc giới thiệu công nghệ hiện đại, hỗ trợ chuyển đổi số và bền vững cho ngành bán lẻ.

Để biết thêm thông tin liên hệ:

Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Thông Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội.

Email: info@pinecare.vn | Hotline: +84 936 003 303

Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Nam Sapa

Địa chỉ: 456/72 Cao Thắng (nối dài), phường Bảy Hiền, TPHCM

Email: taitran@namsapa.com | Hotline: +84 28 62 960 960