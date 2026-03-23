Mỹ: Sân pickleball bị đóng cửa vĩnh viễn sau loạt thư khiếu nại vì quá ồn

Mới đây, hội đồng thành phố Martinez tại Mỹ đã bỏ phiếu thông qua việc đóng cửa một số sân pickleball sau khi nhận nhiều ý kiến phàn nàn của người dân sống xung quanh cho rằng tiếng ồn phát ra từ những sân này quá lớn.

Đó là cụm 8 sân pickleball tại khu thể thao Hidden Valley. Các sân này được mở vào tháng 2/2025 với chi phí 1,7 triệu USD (gần 45 tỷ đồng). Ngay sau khi cụm sân đi vào hoạt động, chính quyền đã nhận được nhiều phản ánh từ cư dân lân cận về việc người chơi gây ồn ào.

Ngoài ra, lượng người tới sân quá đông gây ra vấn đề đỗ xe.

Các sân pickleball ở khu thể thao Hidden Valley trước khi bị đóng cửa vĩnh viễn (Ảnh: Dan McMenamin/Bay City News).

Khi khảo sát ý kiến của những người dân sống xung quanh, một số ý kiến cho rằng, các sân pickleball giúp gắn kết cộng đồng. Nhưng với không ít người, đó lại là sự phiền toái.

Kết quả điều tra từ cuộc khảo sát của thành phố mới đây cho thấy, 41% người tham gia cho biết các sân này ảnh hưởng tiêu cực đến giấc ngủ của họ. Trước đó vào ngày 17/3, một số người dân trực tiếp bày tỏ ý kiến tại cuộc họp.

Trước khi bỏ phiếu đóng cửa, thị trưởng và các thành viên hội đồng đã xin lỗi người dân về vấn đề tiếng ồn kéo dài suốt hơn một năm qua.

Giới chức địa phương cũng bày tỏ sự tiếc nuối về những thông tin do các chuyên gia tư vấn cung cấp trước khi xây dựng. Ban đầu, những đánh giá này không dự đoán được mức độ tiếng ồn cũng như sức hút lớn của các sân pickleball đối với người dân ngoài thành phố.

“Từ toàn bộ sự việc này, tôi rút ra bài học rằng mình cần làm tốt hơn trong việc đặt câu hỏi với các chuyên gia tư vấn", Thị trưởng Brianne Zorn cho biết.

Được biết, các sân sẽ bị đóng cửa ngay lập tức và lưới chắn cũng được tháo dỡ hoàn toàn trong cuối tháng 3. Đại diện thành phố cho biết sẽ xem xét các địa điểm khác cho sân pickleball trong tương lai.

Thời gian qua, cơn sốt chơi pickleball cũng lan rộng khắp Mỹ và trở thành môn thể thao thu hút nhiều người dân. Tuy nhiên phía sau sự bùng nổ đó cũng kéo theo hệ lụy nhiều người chưa tính tới.

Người dân sống xung quanh phản đối sân pickleball vì tiếng ồn gây ảnh hưởng tới cuộc sống (Ảnh: Standard).

Nhiều chủ nhà sống gần sân pickleball cho biết, họ nhận thấy bất động sản của mình bị mất giá và khó bán xuất phát từ tiếng ồn ào từ môn thể thao này.

Đó là trường hợp của cặp vợ chồng sống tại Sagamore Beach, Cape Cod. Họ rao bán căn nhà suốt 7 tháng nhưng không tìm được người mua dù chủ động hạ giá bán. Theo cặp đôi, nguyên nhân chính là do sân pickleball của một câu lạc bộ tư nhân đặt ngay phía sau nhà.

Thậm chí, gia đình đã thuê luật sư yêu cầu sân phải đóng cửa cho tới khi ngôi nhà được rao bán thành công. Phía luật sư khẳng định, tiếng póc póc phát ra liên tục từ bóng pickleball là dạng tiếng ồn gây khó chịu.

Tương tự, 6 sân pickleball tại Presidio Wall Playground (San Francisco) đã phải đóng cửa sau khi cư dân lân cận kiện tụng vì tiếng ồn kéo dài, cho rằng nó ảnh hưởng đến môi trường sống và làm giảm giá trị nhà đất.

Trước những khiếu nại, nhiều thành phố ở Mỹ đang tìm cách xử lý nhằm đảm bảo cuộc sống cho người dân.

Cụ thể, thành phố Carmel ở bang California đang xem xét việc cấm vĩnh viễn sân pickleball sau hàng loạt khiếu nại của người dân về tiếng ồn kéo dài nhiều năm.

Bà Kimberly Edwards, cư dân sống gần sân bóng, ủng hộ lệnh cấm vĩnh viễn pickleball vì cho rằng môn thể thao này quá ồn ào.

"Tôi nghe thấy tiếng bóng đập xuống sân kể cả ở trong phòng ngủ và trong vườn, tạo ra âm thanh rất khó chịu. Ai không sống ở đó thì chẳng sao, nhưng với tôi thì đúng là vấn đề", bà nói.

Được biết, pickleball là môn thể thao phát triển nhanh nhất ở Mỹ, với hơn 20 triệu người chơi.