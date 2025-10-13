Mỹ: Bé trai 2 tuổi bị chó dữ cắn chết vì bảo mẫu ngủ quên

Adrianna Jones - mẹ bé Kaimir (2 tuổi) - chia sẻ rằng, cô linh cảm có điều không ổn khi không nhận được tin tức gì từ người trông trẻ suốt nhiều giờ. Quyết định rời nơi làm việc sớm, Adrianna trở về và chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp mà cô không bao giờ muốn nhớ lại.

"Đây là cảnh tượng tàn phá tinh thần mà tôi không mong ai phải trải qua. Tôi đã tìm thấy con mình như thế này", cô nói.

Theo New York Post, người trông trẻ tên Cobb, sống tại bang Georgia (Mỹ), đã bị bắt giữ vì điều hành cơ sở giữ trẻ không có giấy phép. Chính hai con chó dữ giống Rottweiler của Cobb đã tấn công và khiến Kaimir tử vong trong lúc cô ngủ quên hơn 2 giờ.

Kaimir đã tử vong trước khi mẹ cậu bé về đến nhà (Ảnh: Mirror).

Cảnh sát Valdosta cho biết, trong ngày xảy ra vụ việc, Kaimir là đứa trẻ duy nhất có mặt tại nhà Cobb. Trong lúc Cobb ngủ, bé trai đã tự mở cửa và vô tình tháo chốt chuồng nhốt chó.

Cơ sở trông trẻ trái phép này thường nhận chăm sóc tới 10 trẻ một lúc. Cobb khai với cảnh sát rằng cô "tưởng đứa trẻ vẫn ổn" trong khi mình đi ngủ.

"Đây là một thảm kịch kinh hoàng lẽ ra không bao giờ xảy ra. Do sự cẩu thả của người trông trẻ, một người mẹ đã mất con mãi mãi. Không lời nào có thể xoa dịu nỗi đau này, nhưng trái tim chúng tôi hướng về gia đình nạn nhân trong thời điểm khó khăn không tưởng này", đại diện cơ quan chức năng phát biểu.

Cobb bị truy tố tội giết người cấp độ hai và ngược đãi trẻ em. Hai con chó Rottweiler liên quan vụ việc và một con chó khác trong nhà đã được bàn giao cho cơ quan kiểm soát động vật hạt Lowndes.

Stacy Wheeler Cobb đã bị bắt sau khi chó của cô tấn công một cậu bé 2 tuổi (Ảnh: Mirror).

Các chuyên gia về hành vi động vật cảnh báo rằng trẻ nhỏ không bao giờ nên ở một mình với chó, đặc biệt là chó lạ.

Một số khuyến nghị an toàn gồm: Luôn có người lớn theo dõi khi trẻ tiếp xúc với chó, tách trẻ ra nếu không thể trông chừng; dạy trẻ không kéo tai, leo trèo hay chọc phá chó; cho chó có không gian riêng khi chúng mệt, khó chịu; không đến gần khi chó ăn hoặc ngủ, vì đây là lúc chó dễ phản ứng phòng vệ nhất...

Vụ việc đang khiến dư luận Mỹ rúng động, đồng thời đặt ra cảnh báo nghiêm túc về nguy cơ khi để trẻ nhỏ ở một mình với vật nuôi, đặc biệt là các giống chó lớn và có bản năng bảo vệ cao như Rottweiler.