Mỹ: 90 tuổi vẫn thích cảm giác mạnh, cụ ông rủ bác sĩ điều trị chơi dù lượn

Ông Arnold Lokken là bệnh nhân lâu năm của bác sĩ Amy Hilde-Philips. Trong một lần thăm khám cách đây khoảng 10 năm, khi chia sẻ về niềm yêu thích dù lượn, ông Lokken đã "nửa đùa nửa thật" nói với bác sĩ: “Nếu cô giúp tôi sống được tới 90 tuổi, cô phải đi dù lượn cùng tôi”.

Và bác sĩ Amy Hilde-Philips đã giữ trọn lời hứa ấy.

Ông Arnold Lokken đi dù lượn cùng cháu gái (phải) và bác sĩ đã gắn bó hơn 20 năm (Ảnh: People).

Nhân dịp sinh nhật 90 tuổi của ông Lokken, gia đình đã sắp xếp để bác sĩ Amy cùng họ bay từ bang Minnesota tới Florida. Tại Fort Myers, cụ ông, vị bác sĩ tận tâm và cô cháu gái Kaylee đã cùng nhau tham gia hoạt động dù lượn trên biển, đánh dấu cột mốc đặc biệt của cuộc đời ông.

“Rất nhiều người hỏi tôi rằng vì sao tôi lại dám tham gia môn mạo hiểm này. Tôi chỉ trả lời đơn giản, vì tôi đã hứa với một người rất đặc biệt”, bác sĩ Hilde-Philips chia sẻ.

Cô cháu gái Kaylee cũng không giấu được niềm vui: “Cả gia đình đã nói về chuyện này, nghĩ về nó và lên kế hoạch từ rất lâu. Thật tuyệt khi cuối cùng điều đó đã trở thành hiện thực. Đó là một cách quá tuyệt vời để mừng sinh nhật 90 tuổi của ông”.

Tiết mục mừng sinh nhật ấn tượng của cụ ông 90 tuổi (Ảnh: Cắt từ clip).

Ông Lokken là một cựu binh Hải quân Mỹ. Ông cho biết tuổi tác chưa bao giờ là lý do khiến ông từ bỏ những trải nghiệm mới.

“Ở tuổi của tôi, nếu còn sống thì nhiều người chỉ ngồi trên ghế bập bênh ở nhà. Như thế thì có gì vui? Mọi người nên ra ngoài và... bay lên không trung”, ông cười nói.

Ông Lokken lần đầu trải nghiệm dù lượn tại Hawaii cách đây hơn 10 năm, khi đó ông cũng đi cùng cháu gái. Sau trải nghiệm đáng nhớ ấy, gia đình tiếp tục chọn hoạt động này để mừng sinh nhật lần thứ 80 của ông và sau đó là sinh nhật tuổi 90.

Cụ ông 90 tuổi tham gia dù lượn trên biển cùng cháu gái và bác sĩ điều trị để mừng sinh nhật (Video: WSVN).

Chuyến bay mới đây diễn ra suôn sẻ, an toàn và trọn vẹn cảm xúc. Dẫu vậy, ông Lokken vẫn có một điều tiếc nuối nho nhỏ, là giá như thời gian bay có thể kéo dài thêm lâu hơn.

“Được bay cùng Kaylee và bác sĩ Amy, còn điều gì tuyệt vời hơn thế nữa. Không có gì trên đời này tuyệt vời hơn khoảnh khắc ấy”, ông chia sẻ.