Món quà ý nghĩa chung tay đẩy lùi Covid-19

Dân trí Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life đã trao tặng 10.000 gói tư vấn sức khỏe trực tuyến và bộ kit xét nghiệm Covid-19 miễn phí cho cộng đồng. Tổng giá trị quà tặng lên đến 2 tỷ đồng.

Món quà nhỏ, ý nghĩa lớn

Chưa bao giờ tình người, sự quan tâm sẻ chia lại cần thiết như hiện nay khi tình hình dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp, đặc biệt tại TPHCM và các tỉnh phía Nam.

Thấu hiểu được những bất an của cộng đồng, chương trình "Quan tâm đẩy lùi Covid-19" của MB Ageas Life đã và đang chia sẻ những món quà ý nghĩa cho người dân đang gặp khó khăn trong tiếp cận y tế cơ. Chương trình ngay từ khi ra mắt vào 18/08 đã nhận được sự hưởng ứng tham gia của người dân đang có nhu cầu về y tế, đặc biệt là từ người dân tại các tỉnh phía Nam, nơi tâm dịch.

Gia đình chị Thanh Trúc, Tp. Thủ Đức, TPHCM, cho biết, trong những ngày Sài Gòn "nóng như lửa đốt" vì dịch bệnh, gia đình chị đã may mắn tiếp cận được gói tư vấn sức khỏe trực tuyến của chương trình.

Chị Trúc chia sẻ: "Lúc đó tôi thật sự rất hoang mang khi cả nhà cảm cúm và đau họng, các tổng đài y tế đều nghẽn, tôi không dám đi bệnh viện vì sợ lây chéo, nhà lại có con nhỏ. Ngay khi biết đến chương trình này tôi đã đăng ký và được bác sĩ khám trực tuyến kỹ lưỡng. Các bác sỹ không nề hà trước bất kì một câu hỏi gì của mỗi thành viên. Sau đó, tôi cũng nhận được bộ kit xét nghiệm Covid-19 nhanh tận nhà, tất cả đều miễn phí. Giờ thì cả nhà đã khỏe mạnh".

Trường hợp như gia đình chị Trúc không phải là ngoại lệ. Bác sĩ Phan Nguyễn Liên Anh, (Bệnh viện Nhi Đồng I, TPHCM), một trong những thành viên tham gia khám chữa bệnh trực tuyến của chương cho biết, khi có một cuộc gọi đến chương trình, có khi các bác sỹ không phải khám cho một người mà khám cho cả "3 thế hệ" - ông bà - bố mẹ - con cái, vì trong gia đình ai cũng có vấn đề, cần phải giải quyết luôn và ngay. Đặc biệt, với những gia đình mà tất cả các thành viên đều nhiễm Covid-19 thì không chỉ thăm khám về bệnh lý mà còn tư vấn, giải tỏa rất nhiều vấn đề về tâm lý nữa.

"Thương nhất là trường hợp những em nhỏ dương tính với Covid-19, các em không hiểu vì sao người lớn bắt các em ngồi một chỗ, không được làm gì, nó rất trái ngược với bình thường. Vì vậy, các em có sinh ra sự phản kháng, trầm cảm. Khi đó, chúng tôi phải hướng dẫn cha mẹ chơi với con, bày các trò mà con thích, kể cả là điều mà từ trước tới nay chúng ta không khuyến khích là cho các con xem điện thoại nhưng chúng tôi cũng đề nghị cha mẹ đăng ký cho con các lớp học online như học vẽ, học âm nhạc để các con phần nào quên đi sự quản thúc, phối hợp cùng điều trị để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19", bác sỹ Liên Anh cho biết.

Không chỉ gia đình chị Trúc, nhiều người dân tham gia chương trình đều nhận được phản hồi nhanh chóng và tư vấn, chăm sóc trực tuyến tận tình. Qua đó, có thể thấy, "Quan tâm đẩy lùi Covid-19" thực sự là một sự quan tâm ý nghĩa và kịp thời của MB Ageas Life dành tặng cho mỗi thành viên trong cộng đồng.

Luôn song hành cùng Việt Nam và cộng đồng

"Quan tâm đẩy lùi Covid-19" là hoạt động chính trong chiến dịch "We Care - Quan tâm mỗi ngày" do MB Ageas Life triển khai trong năm 2021. "We Care" còn bao gồm nhiều hoạt động ý nghĩa như Giải chạy gây quỹ từ thiện "We Care Run over K" (6/2021), Tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch (7/2021), hoạt động hỗ trợ cộng đồng bệnh nhân ung thư dự kiến triển khai vào quý 4/2021.

Bên cạnh đó, MB Ageas Life còn triển khai chương trình chăm sóc khách hàng đặc biệt "Hộp thuốc chia sẻ yêu thương" từ 14/8/2021. Các khách hàng thuộc đối tượng của chương trình tại TPHCM sẽ được tặng một hộp thuốc dự phòng gồm các vật phẩm y tế và thuốc thiết yếu để chủ động chăm sóc sức khỏe tại nhà.

Lan tỏa yêu thương, quan tâm từ những món quà ý nghĩa.

Khi đại dịch mới bùng phát vào năm 2020, MB Ageas Life đã chi trả hơn 92 tỉ đồng quyền lợi bảo hiểm cho 10 nghìn khách hàng. MB Ageas Life cho biết, "Quan tâm mỗi ngày" chính là thông điệp và cũng là chuỗi hành động thiết thực thể hiện tinh thần sẵn sàng lan tỏa yêu thương. MB Ageas Life sẽ tiếp nối hành trình với nhiều hoạt động ý nghĩa cùng tinh thần luôn đồng hành cùng Chính phủ và người dân vượt qua dịch bệnh.

Chương trình "Quan tâm đẩy lùi Covid" được triển khai từ ngày 18/8/2021, cung cấp miễn phí 10.000 gói tư vấn sức khỏe trực tuyến và 10.000 bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 tại nhà. Người dân có thể dễ dàng đăng ký tham gia ngay qua 03 bước đơn giản sau đây:

Bước 1: Truy cập vào đường link đăng ký: https://wecare.mbageas.life/quan-tam-day-lui-covid

Bước 2: Điền đầy đủ các thông tin đăng ký: Họ và tên, Số điện thoại, Email, Địa chỉ, CMND/CCCD/Hộ chiếu và Nhu cầu khám, tư vấn sức khỏe

Bước 3: Nhấn "Đăng ký tham gia".

Trường Thịnh