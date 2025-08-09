Mi Việt Nam khai trương showroom tại Đà Nẵng

Điểm đến trải nghiệm sản phẩm công nghệ làm sạch mới tại miền Trung

Tọa lạc tại địa chỉ 312 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, showroom Mi Việt Nam đã trở thành tâm điểm chú ý của đông đảo khách hàng trong những ngày đầu khai trương.

Đây là showroom đầu tiên của Mi Việt Nam tại miền Trung và là mắt xích quan trọng trong chiến lược phủ rộng hệ thống bán lẻ toàn quốc, nối dài chuỗi hệ thống sau Hà Nội và TPHCM, khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực phân phối thiết bị làm sạch thông minh.

Khai trương Showroom Mi Việt Nam Đà Nẵng (Ảnh: Mi Việt Nam).

Không gian trưng bày được thiết kế hiện đại, tối ưu trải nghiệm người dùng với loạt sản phẩm công nghệ làm sạch tiên tiến từ các thương hiệu hàng đầu như Roborock, Ecovacs, Xiaomi. Đây không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm mà còn là trung tâm trải nghiệm thực tế, nơi người tiêu dùng có thể trực tiếp thử nghiệm các thiết bị trước khi đưa ra quyết định mua sắm.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đoàn Công Nguyên - Phó giám đốc điều hành Công ty TNHH Đầu tư Petro Electric Việt Nam (đơn vị điều hành hệ thống Mi Việt Nam) chia sẻ: “Việc khai trương showroom tại Đà Nẵng là bước đi tiếp theo trong hành trình mang các sản phẩm làm sạch thông minh đến gần hơn với người tiêu dùng trên toàn quốc. Chúng tôi tin rằng miền Trung là một thị trường tiềm năng, sự hiện diện trực tiếp tại đây sẽ giúp Mi Việt Nam phục vụ khách hàng một cách tốt hơn, nhanh chóng và chuyên nghiệp hơn”.

Đại diện Mi Việt Nam phát biểu tại buổi khai trương (Ảnh: Mi Việt Nam).

Ông Nguyên cho biết thêm, trong giai đoạn tới, Mi Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống showroom tại nhiều tỉnh thành khác, song song với việc nâng cao trải nghiệm mua sắm, dịch vụ hậu mãi và đa dạng hệ sinh thái sản phẩm.

Sự đồng hành từ thương hiệu Roborock và Ecovacs

Góp phần tạo nên thành công của sự kiện khai trương là sự đồng hành từ các đối tác chiến lược Roborock và Ecovacs. Đây là hai thương hiệu quốc tế nổi bật trong lĩnh vực thiết bị làm sạch thông minh, được Mi Việt Nam phân phối sản phẩm tại thị trường Việt Nam.

Mi Việt Nam là đối tác phân phối chiến lược của Roborock (Ảnh: Mi Việt Nam).

Roborock hỗ trợ trực tiếp từ công tác truyền thông, tổ chức sự kiện cho đến việc tài trợ các phần quà giá trị cho khách tham dự, như robot hút bụi Roborock QR798, máy hút bụi lau nhà F25RT,… Ecovacs cũng đóng góp nhiều phần quà hấp dẫn, đồng thời hiện diện cùng các dòng sản phẩm mới nhất tại khu vực trưng bày, tạo nên không gian trải nghiệm đa dạng và chuyên sâu.

Mi Việt Nam hiện là đơn vị được ủy quyền bảo hành chính hãng cho cả Roborock và Ecovacs tại Việt Nam. Đây là điểm khác biệt lớn giúp khách hàng yên tâm khi mua sắm sản phẩm tại showroom và các kênh phân phối chính thức.

Khách hàng được trải nghiệm và bốc thăm trúng thưởng

Điểm nhấn của sự kiện là hoạt động tham quan, trải nghiệm sản phẩm ngay trong không gian showroom. Khách tham dự được hướng dẫn sử dụng, so sánh tính năng giữa các dòng sản phẩm như robot hút bụi, máy hút bụi lau nhà cầm tay, máy lọc không khí thông minh,...

Theo chia sẻ của đại diện Mi Việt Nam, mô hình showroom trải nghiệm trực tiếp sẽ tiếp tục được phát triển ở các thị trường lớn, nhằm thay đổi thói quen mua sắm truyền thống và tăng tính tương tác giữa thương hiệu và người dùng cuối.

Khách hàng may mắn trúng thưởng trong sự kiện khai trương (Ảnh: Mi Việt Nam).

Bên cạnh đó, Mi Việt Nam cũng tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng với tổng giá trị quà tặng lên tới hàng chục triệu đồng, bao gồm: giải đặc biệt: Robot hút bụi lau nhà Roborock QR798; giải nhất: Máy hút bụi lau nhà cầm tay Roborock F25RT; giải nhì: Máy lọc không khí Levoit Vital 100S

Ngoài ra còn hàng chục phần quà giá trị khác như balo Roborock, bình giữ nhiệt, quạt tích điện Lumias,... cũng đã tìm thấy chủ nhân.

Cam kết lâu dài tại thị trường miền Trung

Sự hiện diện của showroom tại Đà Nẵng là bước đi thể hiện rõ chiến lược phủ sóng ba miền của Mi Việt Nam, trong bối cảnh nhu cầu sở hữu các thiết bị gia dụng thông minh đang gia tăng nhanh chóng. Với nền tảng 10 năm kinh nghiệm trong ngành và hệ sinh thái đối tác quốc tế vững chắc, Mi Việt Nam hiện là một trong những nhà phân phối hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị làm sạch thông minh tại Việt Nam.

Khách hàng được trực tiếp trải nghiệm và tư vấn kỹ càng về sản phẩm (Ảnh: Mi Việt Nam).

Đại diện doanh nghiệp khẳng định, showroom tại Đà Nẵng sẽ không chỉ là nơi bán lẻ, mà còn đóng vai trò là trung tâm kết nối công nghệ, tư vấn giải pháp cho gia đình, hỗ trợ kỹ thuật và bảo hành sản phẩm trong khu vực.

Showroom Mi Việt Nam tại Đà Nẵng đi vào hoạt động từ ngày 1/8. Khách hàng có thể đến trực tiếp địa chỉ 312 Điện Biên Phủ, Thanh Khê để trải nghiệm sản phẩm, nhận tư vấn hoặc truy cập website https://mivietnam.vn để biết thêm thông tin chi tiết.