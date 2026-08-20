Mây tạo vệt dài, cuồn cuộn như sóng giữa trời ở Hưng Yên

Gần 16h30 ngày 20/8, nhiều người dân tại khu vực tỉnh Thái Bình cũ (nay thuộc tỉnh Hưng Yên) chia sẻ hình ảnh, video ghi lại cảnh những đám mây cuồn cuộn như sóng xuất hiện trên bầu trời, thu hút sự chú ý của dân mạng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Đức Trung (sống ở phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên) cho biết, thời điểm đó anh đang ở trong nhà, tình cờ nhìn thấy "biển mây" xám xịt cuộn lên, di chuyển nhanh và phủ kín một góc trời.

Khối mây tạo thành vệt dài xuất hiện trên bầu trời ở phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Cấu trúc của đĩa mây khá khác biệt so với những đám mây thường xuất hiện trước các cơn mưa giải nhiệt mùa hè. Nhìn từ xa, xung quanh khối mây khổng lồ là một vành rộng, tạo thành hình như những con sóng biển giữa bầu trời", người đàn ông chia sẻ.

Đây là lần thứ hai anh Trung quan sát được đám mây có hình dạng đặc biệt như vậy.

Mây như đợt sóng lớn (Ảnh: Cắt từ clip).

Cũng ghi lại được khoảnh khắc mây có hình cuồn cuộn như sóng biển trên trời, chị Phạm Ngân (sống ở xã Hồng Giang, tỉnh Hưng Yên) bất ngờ vì lần đầu tiên được chứng kiến hiện tượng hiếm thấy.

Trên đường đi đón con ở trường, người phụ nữ nhìn thấy mây dồn dập kéo đến tạo thành một vệt dài vắt ngang trời. Sau 7 phút, đám mây được gió thổi, đẩy ra xa nơi chị Ngân đứng.

Mây cuồn cuộn trên bầu trời tại xã Hồng Giang, tỉnh Hưng Yên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Nhìn mây màu xám kéo đến, mọi người nghĩ sắp có cơn mưa to trút xuống. Thế nhưng, ít phút sau, bầu trời chỉ còn âm u, không mưa như dự đoán. Tôi không biết hiện tượng này có liên quan đến áp thấp nhiệt đới ngoài biển hay không", chị nói.

Cách đây 2 năm, tại khu vực biển Sầm Sơn (Thanh Hoá), người dân chụp được hình ảnh vệt mây dài có hình thù tương tự.

Hình ảnh dải mây trên biển Sầm Sơn năm 2024 (Ảnh: Nguyễn Dạn).

Đám mây có hình thù giống một đợt sóng thần, xuất hiện khoảng 10 phút, sau đó tại khu vực này có mưa to trút xuống.

Thời điểm đó, bà Đỗ Thị Thi, dự báo viên Đài Khí tượng thủy văn Thanh Hóa, cho biết đây là một đám mây cumulonimbus arcus.

"Đám mây được hình thành thông qua các quá trình động lực học của không khí ấm bốc lên và khối khí từ phía bắc lạnh hơn. Sau khi các khối không khí này tương tác với nhau sẽ dẫn đến đặc trưng của màn mây kéo dài. Hiện tượng này thường xuất hiện trước các cơn dông mạnh", bà Thi cho hay.

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão

Trong khi đó, ở ngoài khơi, áp thấp nhiệt đới đang tiến về Vịnh Bắc Bộ và được dự báo có khả năng mạnh lên thành bão trong ngày 21/8, gây gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13h ngày 20/8, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ 5-10km/h.

Dự báo đến 13h ngày 21/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 5-10km/h và đi vào Vịnh Bắc Bộ. Trong quá trình này, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm được xác định trên vùng biển phía Tây Bắc của Bắc Biển Đông và vịnh Bắc Bộ, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 13h ngày 22/8, áp thấp nhiệt đới được dự báo di chuyển chậm theo hướng Tây, tốc độ 3-5km/h, hoạt động trên vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ và có khả năng suy yếu dần, sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9.

Trong 48-72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 3-5km/h, cường độ cấp 6-7, giật cấp 9.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Bắc của Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động.

Từ chiều tối 20/8, gió trên Vịnh Bắc Bộ mạnh dần lên cấp 6-7.

Nếu áp thấp nhiệt đới mạnh thnh bão, vùng gần tâm bão có thể xuất hiện gió cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2,5-3,5m, biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo tàu thuyền hoạt động trong các vùng biển nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.